ข่าวต่างประเทศ

ติดคุกจริงแค่ 20 วัน! ปล่อยตัว “นิโกลาส์ ซาร์โกซี” อดีตผู้นำฝรั่งเศส ข้อหารับเงินต่างชาติ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 09:26 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 09:26 น.
83

วานนี้ 10 พฤศจิกายน 2568 สำนักข่าวต่างประเศ รายงาน นายนิโกลาส์ ซาร์โกซี (Nicolas Sarkozy) อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศส วัย 70 ปี ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำแล้ว หลังศาลอุทธรณ์ปารีสมีคำสั่ง ทั้งๆ ที่เพิ่งเริ่มรับโทษจำคุก 5 ปี ไปได้เพียง 20 วันเท่านั้น

รายงานระบุว่า ซาร์โกซีจะถูกปล่อยตัว แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของศาล และมีคำสั่ง “ห้ามเดินทางออกจากดินแดนฝรั่งเศส”

นิโกลาส์ ซาร์โกซี อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศส ถูกปล่อยตัวจากเรือนจำหลังติดคุก 20 วัน
Former French President Nicolas Sarkozy leaves his car as he arrives at his home after being released from prison, Monday, Nov. 10, 2025 in Paris. (AP Photo/Christophe Ena)

อดีตผู้นำฝรั่งเศสผู้นี้ ถูกตัดสินว่ามีความผิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 ในข้อหาสมคบคิดทางอาญา เพื่อรับเงินทุนสนับสนุนอย่างผิดกฎหมายจากลิเบีย ในยุคของมูอัมมาร์ กัดดาฟี มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งของเขาเมื่อปี 2007 ซึ่งเจ้าตัวยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ทำให้ซาร์โกซีกลายเป็นอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนแรกในยุคสมัยใหม่ที่ถูกจำคุกจริง (ผู้นำฝรั่งเศสคนเดียวที่เคยติดคุกก่อนหน้านี้คือ ฟิลิปป์ เปแตง ผู้นำที่ร่วมมือกับนาซี ถูกตัดสินข้อหากบฏในปี 1945)

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (10 พ.ย.) มีรายงานว่ารถยนต์ที่เชื่อว่าเป็นของซาร์โกซี ได้ออกจากเรือนจำ “ลา ซองเต” (La Sante) ในกรุงปารีส ก่อนที่เขาจะเดินทางกลับถึงบ้านพักพร้อมกับ คาร์ลา บรูนี ภรรยา

ผู้นำฝรั่งเศสคนแรกในยุคสมัยใหม่ที่ติดคุก

ซาร์โกซีดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างปี 2007-2012 และคาดว่าการพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณ์จะมีขึ้นในภายหลัง

นิโกลาส์ ซาร์โกซี เกิดในปี 1955 ที่กรุงปารีส มีพ่อเป็นผู้อพยพชาวฮังการี แม่เป็นชาวฝรั่งเศสเชื้อสายยิวกรีก ซาร์โกซีเริ่มต้นเส้นทางการเมืองตั้งแต่อายุยังน้อยหลังจากจบการศึกษาด้านกฎหมาย เขาสร้างฐานที่มั่นของตนเองด้วยการได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองเนยยี-ซูร์-แซน ซึ่งเป็นย่านชานเมืองที่มั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ในปี 1983 ด้วยวัยเพียง 28 ปี ดำรงตำแหน่งนี้เกือบ 20 ปี จนใช้มันเป็นฐานในการก้าวสู่การเมืองระดับชาติ

นิโกลาส์ ซาร์โกซี ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2007 ด้วยคะแนนเสียงถล่มทลาย
Police officers guard as a car allegedly carrying former French President Nicolas Sarkozy leaves the Sante prison as Sarkozy is released from prison and placed under judicial supervision, Monday, Nov. 10, 2025 in Paris. (AP Photo/Emma Da Silva)

