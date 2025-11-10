บันเทิงบันเทิงเกาหลี

ฮยอนอา นักร้องสาว เป็นลมกลางเวที จำอะไรไม่ได้ หลังโหมลดน้ำหนัก 10 กก.

เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 10:14 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 10:17 น.
ฮยอนอา วูบกลางเวที Waterbomb มาเก๊า ขณะทำการแสดง

‘ฮยอนอา’ เป็นลมขณะแสดงคอนเสิร์ต Waterbomb ที่มาเก๊า เจ้าตัวโพสต์ขอโทษ-ยอมรับจำอะไรไม่ได้ แฟน ๆ แห่ห่วง หลังลดน้ำหนักกว่า 10 กก. ย้อนอดีตเคยมีภาวะวูบหมดสติ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ฮยอนอา (HyunA) นักร้องสาวชื่อดัง ได้ขึ้นแสดงเพลง Bubble Pop ในงาน Waterbomb 2025 Macau จัดขึ้นที่ Macau Outdoor Performance Venue ขณะกำลังทำการแสดง เธอมีอาการหน้ามืดอย่างกะทันหัน สูญเสียการทรงตัวและล้มลงบนเวที ขณะนั้นเจ้าตัวค่อย ๆ ล้มลงเหมือนร่างกายหมดแรง นักเต้นที่อยู่บนเวทีจึงรีบเข้ามาดูอาการทันที จากนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอุ้มเธอลงจากเวที ทำให้แฟน ๆ เป็นห่วง

หลังจากนั้น ฮยอนอา ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม hyunah_aa ออกมาขอโทษแฟนคลับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่า “ฉันขอโทษจริง ๆ นะคะ.. เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ หลังจากคอนเสิร์ตครั้งที่แล้ว ฉันอยากจะแสดงภาพลักษณ์ที่ดีให้ทุกคนได้เห็น แต่ฉันรู้สึกเหมือนทำตัวไม่เป็นมืออาชีพเลย ความจริงคือ ตัวฉันเองก็จำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกัน

ฉันเอาแต่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อย และอยากจะบอกกับทุกคนจริง ๆ ค่ะ ㅠㅠ มีแฟน ๆ ชาวมาเก๊ามากมายที่มาหาฉัน แน่นอนว่ารวมถึง แฟนคลับ A-ings ของเราด้วย ทุกคนจ่ายเงินเพื่อมาชมการแสดงนี้ ฉันขอโทษและขอโทษจริง ๆ นะคะ

ต่อจากนี้ไป ฉันจะพยายามเพิ่มพละกำลังให้มากขึ้นและจะตั้งใจทำงานอย่างต่อเนื่อง ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ฉันต้องการ ก็คงจะดีมาก แต่ฉันจะพยายามทำให้ได้ค่ะ..!!

ฉันอยากจะบอกว่า ขอบคุณมาก นะคะ ที่รักและเอ็นดูฉัน ที่คอยชื่นชมในตัวฉันที่ยังขาด ๆ เกิน ๆ มาตลอด ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงตอนนี้ แล้วก็ ฉันโอเคจริง ๆ นะ! ไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะคะ! ขอให้ทุกคนมีค่ำคืนที่ดี.. ราตรีสวัสดิ์ค่ะ”

ฮยอนอา เป็นลมระหว่างแสดงบนเวที

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้นักวิเคราะห์และแฟน ๆ เชื่อมโยงกับประวัติการป่วยของนักร้องสาว ย้อนกลับไปในปี 2020 ฮยอนอา เคยถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะวูบหมดสติ (Vasovagal Syncope) และเคยหยุดพักกิจกรรมชั่วคราว ภาวะนี้เกิดจากความเครียด ความเหนื่อยล้า การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว หรือภาวะขาดน้ำ ทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจลดลงอย่างกะทันหัน และเกิดอาการหมดสติชั่วขณะ

เมื่อปีที่แล้ว ฮยอนอา ยอมรับเรื่องการลดน้ำหนักอย่างหนัก เปิดใว่า “ฉันอยากจะดูดีบนเวที แต่ฉันกลับวูบอยู่เรื่อย ๆ ฉันวูบไปถึง 12 ครั้งในหนึ่งเดือน”

ฮยอนอา เป็นลมระหว่างแสดงบนเวที - 2

ล่าสุด ฮยอนอา เปิดเผยว่าเธอได้ลดน้ำหนักไปแล้วกว่า 10 กิโลกรัม ภายในหนึ่งเดือน เจ้าตัวเคยแชร์ภาพตาชั่งที่แสดงน้ำหนัก 49 กิโลกรัม พร้อมข้อความว่า “มันยากมากที่จะเปลี่ยนตัวเลขหลักแรกจาก 50 ฉันยังต้องไปอีกยาวไกล” หลังจากลดน้ำหนักลงกว่า 10 กิโลกรัม เธอพยายามควบคุมอาหารอย่างต่อเนื่องก่อนการแสดง Waterbomb ที่มาเก๊า

ขณะที่ชาวเน็ตได้ส่งข้อความให้กำลังใจมากมาย เช่น “สุขภาพต้องมาเป็นอันดับแรก” “การเสียสุขภาพหมายถึงการสูญเสียทุกสิ่ง” และ “แฟน ๆ สนใจความปลอดภัยของฮยอนอามากกว่าการแสดงบนเวที”

ฮยอนอา โพสต์แถลงการณ์หลังเป็นลม
ภาพจาก Instagram : hyunah_aa
ฮยอนอาลดน้ำหนัก 10 กิโลกรัม
ภาพจาก Instagram : hyunah_aa
ฮยอนอา
ภาพจาก Instagram : hyunah_aa
ฮยอนอา - 2
ภาพจาก Instagram : hyunah_aa
ฮยอนอา - 3
ภาพจาก Instagram : hyunah_aa

ข้อมูลจาก : chosun

เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 10:14 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 10:17 น.
