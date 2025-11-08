คำผกา ซัดแรง ไอซ์ รักชนก วาทะกรรมไม่ต่างพันธมิตรฯ-กปปส. ก่อนอีกฝ่ายโผล่สวน
แขก คำผกา เปิดประเด็นดราม่า ไอซ์ รักชนก สส.พรรคประชาชน หลังจัดรายการพูดคุยหัวข้อ “เพื่อไทยรุ่นใหม่ไฟแรง”
จากกรณี ลักขณา ปันวิชัย หรือ “แขก คำผกา” จัดรายการร่วมกับธีรัตถ์ รัตนเสวี ผ่านช่อง Sit beautiful with KamPhaka เมื่อ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยช่วงหนึ่งมีการพาดพิงถึงสส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก rพรรคประชาชน โดยเป็นการขึ้นภาพโวคตข้อความที่ฝ่ายนักการเมืองหญิงตอบคำถามสื่อประเด็นยุบสภา ซึ่งระบุว่า “ไม่คิดว่าจะเสียค่าโง่อะไร อย่างน้อยที่สุดก็ไม่มีรัฐบาลที่จะอยู่ต่อยาวอีก 2 ปีแล้ว ถึงแม้การยุบสภาจะเกิดขึ้นภายใน 4 เดือน หรือเร็วๆ นี้ แต่คิดว่ามันคุ้มค่าที่สุดสำหรับประชาชนแล้ว เพราะเราไม่ต้องทนอยู่กับรัฐบาลที่ไร้ความสามารถต่อ”
สำหรับประโยคข้างต้นเชื่อว่าคอการเมืองหลายท่านน่าจะทราบดีว่า เป็นวาทะกรรมที่ ไอซ์ รักชนก พูดไว้เมื่อครั้งพรรคประชาชนตกลงจะสนันสนุนนายกฯ อนุทิน นั่งเก้าอี้ผู้นำรัฐบาลช่วง 4 เดือน
อย่างไรก็ดีมุมของคำผกากับ เก๋ ธีรัตถ์ ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นนี้โดยเลือกหล่นคำพูดเผ็ดร้อน ไล่ตั้งแต่ “มรึงจะบอกใช่ไหมว่า ไอรัฐบาลเพื่อไทยมันไร้ความสามารถ แล้วรัฐบาลที่มรึงเลือกขึ้นมาตอนนี้เนี่ย สแกมเมอร์อยู่ไหนอ่ะ แก้ปัญหาได้ไหม มรึงเลือกเข้ามาแล้วทำอะไรไม่ได้เลย คนที่ไร้ความสามารถ…” ไม่ทันจบคำของผู้ร่วมดำเนินรายการ ด้านของแขก คำผกา ร่ายยาวต่อทันที โดยระบุว่า “สิ่งที่รักชนกไม่เคยมีความรู้และไม่เคยมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย”
แขก คำผกา ย้ำว่า ประเด็นนี้คือ “รักชนก” ไม่ตระหนักในความสำคัญของการอยู่จนครบวาระของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของประชาธิปไตยประเทศไทย ซึ่งอยู่ในเรคคอร์ดว่า รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งที่สามารถยืนระยะอยู่ครบ 4 ปี ไม่ถูกรัฐประหารไปเสียก่อนนั้น มีเพียงรัฐบาลปี 2544-2548 ก่อนหน้าและหลังจากนั้นเรายังไม่เคยมีรัฐบาลพลเรือนที่อยู่ครบวาระสี่ปีเลย
