เพจ “ไทยลีค” โดนสับเละ โพสต์ “ทีมอันดับ 2 ได้รับการจดจำมากกว่าอันดับ 1”
เพจ ไทยลีค โดนชาวเน็ตรุมจวก โพสต์ถึงหมอนทองวิทยา “มีครั้งไหนในประวัติศาสตร์บ้างที่ ทีมอันดับ 2 ได้รับการจดจำมากกว่าอันดับ 1”
จากกรณีหมอนทองวิทยา บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ที่กลายเป็นกระแสภายหลังจากที่สร้างเรื่องราวเทพนิยาย เข้าชิงฟุตบอล 7 สี แชมเปี้ยน คัพ 2025 ก่อนที่จะแพ้ อบจ.ชัยนาท ในการแข่งขันที่เรียกว่าคนดูล้นสนาม ไปด้วยสกอร์ 2-1 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
อย่างไรก็ตามกลายเป็นกระแสดราม่าขึ้น ภายหลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก Thai League ซึ่งเป็นเพจทางการของฟุตบอลลีกอาชีพรายการ ‘ไทยลีก’ ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นว่า “มีครั้งไหนในประวัติศาสตร์บ้างที่ ทีมอันดับ 2 ได้รับการจดจำมากกว่าอันดับ 1”
โดยโพสต์ดังกล่าวได้นำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก ชาวเน็ตมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ชนะอย่าง อบจ.ชัยนาท ซึ่งในเวลาดังกล่าวโพสต์นี้ถูกลบไปแล้ว
อย่างไรก็ตามชาวเน็ตยังได้มีการเรียกร้องให้ทางเพจออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอื่นๆเพิ่มเติม
