เปิด 3 นโยบายเรือธง “พปชร.” เบี้ยผู้สูงอายุ 5000 มารดาประชารัฐ-เรียนฟรี ตั้งครรภ์รับ 37000 บ.

เผยแพร่: 21 ต.ค. 2568 17:29 น.| อัปเดต: 21 ต.ค. 2568 17:31 น.
พลังประชารัฐนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ
ภาพ @PPRPThailand

พลังประชารัฐ เปิดตัวเล่นโหมโรงใหญ่ ชู 3 นโยบายสู้ศึกเลือกตั้งปี 2569 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได 3-5 พัน มารดาประชารัฐอุดหนุนตั้งแต่แรกคลอด เรียนฟรีจนจบ ป.ตรี เดินหน้าสร้างพรรคแห่งคนดีเพื่อบ้านเมือง มุ่งแก้ปัญหาปากท้อง ดูแลผู้สูงอายุ และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสู่การเลืตั้งปี 69

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.68 ได้มีการเปิดที่ทำการ “พรรคพลังประชารัฐแห่งใหม่” อย่างเป็นทางการ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีสมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนเข้าร่วมอย่างอบอุ่น โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย รักษาการเลขาธิการพรรค แถลงถึงทิศทางการดำเนินงานของพรรคภายใต้การนำของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคว่า พรรคพร้อมเดินหน้าสร้างการเมืองคุณภาพ ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และสานต่อเจตนารมณ์ “คนดีเพื่อบ้านเมือง” อย่างเป็นรูปธรรม

ภายในการแถลงข่าว พล.อ.ประวิตร ได้ลงนามแต่งตั้ง พล.อ.ธรรมรัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองและการบริหารประเทศมายาวนาน เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐเพื่อร่วมให้คำแนะนำด้านนโยบาย-ยุทธศาสตร์ และแนวทางขับเคลื่อนพรรคอย่างมีประสิทธิภาพ

นายภัครธรณ์กล่าวว่า การแต่งตั้งครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของหัวหน้าพรรคที่ต้องการให้พรรคพลังประชารัฐเป็น “สถาบันทางการเมืองที่มั่นคง เติบโต และมีระบบบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ”

พล.อ.ประวิตรเน้นย้ำเสมอว่า พรรคพลังประชารัฐต้องการ “คนดีและคนเก่ง” ที่มีจิตอาสา พร้อมทุ่มเททำงานเพื่อบ้านเมือง ไม่เพียงแค่มีความรู้ความสามารถ แต่ต้องมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเสียสละเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ แนวทางของพรรคยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชน การดูแลผู้สูงอายุ และเสริมสร้างความมั่นคงในทุกมิติ ซึ่งเป็นนโยบายที่พรรคดำเนินมาโดยตลอดและจะสานต่อให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

นายภัครธรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคตอันใกล้ พรรคพลังประชารัฐจะมีการประกาศนโยบายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความชัดเจนในแนวทางการพัฒนา และเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งในปี 2569 อย่างมีศักยภาพ พรรคจะยังคงยึดมั่นในหลักการ “คนดีเพื่อบ้านเมือง” และ “พรรคของประชาชน” เพื่อร่วมกันสร้างสังคมไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

พปชร ประกาศเบี้ยผู้สูงอายุ
ภาพ Facebook @PPRPThailand

ขณะที่ สุรเดช ยะสวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยความพร้อมตลอดจนนโยบายการหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐ โดยในส่วของนโยบายที่ประชาชนสนใจโดยเฉพาะนโยบายผู้สูงวัยที่บอกว่าอายุ 60-70-80 ปี จะได้เบี้ยผู้สูงอายุ 3,000-4,000-5,000 บาท เป็นขั้นบันได ตรงนี้ตนเองเคยลงพื้นที่ภาคเหนือตอนบนดูแลรับผิดชอบอยู่ ก็ได้รับเสียงตอบรับจากผู้สูงวัยค่อนข้างมาก

ส่วนนโยบายที่ 2 ได้แก่ “นโยบายมารดาประชารัฐ” ที่ผู้หญิงทั่วไปสนใจเพราะเกี่ยวกับคนทั่วไปเวลาแต่งงานมีลูกตั้งครรภ์ขึ้นมา พปชร.จะมีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือคนที่ตั้งครรภ์ ระยะเวลา 9 เดือน เดือนละ 3,000 ก็ 27,000 บาท นอกจากนี้ยังช่วยค่าทำคลอดอีก 10,000 บาท หลังจากคลอดเด็กแล้ว รัฐบาลยังดูแลต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี เดือนละ 2,000 บ. นโยบายนี้เป็นการช่วยให้ประเทศชาติเราจะมีประชากรเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ประเทศไทยประชากรน้อยลง เพราะคนรุ่นหนุ่ม-สาวไม่อยากมีลูก

นโยบายที่ 3 พปชร.ต้องการสนับสนุนให้ทุกคนจบปริญญาตรี ไม่ใช่จบแค่ระดับชั้นมัธยม ซึ่งนโยบายนี้ได้ลงพื้นที่และประชาสัมพันธ์ไปบ้างแล้ว ส่วนนโยบายอื่นจะมีทยอยออกมาอีกมาก แต่ต้องรอนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นประธานวางนโยบายด้านเศรษฐกิจ เพื่อวางนโยบายร่วมกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกต่อไปในอนาคต.

พลังประชารัฐ ข่าว
ภาพ Facebook @PPRPThailand
พลังประชารัฐเปิดตัว
ภาพ Facebook @PPRPThailand
ใครเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
ภาพ Facebook @PPRPThailan

