ฮัมบูร์ก พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

เผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 13:30 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 15:17 น.
56

8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม โฟล์คสปาร์กสตาดิโอน ฮัมบูร์ก พบ ดอร์ทมุนด์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา ฮัมบูร์ก VS ดอร์ทมุนด์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ฮัมบูร์ก พบ ดอร์ทมุนด์
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.30 น.
  • สนาม : โฟล์คสปาร์กสตาดิโอน
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5

วิเคราะห์บอล ฮัมบูร์ก – ดอร์ทมุนด์

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ฮัมบูร์ก

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงห์เหนือ ของกุนซือ เมอร์ลิน โพลซิน จะไม่สามารถใช้งาน วาร์เมด โอมารี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อิมมานูเอล เฟไร กับ ฟาบิโอ วิเอร่า นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ ซิลแวน เฮฟติ

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย ดาเนี่ยล ฮอยเออร์ เฟอร์นานเดส, นิโคลัส กาปัลโด, ลูก้า วุสโควิช, ดาเนี่ยล เอลฟัดลี่, จอร์จี้ โกโชลิชวิลี่, นิโคไล เรมเบิร์ก, แซมบี้ โลก็องก้า, มิโร มูไฮม์, รายาน ฟิลิปป์, แรนส์ฟอร์ด โคนิกส์ดอร์ฟเฟอร์ และ ฌอน-ลุก ดอมเป้

Credit : HSV

ดอร์ทมุนด์

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเสือเหลือง ของกุนซือ นิโก้ โควัช ไม่มีนักเตะได้รับบาดเจ็บหนัก แต่ต้องเช็คความฟิตก่อนเกมของ ยูเลี่ยน ดูรานวิลล์, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค และ นิคลาส ซูเล่

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย เกรกอร์ โกเบล, อารอน แอนเซลมิโน่, วัลเดอมาร์ แอนทอน, รามี่ เบนเซไบนี่, ยาน คูโต้, ปาสกาล โกรส, เฟลิกซ์ เมชา, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน, ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, คาริม อเดเยมี่ และ แซร์อู กีราสซี่

Credit : Borussia Dortmund

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ฮัมบูร์ก – ดอร์ทมุนด์

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 10/02/18 ดอร์ทมุนด์ 2-0 ฮัมบูร์ก (บุนเดสลีกา)
  • 20/09/17 ฮัมบูร์ก 0-3 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
  • 04/04/17 ดอร์ทมุนด์ 3-0 ฮัมบูร์ก (บุนเดสลีกา)
  • 05/11/16 ฮัมบูร์ก 2-5 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
  • 17/04/16 ดอร์ทมุนด์ 3-0 ฮัมบูร์ก (บุนเดสลีกา)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ฮัมบูร์ก

  • 02/11/25 แพ้ โคโลญจน์ 1-4 (บุนเดสลีกา)
  • 28/10/25 ชนะ ไฮเดนไฮม์ 1-0 (เดเอฟเบ โพคาล)
  • 25/10/25 แพ้ โวล์ฟสบวร์ก 0-1 (บุนเดสลีกา)
  • 18/10/25 แพ้ ไลป์ซิก 1-2 (บุนเดสลีกา)
  • 05/10/25 ชยนะ ไมนซ์ 4-0 (บุนเดสลีกา)

ดอร์ทมุนด์

  • 05/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 1-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 31/10/25 ชนะ เอาก์สบวร์ก 1-0 (บุนเดสลีกา)
  • 28/10/25 เสมอ แฟร้งค์เฟิร์ต 1-1 (ชนะจุดโทษ 4-2, เดเอฟเบ โพคาล)
  • 25/10/25 ชนะ โคโลญจน์ 1-0 (บุนเดสลีกา)
  • 21/10/25 ชนะ โคเปนเฮเก้น 4-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
Credit : HSV

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ฮัมบูร์ก (3-4-3) : ดาเนี่ยล ฮอยเออร์ เฟอร์นานเดส (GK) – นิโคลัส กาปัลโด, ลูก้า วุสโควิช, ดาเนี่ยล เอลฟัดลี่ – จอร์จี้ โกโชลิชวิลี่, นิโคไล เรมเบิร์ก, แซมบี้ โลก็องก้า, มิโร มูไฮม์ – รายาน ฟิลิปป์, แรนส์ฟอร์ด โคนิกส์ดอร์ฟเฟอร์, ฌอน-ลุก ดอมเป้

ดอร์ทมุนด์ (3-4-1-2) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – อารอน แอนเซลมิโน่, วัลเดอมาร์ แอนทอน, รามี่ เบนเซไบนี่ – ยาน คูโต้, ปาสกาล โกรส, เฟลิกซ์ เมชา, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – ยูเลี่ยน รีเออร์สัน – คาริม อเดเยมี่, แซร์อู กีราสซี่

Credit : Borussia Dortmund

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

ฮัมบูร์ก 1-2 ดอร์ทมุนด์

 

เผยแพร่: 08 พ.ย. 2568 13:30 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 15:17 น.
56
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