ภายใต้การสนับสนุนของอดีตประธานาธิบดี ฌัก ชีรัก ซาร์โกซี ผ่านตำแหน่งรัฐมนตรีสำคัญมาหลายกระทรวง แต่ที่สร้างชื่อเสียง และชื่อเสีย ให้เขามากที่สุดคือการเป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” ภาพลักษณ์ “มือปราบ” ที่แข็งกร้าว ต่อต้านอาชญากรรมและผู้อพยพ โดยเฉพาะในช่วงการจลาจลในย่านชานเมืองฝรั่งเศสปี 2005 วลีที่เขาประกาศว่าจะ “ทำความสะอาดย่านที่ล้มเหลวด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง” กลายเป็นประโยคจุดไฟ ดึงดูดทั้งผู้สนับสนุนที่ชื่นชมความเด็ดขาด และผู้ต่อต้านที่มองว่าเขาก้าวร้าว

ด้วยภาพลักษณ์นักปฏิรูปที่มุ่งเน้นการทำงานหนัก การฟื้นฟูความมั่นคง และการปฏิรูปเศรษฐกิจให้เป็นเสรีนิยมมากขึ้น ซาร์โกซีลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2007 ในนามพรรคอนุรักษ์นิยม (UMP) ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเหนือคู่แข่ง เซโกลีน รัวยาลิ จากพรรคสังคมนิยม กลายเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนที่ 23

การตัดสินของศาลอุทธรณ์ปารีสทำให้ซาร์โกซีได้รับการปล่อยตัวเร็ว
A car allegedly carrying former French President Nicolas Sarkozy leaves the Sante prison as Sarkozy is released from prison and placed under judicial supervision, Monday, Nov. 10, 2025 in Paris. (AP Photo/Emma Da Silva)

ตลอด 5 ปีในตำแหน่ง ซาร์โกซีฉีกขนบธรรมเนียมของประธานาธิบดีฝรั่งเศสแบบเดิมๆ ถูกสื่อขนานนามว่า “ประธานาธิบดีจอมไฮเปอร์” ด้วยสไตล์การทำงานที่รวดเร็ว เปิดเผย ปรากฏตัวในสื่อตลอดเวลา เขาเป็นผู้นำในการตอบสนองวิกฤตการเงินโลกปี 2008 เป็นแกนนำหลักในการแทรกแซงทางทหารในลิเบียปี 2011 (ซึ่งนำไปสู่คดีอื้อฉาวในภายหลัง) ชีวิตส่วนตัวของเขาก็เป็นที่สนใจ เมื่อเขาสมรสกับ คาร์ลา บรูนี นางแบบและนักร้องชื่อดัง ขณะยังอยู่ในตำแหน่ง

อย่างไรก็ตาม ผลการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ไม่เป็นที่นิยม ประกอบกับวิกฤตหนี้ยูโรโซน ทำให้คะแนนนิยมของเขาตกต่ำลง ในการเลือกตั้งปี 2012 ซาร์โกซีพ่ายแพ้ให้กับ ฟรองซัวส์ ออลลองด์ จากพรรคสังคมนิยม ทำให้เขาเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนแรกในรอบหลายสิบปีที่แพ้การเลือกตั้งในสมัยที่ 2 แม้จะพยายามกลับมาชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกครั้งในปี 2016 เพื่อหวังคัมแบ็ก แต่ก็พ่ายแพ้ในศึกไพรมารีของพรรค

ซาร์โกซีเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนแรกที่ถูกจำคุกในยุคสมัยใหม่
Police officers stand by the Sante prison as former French President Nicolas Sarkozy is set to be released from prison and placed under judicial supervision, Monday, Nov. 10, 2025 in Paris. (AP Photo/Emma Da Silva)

