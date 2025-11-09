ข่าวกีฬา

เพจ “ไทยลีค” โดนสับเละ โพสต์ “ทีมอันดับ 2 ได้รับการจดจำมากกว่าอันดับ 1”

เผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 09:15 น.
50

เพจ ไทยลีค โดนชาวเน็ตรุมจวก โพสต์ถึงหมอนทองวิทยา “มีครั้งไหนในประวัติศาสตร์บ้างที่ ทีมอันดับ 2 ได้รับการจดจำมากกว่าอันดับ 1”

จากกรณีหมอนทองวิทยา บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ที่กลายเป็นกระแสภายหลังจากที่สร้างเรื่องราวเทพนิยาย เข้าชิงฟุตบอล 7 สี แชมเปี้ยน คัพ 2025 ก่อนที่จะแพ้ อบจ.ชัยนาท ในการแข่งขันที่เรียกว่าคนดูล้นสนาม ไปด้วยสกอร์ 2-1 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

อย่างไรก็ตามกลายเป็นกระแสดราม่าขึ้น ภายหลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก Thai League ซึ่งเป็นเพจทางการของฟุตบอลลีกอาชีพรายการ ‘ไทยลีก’ ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นว่า “มีครั้งไหนในประวัติศาสตร์บ้างที่ ทีมอันดับ 2 ได้รับการจดจำมากกว่าอันดับ 1”

โดยโพสต์ดังกล่าวได้นำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก ชาวเน็ตมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ชนะอย่าง อบจ.ชัยนาท ซึ่งในเวลาดังกล่าวโพสต์นี้ถูกลบไปแล้ว

อย่างไรก็ตามชาวเน็ตยังได้มีการเรียกร้องให้ทางเพจออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอื่นๆเพิ่มเติม

เผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 09:15 น.
50
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

