ติดคุกจริงแค่ 20 วัน! ปล่อยตัว “นิโกลาส์ ซาร์โกซี” อดีตผู้นำฝรั่งเศส ข้อหารับเงินต่างชาติ
วานนี้ 10 พฤศจิกายน 2568 สำนักข่าวต่างประเศ รายงาน นายนิโกลาส์ ซาร์โกซี (Nicolas Sarkozy) อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศส วัย 70 ปี ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำแล้ว หลังศาลอุทธรณ์ปารีสมีคำสั่ง ทั้งๆ ที่เพิ่งเริ่มรับโทษจำคุก 5 ปี ไปได้เพียง 20 วันเท่านั้น
รายงานระบุว่า ซาร์โกซีจะถูกปล่อยตัว แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของศาล และมีคำสั่ง “ห้ามเดินทางออกจากดินแดนฝรั่งเศส”
อดีตผู้นำฝรั่งเศสผู้นี้ ถูกตัดสินว่ามีความผิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 ในข้อหาสมคบคิดทางอาญา เพื่อรับเงินทุนสนับสนุนอย่างผิดกฎหมายจากลิเบีย ในยุคของมูอัมมาร์ กัดดาฟี มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งของเขาเมื่อปี 2007 ซึ่งเจ้าตัวยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ทำให้ซาร์โกซีกลายเป็นอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนแรกในยุคสมัยใหม่ที่ถูกจำคุกจริง (ผู้นำฝรั่งเศสคนเดียวที่เคยติดคุกก่อนหน้านี้คือ ฟิลิปป์ เปแตง ผู้นำที่ร่วมมือกับนาซี ถูกตัดสินข้อหากบฏในปี 1945)
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (10 พ.ย.) มีรายงานว่ารถยนต์ที่เชื่อว่าเป็นของซาร์โกซี ได้ออกจากเรือนจำ “ลา ซองเต” (La Sante) ในกรุงปารีส ก่อนที่เขาจะเดินทางกลับถึงบ้านพักพร้อมกับ คาร์ลา บรูนี ภรรยา
ซาร์โกซีดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างปี 2007-2012 และคาดว่าการพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณ์จะมีขึ้นในภายหลัง
นิโกลาส์ ซาร์โกซี เกิดในปี 1955 ที่กรุงปารีส มีพ่อเป็นผู้อพยพชาวฮังการี แม่เป็นชาวฝรั่งเศสเชื้อสายยิวกรีก ซาร์โกซีเริ่มต้นเส้นทางการเมืองตั้งแต่อายุยังน้อยหลังจากจบการศึกษาด้านกฎหมาย เขาสร้างฐานที่มั่นของตนเองด้วยการได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองเนยยี-ซูร์-แซน ซึ่งเป็นย่านชานเมืองที่มั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ในปี 1983 ด้วยวัยเพียง 28 ปี ดำรงตำแหน่งนี้เกือบ 20 ปี จนใช้มันเป็นฐานในการก้าวสู่การเมืองระดับชาติ
ภายใต้การสนับสนุนของอดีตประธานาธิบดี ฌัก ชีรัก ซาร์โกซี ผ่านตำแหน่งรัฐมนตรีสำคัญมาหลายกระทรวง แต่ที่สร้างชื่อเสียง และชื่อเสีย ให้เขามากที่สุดคือการเป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” ภาพลักษณ์ “มือปราบ” ที่แข็งกร้าว ต่อต้านอาชญากรรมและผู้อพยพ โดยเฉพาะในช่วงการจลาจลในย่านชานเมืองฝรั่งเศสปี 2005 วลีที่เขาประกาศว่าจะ “ทำความสะอาดย่านที่ล้มเหลวด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง” กลายเป็นประโยคจุดไฟ ดึงดูดทั้งผู้สนับสนุนที่ชื่นชมความเด็ดขาด และผู้ต่อต้านที่มองว่าเขาก้าวร้าว
ด้วยภาพลักษณ์นักปฏิรูปที่มุ่งเน้นการทำงานหนัก การฟื้นฟูความมั่นคง และการปฏิรูปเศรษฐกิจให้เป็นเสรีนิยมมากขึ้น ซาร์โกซีลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2007 ในนามพรรคอนุรักษ์นิยม (UMP) ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเหนือคู่แข่ง เซโกลีน รัวยาลิ จากพรรคสังคมนิยม กลายเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนที่ 23
ตลอด 5 ปีในตำแหน่ง ซาร์โกซีฉีกขนบธรรมเนียมของประธานาธิบดีฝรั่งเศสแบบเดิมๆ ถูกสื่อขนานนามว่า “ประธานาธิบดีจอมไฮเปอร์” ด้วยสไตล์การทำงานที่รวดเร็ว เปิดเผย ปรากฏตัวในสื่อตลอดเวลา เขาเป็นผู้นำในการตอบสนองวิกฤตการเงินโลกปี 2008 เป็นแกนนำหลักในการแทรกแซงทางทหารในลิเบียปี 2011 (ซึ่งนำไปสู่คดีอื้อฉาวในภายหลัง) ชีวิตส่วนตัวของเขาก็เป็นที่สนใจ เมื่อเขาสมรสกับ คาร์ลา บรูนี นางแบบและนักร้องชื่อดัง ขณะยังอยู่ในตำแหน่ง
อย่างไรก็ตาม ผลการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ไม่เป็นที่นิยม ประกอบกับวิกฤตหนี้ยูโรโซน ทำให้คะแนนนิยมของเขาตกต่ำลง ในการเลือกตั้งปี 2012 ซาร์โกซีพ่ายแพ้ให้กับ ฟรองซัวส์ ออลลองด์ จากพรรคสังคมนิยม ทำให้เขาเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนแรกในรอบหลายสิบปีที่แพ้การเลือกตั้งในสมัยที่ 2 แม้จะพยายามกลับมาชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกครั้งในปี 2016 เพื่อหวังคัมแบ็ก แต่ก็พ่ายแพ้ในศึกไพรมารีของพรรค
ชีวิตหลังการเมืองของซาร์โกซี มีคดีความอื้อฉาวมากมายที่ตามบั่นทอน เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในหลายคดี ทั้งคดีการใช้จ่ายเงินหาเสียงเกินกำหนด และคดีติดสินบนผู้พิพากษา แต่คดีที่ร้ายแรงที่สุดคือข้อหาสมคบคิดรับเงินทุนสนับสนุนอย่างผิดกฎหมายจาก มูอัมมาร์ กัดดาฟี อดีตผู้นำลิเบีย เพื่อใช้ในการหาเสียงปี 2007 ซึ่งเป็นคดีที่ทำให้เขาถูกตัดสินจำคุก 5 ปี เมื่อเดือนกันยายน 2568 ก่อนจะได้รับการปล่อยตัวล่าสุดหลังติดคุกไปเพียง 20 วัน
