อูนิโอน เบอร์ลิน พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 8 พ.ย. 68

8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม อัลเทน เฟิร์สเทอไร อูนิโอน เบอร์ลิน พบ บาเยิร์น มิวนิค The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา อูนิโอน เบอร์ลิน VS บาเยิร์น ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : อูนิโอน เบอร์ลิน พบ บาเยิร์น มิวนิค
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.30 น.
  • สนาม : อัลเทน เฟิร์สเทอไร
  • ถ่ายทอดสด : PPTV HD36 , beIN SPORTS 3

วิเคราะห์บอล อูนิโอน เบอร์ลิน – บาเยิร์น มิวนิค

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

อูนิโอน เบอร์ลิน

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ สเตฟเฟ่น บอมการ์ต จะยังไม่สามารถใช้งาน อันดริค มาร์คกราฟ และ โรเบิร์ต สคอฟ ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย เฟรเดริค รอนโนว์, ดานิลโญ่ โดคี, เลโอโพลด์ เคอเฟลด์, ดิโอโก้ เลเต้, คริสโตเฟอร์ ทริมเมล, อัลยอสชา เคมไลน์, รานี่ เคห์ดิร่า, เดอร์ริค โคห์น, โอลิเวอร์ เบอร์เก้, อันดราส ชาเฟอร์ และ อันเดรย์ อิลิช

Credit : 1. FC Union Berlin

บาเยิร์น มิวนิค

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเสือใต้ ของกุนซือ แวนซ็องต์ กอมปานี จะยังไม่มีชื่อของ อัลฟองโซ่ เดวีส, ฮิโรกิ อิโตะ และ จามาล มูเซียล่า ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มานูเอล นอยเออร์, คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ทอม บิชอฟ, โยชัว คิมมิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า, ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ และ แฮร์รี่ เคน

Credit : FC Bayern München

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อูนิโอน เบอร์ลิน – บาเยิร์น มิวนิค

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 15/03/25 อูนิโอน เบอร์ลิน 1-1 บาเยิร์น มิวนิค (บุนเดสลีกา)
  • 02/11/24 บาเยิร์น มิวนิค 3-0 อูนิโอน เบอร์ลิน (บุนเดสลีกา)
  • 20/04/24 อูนิโอน เบอร์ลิน 1-5 บาเยิร์น มิวนิค (บุนเดสลีกา)
  • 24/01/24 บาเยิร์น มิวนิค 1-0 อูนิโอน เบอร์ลิน (บุนเดสลีกา)
  • 26/02/23 บาเยิร์น มิวนิค 3-0 อูนิโอน เบอร์ลิน (บุนเดสลีกา)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เลเวอร์คูเซ่น

  • 01/11/25 เสมอ ไฟร์บวร์ก 0-0 (บุนเดสลีกา)
  • 29/05/25 เสมอ อาร์มิเนีย บีเลเฟลด์ 2-1 (เดเอฟเบ โพคาล)
  • 24/10/25 แพ้ เบรเมน 0-1 (บุนเดสลีกา)
  • 17/10/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 3-1 (บุนเดสลีกา)
  • 04/10/25 แพ้ เลเวอร์คูเซ่น 0-2 (บุนเดสลีกา)

ไฮเดนไฮม์

  • 04/11/25 ชนะ เปแอสเช 2-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 01/11/25 ชนะ เลเวอร์คูเซ่น 3-0 (บุนเดสลีกา)
  • 29/10/25 ชนะ โคโลญจน์ 4-1 (เดเอฟเบ โพคาล)
  • 25/10/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 3-0 (บุนเดสลีกา)
  • 22/10/25 ชนะ คลับ บรูช 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
Credit : 1. FC Union Berlin

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

อูนิโอน เบอร์ลิน (3-4-2-1) : เฟรเดริค รอนโนว์ (GK) – ดานิลโญ่ โดคี, เลโอโพลด์ เคอเฟลด์, ดิโอโก้ เลเต้ – คริสโตเฟอร์ ทริมเมล, อัลยอสชา เคมไลน์, รานี่ เคห์ดิร่า, เดอร์ริค โคห์น – โอลิเวอร์ เบอร์เก้, อันดราส ชาเฟอร์ – อันเดรย์ อิลิช

บาเยิร์น มิวนิค (4-23-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ทอม บิชอฟ – โยชัว คิมมิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า – ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ – แฮร์รี่ เคน

Credit : FC Bayern München

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

อูนิโอน เบอร์ลิน 0-3 บาเยิร์น มิวนิค

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