ชีวิตหลังการเมืองของซาร์โกซี มีคดีความอื้อฉาวมากมายที่ตามบั่นทอน เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในหลายคดี ทั้งคดีการใช้จ่ายเงินหาเสียงเกินกำหนด และคดีติดสินบนผู้พิพากษา แต่คดีที่ร้ายแรงที่สุดคือข้อหาสมคบคิดรับเงินทุนสนับสนุนอย่างผิดกฎหมายจาก มูอัมมาร์ กัดดาฟี อดีตผู้นำลิเบีย เพื่อใช้ในการหาเสียงปี 2007 ซึ่งเป็นคดีที่ทำให้เขาถูกตัดสินจำคุก 5 ปี เมื่อเดือนกันยายน 2568 ก่อนจะได้รับการปล่อยตัวล่าสุดหลังติดคุกไปเพียง 20 วัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เพจ &quot;เสียงจากทหารเรือ&quot; รายงาน นาวิกโยธินประกาศใช้กฎอัยการศึก สั่งปิดชายแดนตราดทุกช่องทาง สกัดกลุ่มหาผลประโยชน์ช่วงคนไทย-เขมรข้ามแดน ข่าว

ด่วน! นาวิกโยธินตราด ใช้กฎอัยการศึก ปิดชายแดน 100% ทุกช่องทาง

4 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 16 พ.ย. 68 เลขเด็ด

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 16 พ.ย. 68 ให้โชคครั้งที่ 135 ชนเลยท้ายตรงเป๊ะ

14 นาที ที่แล้ว
&quot;ชัชชาติ&quot; ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน ข่าว

“ชัชชาติ” ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุก 16 ปี เสี่ยแทงไอดอล เปย์จนหมดตัว สาวไม่ยอมไปเที่ยวด้วย

29 นาที ที่แล้ว
เพจ ท่านเปา แชร์คลิป หญิงสาวนั่งยองปัสสาวะริมทางด่วน ชาวเน็ตเสียงแตก มุมหนึ่งเข้าใจคนปวดจนทนไม่ไหว แต่อีกมุมจี้ถามคนถ่ายคลิป เอามาลงประจานทำไม? ข่าว

ไวรัลคลิป สาวนั่งยองฉี่ ข้างมอเตอร์เวย์ ชาวเน็ตจี้ถามคนถ่าย เกินไปไหม?

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ป.ป.ช. สั่งยึดทรัพย์ “คณิต ชินวงศ์” ร่ำรวยผิดปกติ แจงที่มาเงิน 14 ล้าน ไม่ได้

50 นาที ที่แล้ว
ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ข่าว

ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม เผยรื้อคดีเก่านักการเมือง ช. ไม่ได้ แต่สามารถฟ้องใหม่ได้

53 นาที ที่แล้ว
Bar B Q Plaza ขอโทษลูกค้า หลังส่งข้อความ ทำไมไม่รับสายคะ ข่าว

Bar B Q Plaza ออกโรงขอโทษ หลังส่งข้อความไลน์ ทำลูกค้าตกใจ-เสี่ยงบ้านแตก

57 นาที ที่แล้ว
มวลอากาศเย็นจากจีนปะทะไทย 13 พ.ย. 68 ยอดดอยแตะ 10°C ขณะเดียวกัน มรสุมที่ถูกอัดกำลัง โดยอ้อมจากพายุฟงวอง จะทำให้ภาคใต้ฝนชุก และคลื่นลมในอ่าวไทยสูงถึง 2-4 เมตร ข่าว

นับถอยหลัง 2 วัน! หนาวจริง 13 พ.ย. 68 ยอดดอย 10-15 องศา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ประกาศยุติทุกข้อตกลงกับเขมร ยังมีท่าทีเป็นปรปักษ์อยู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.อังคณา เคลื่อนไหว ซัดเขมรผิดข้อตกลง ปฏิญญาสันติภาพ ปมลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ ข่าว

สว.อังคณา เคลื่อนไหว ซัดเขมรผิดข้อตกลง ปฏิญญาสันติภาพ ปมลอบวางทุ่นระเบิดใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” ไม่มาคุย กมธ.ทหาร ปมใครสั่งหยุดยิง ชี้ติดภารกิจยาวถึงเดือนธันวา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คัลแลน-พี่จองถูกแม่ค้าตลาดน้ำใช้ตะขอเกี่ยวเรือบังคับจอดซื้อของ บันเทิง

