ธรรมนัส สั่งดูแลปรับปรุง “โรงเรียนหมอนทองวิทยา” พัฒนาสร้างนักกีฬาดีๆ
ไผ่ ลิกค์ เผย ธรรมนั่ส สั่งดูแลปรับปรุง โรงเรียนหมอนทองวิทยา พัฒนาสร้างนักกีฬาดีๆ ยืนยันทำทั้งหมด หลังโดนชาวเน็ตจี้ถามเรื่องเลือกปฏิบัติ
จากกรณีหมอนทองวิทยา บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ที่กลายเป็นกระแสภายหลังจากที่สร้างเรื่องราวเทพนิยาย เข้าชิงฟุตบอล 7 สี แชมเปี้ยน คัพ 2025 ก่อนที่จะแพ้ อบจ.ชัยนาท ในการแข่งขันที่เรียกว่าคนดูล้นสนาม ไปด้วยสกอร์ 2-1 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม (กธ.) โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ท่านรองนายกธรรมนัส สั่งการให้ไปดูแลปรับปรุง โรงเรียนหมอนทองวิทยา เพราะได้สร้างนักกีฬาดีๆ” ก่อนจะเขียนต่อว่า “เนื่องจากท่านธรรมนัสได้เล็งเห็นการสร้างนักกีฬาของโค้ชและโรงเรียนหมอนทองวิทยาจึงได้สั่งการให้ลงไปดูแลพัฒนาโรงเรียนเพื่อขวัญกำลังใจกับ น้องๆนักกีฬารวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานฤมล”
ทั้งนี้มีชาวเน็ตได้เข้ามาถามนายไผ่ว่า แล้วอีกกว่าล้านโรงเรียนจะได้รับความช่วยเหลือไหม แบบนี้เป็นการเลือกปฏิบัติรึเปล่า ซึ่งนายไผ่ตอบสั้นๆว่า “ทำทั้งหมดแหละครับ”