อย่างไรก็ตามหลังจากปี จนถึงปีนี้มีรัฐบาลพลเรือนอยู่จนครบ 4 ปี น้อยถึงน้อยมากที่สุด สิ่งที่รักชนกถ้าจะเคลมว่า ตนเป็นผู้ผดุงไว้ซึ่งระบอบความยุติธรรม การพยายามรักษาอายุรัฐบาลพลเรือนให้ครบ 4 ปีจนนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่นั้นถือเป็นย่างก้าวอันยิ่งใหญ่ทางพัฒนาการอันยิ่งใหญ่ของประเทศนี้ แต่สิ่งที่รักชนกพูดออกมา ฝั่งแขก คำผกา มองไม่ได้แตกต่างจากกลุ่มก้อนการเมืองเก่าๆ อย่าง กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยฯ (กปปส.) เคยพูด
“ซึ่งรักชกนจะรู้ตัวหรือเปล่า ดิฉันไม่ทราบนะคะ นั่นก็คือถ้ากรูไม่ได้เป็นรัฐบาล ถ้าพรรคกรูไม่ได้เป็นรัฐบาลใครก็อย่าอยู่ครบสี่ปีเลย พวกมรึงล้วนเป็นคนเลว-โง่-โกง มีแต่กรูที่เป็นคนดี ฉะนั้นพวกมรึงอย่าอยู่ครบสี่ปีเลยเพราะกรูต้องขึ้นมาเป็นรัฐบาลแต่เพียงผู้เดียว สิ่งที่พรรคประชาชนทำนั้น คือ การรัฐประหารเงียบในรัฐสภา แล้วตัวเองออกมาจุดพลุ ! เห่าๆ ทำทุกวิถีทางเพื่อให้รัฐบาลมันล่ม เพราะพอมันล่มเดี๋ยวจะทำให้ไม่เหลือใครเลยนอกจากตัวเอง แต่อันนี้ออกมาทำในนามของคนดี กำลังหว่านเมล็ดพันธุ์ที่ทำให้นอกจากกรูแล้วคนอื่นชั่วหมด
คำผกา ยังวิพากษ์วิจารณ์ รักชนก สถาปนาตัวเองว่ามีแต่ตัวเองเท่านั้นที่ทำแต่สิ่งที่ถูก “สำหรับฉันสิ่งนี้สวย สิ่งนั้นไม่สวย” ใครที่มองไม่ตรงกับเรา เราจะทำการล้างบางกันหมด จากนั้นยกเรื่องแก้ปัญหาจริงจังกับสแกมเมอร์-คนค้ายาเสพติดไม่ว่าจะรัฐบาลไหนขึ้นมาก็ต้องปราบอาชญากรเหล่านี้หมดอยู่แล้ว แต่อยู่ๆ รักชกนกมาเคลมว่า ตอนนี้มีแต่พวกเรานะ ! ที่จริงจังกับเรื่องสแกมเมอร์ ของคนอื่นเนี่ย ! มีเอี่ยวกบับทนุเทาหมดเลย ชั่วหมดเลย มีแต่เราที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ซึ่งคำผกาสรุปว่า ไม่ต่างจากหลักคิดของกลุ่มเหมาอิสต์ (Maoism)หรือ ฮิตเลอร์
นอจากนี้เจ้าตัวยังย้ำชัดเจนว่า ไม่มีความจำเป็นอะไรต้องอิจฉาคนแบบไอซ์คะ ดิฉันไม่อยากเป็นสก๊อย แล้วดิฉันก็พูด “ร.เรือ” ชัด คำควบกล้ำชัด ไม่มีอะไรในตัวรักชนกให้ดิฉันอิจฉาคะ แล้วดิฉันไม่เคยใฝ่ฝันอยากเป็นนักการเมือง
ทั้งนี้ ต่อมา “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก สส.กทม.พรรคประชาชน แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมกับระบุว่า “บางครั้งคนเราก็เผลอพูดปมด้อยในใจออกมาโดยไม่รู้ตัว น่าสงสารคุณแขก จริงๆ แล้วเป็นคนมีความสามารถ อยู่ที่อื่นคงก้าวหน้ากว่านี้ คงได้ใช้ความสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีดีให้สังคมมากกว่านี้ แต่ถ้าอยู่พรรคเพื่อไทย มากที่สุดก็คงเป็นได้แค่หัวหน้านางแบก”.