ดราม่า พี่จอง-คัลแลน ถูกแม่ค้าใช้ตะขอเกี่ยวเรือ ขายเสื้อ 500 บาท ถกสนั่นอายแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินเล็กตกในฟลอริดา เสียชีวิต 2 ศพ ขณะเดินทางช่วยผู้ประสบภัยเฮอริเคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โสดแล้ว! นิวเคลียร์ หรรษา เลิกแฟนหนุ่ม ด้าน อุ้ม ลักขณา เผยน้องเฮิร์ตหนัก ยันไร้มือที่ 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” นำประชุม สมช. หลังทหารขาขาดเพิ่ม จับตาปฏิญญาสันติภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ อนุทิน สั่งกวาดล้าง แก๊งสแกมเมอร์ ย้ำ ไทยไม่ใช่ที่พักพิงอาชญากร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา โต้เดือด ปัดวางทุ่นระเบิดใหม่ ชี้ ไทยใช้เป็นข้ออ้าง ล้มดีลสันติภาพ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โต้เดือด ปัดวางทุ่นระเบิดใหม่ ชี้ ไทยใช้เป็นข้ออ้าง ล้มดีลสันติภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แผ่นดินไหวลำพูน ระดับ 2.0 ลึก 5 กิโลเมตรฯ ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ทบทวนดีแล้ว! แม่ตั๊ก กรกนก โพสต์เศร้า 2 ทางเลือกสุดท้าย แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บก.ลายจุด ซัดรัฐใช้คำ &quot;เสียสละ&quot; ปิดปากคนทุ่งรับน้ำ ให้จมบาดาลทุกปีไม่แฟร์ ข่าว

บก.ลายจุด ซัดรัฐใช้คำ “เสียสละ” ปิดปากคนทุ่งรับน้ำ ให้จมบาดาลทุกปีไม่แฟร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยน! ปู่ฝรั่งเศสไปหาหมอ โผล่อีกทีอยู่ที่โครเอเชีย ห่างพันกิโลฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 10 พ.ย. 68 ตามอัตราเดิม 600-1,000 บาท เศรษฐกิจ

เงินเข้าแล้ว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พฤศจิกายน 2568 ตามเกณฑ์อายุ สูงสุด 1,000 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ติดคุกจริงแค่ 20 วัน! ปล่อยตัว “นิโกลาส์ ซาร์โกซี” อดีตผู้นำฝรั่งเศส ข้อหารับเงินต่างชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 09:26 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 09:26 น.
83
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพจ &quot;เสียงจากทหารเรือ&quot; รายงาน นาวิกโยธินประกาศใช้กฎอัยการศึก สั่งปิดชายแดนตราดทุกช่องทาง สกัดกลุ่มหาผลประโยชน์ช่วงคนไทย-เขมรข้ามแดน

ด่วน! นาวิกโยธินตราด ใช้กฎอัยการศึก ปิดชายแดน 100% ทุกช่องทาง

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 16 พ.ย. 68

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 16 พ.ย. 68 ให้โชคครั้งที่ 135 ชนเลยท้ายตรงเป๊ะ

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
&quot;ชัชชาติ&quot; ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน

“ชัชชาติ” ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
เพจ ท่านเปา แชร์คลิป หญิงสาวนั่งยองปัสสาวะริมทางด่วน ชาวเน็ตเสียงแตก มุมหนึ่งเข้าใจคนปวดจนทนไม่ไหว แต่อีกมุมจี้ถามคนถ่ายคลิป เอามาลงประจานทำไม?

ไวรัลคลิป สาวนั่งยองฉี่ ข้างมอเตอร์เวย์ ชาวเน็ตจี้ถามคนถ่าย เกินไปไหม?

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
Back to top button