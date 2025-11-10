น้ำ พัชรพร มิสแกรนด์ โป๊ะแตก สามีนอกใจ จนติดโรค เพราะจิ๊มิเหม็น เป็นเดือนไม่หาย

กลายเป็นข่าวหน้า 1 วงการบันเทิง หลัง น้ำ-พัชรพร จันทรประดิษฐ์ อดีตมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020 ผู้มีภาพลักษณ์ตรงไปตรงมาได้ออกมาโพสต์คลิปเดือดผ่านโซเชียลมีเดีย หย่ากับ เจโรม สามีฝรั่งสายฮา หลังจับได้ว่าฝ่ายชายนอกใจอย่างอุกอาจ เพราะตนเองติดเชื้อโรคหนองในเทียม จนมีกลิ่นไม่หาย โป๊ะแตกฝ่ายชายแอบไปมีหญิงอื่นไม่ใส่ถุง
น้ำ พัชรพร เล่าอย่างดุเดือดในไลฟ์ว่า เลิกกับผัวที่แต่งงาน 2 ปีแล้วค่ะ เลิกเพราะมันนอกใจค่ะ การนอกใจไม่ได้ทำให้เธอเสียใจมากนัก ร้องไห้เพียงครึ่งชั่วโมง เพราะไม่ได้เชื่อเรื่องรักนิรันดร์อยู่แล้ว
แต่ประเด็นที่ทำให้เจ็บหนัก เครียดจนทนไม่ไหว คือการที่ฝ่ายชายนอกใจแล้วนำเชื้อโรคกลับมาติดตนเอง “ที่ทำให้กูเจ็บหนักคือเอาเชื้อโรคมาติด ห**กู ทำให้กูมีคำถามกับห**ตัวเอง ว่าห**กูเป็นอะไร ทำไมห**กูเหม็นตอนอายุ 30” หลังได้ไปตรวจร่างกาย โชว์ผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อหนองในเทียม ตอนนี้รักษาจนหายดีแล้ว
น้ำ พัชรพร ยังฝากข้อความสุดแรงไปถึงมือที่สาม เป็นเด็กสาวอายุ 20 กว่าว่า “พ่อแม่ไม่ได้สอนว่าต้องใส่ถุงยางเหรอ ถ้าไปเอาผัวคนอื่น” พฤติกรรมแบบนี้ “ต่ำกว่ากะxรี่” (โสเภณี) เพราะโสเภณีคืออาชีพ ไม่แย่งของใคร แต่การกระทำแบบนี้คือไม่มีศักดิ์ศรี แถมทิ้งบอมบ์ว่ามือที่สามคนนี้เคยฟอลโลว์ IG ตนเองด้วย
อดีตมิสแกรนด์ยังเตือนสติมือที่สามว่า “ตอนมันชอบมึงอยู่ มึงโกยให้เยอะที่สุด มึงอย่าซื้อทองเป็นเส้น มึงซื้อทองเป็นแท่ง” สามีเก่าซื้อทองให้ผู้หญิงคนใหม่แค่ 6 หมื่นบาท แต่ตนเคยให้ฝ่ายชายซื้อรองเท้าที่แพงกว่านั้น พร้อมเตือนให้ไป “เสิร์ชประวัติข้างหลังมันได้เลย” เพราะคนก่อนหน้าก็ทรงเดียวกันเลย
น้ำยังยอมรับตรงๆ ว่า อาจมีอีกเหตุผลที่ทำให้ความสัมพันธ์ไปไม่รอด คือเรื่องบนเตียง “กูไม่เสร็จเลย กูไม่เสร็จมาหลายปีแล้ว” ตนยืนยันว่าได้ไปเช็กฮอร์โมนแล้ว ตัวเธอปกติดี แต่นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอไม่เอาเลย
สุดท้าย น้ำ พัชรพร ทิ้งท้ายเตือนสติผู้หญิงทุกคนว่าต้องทำงานนะคะ มีเงินในประเป๋าตัวเองย่อมดีกว่าเสมอ และตอนนี้น้ำ “เตรียมตัว เตรียมร่างเพื่อรอผัวคนถัดไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปดราม่า น้ำ พัชรพร ด่ากลับ นาโน มิสแกรนด์กัมพูชา ด้อยค่าประเทศไทย
- เปิดวาร์ป เจโรม สามี น้ำ พัชรพร มิสแกรนด์ฯ หนุ่มสายฝอคารมดี มีความฮาเป็นอาวุธ
- น้ำ พัชรพร เข้าพิธีแต่งงานสุดชื่นมื่น สร้างตำนานสละโสดคนแรกของมิสแกรนด์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: