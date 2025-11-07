หวยลาววันนี้ 7/11/68 ทุกรางวัล ส่องสถิติ 10 งวดล่าสุด พบออกซ้ำ 2 งวดติด
เช็กที่นี่ ตรวจหวยลาวพัฒนาวันนี้ 7 พฤศจิกายน 2568 ลุ้นสดพร้อมกัน 2 ทุ่ม เปิดสถิติ 10 งวดล่าสุด เลขไหนซ้ำบ่อย พบเลขท้าย 2 ตัว ออกซ้ำ 2 งวดติด
สำหรับคอหวยลาวที่พลาดรางวัลใหญ่ในงวดวันลอยกระทงที่ผ่านมาไม่ต้องเสียใจไป ถึงเวลาลุ้นโชคใหญ่อีกครั้งกับการออกรางวัล หวยลาวพัฒนา (Laolottery) ประจำงวดวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568 จะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ร่วมลุ้นผลรางวัลแบบสด ๆ ได้ผ่านเฟซบุ๊กเพจ Laolottery Live
ผลสลากพัฒนา 5/45
- xx / xx / xx / xx / xx
ผลหวยลาวพัฒนา 7 พฤศจิกายน 2568 (7/11/68)
- เลข 6 ตัว : xxx
- เลข 5 ตัว : xxx
- เลข 4 ตัว : xxx
- เลข 3 ตัว : xxx
- เลข 2 ตัว : xxx
สถิติหวยลาว 10 งวดย้อนหลัง เช็กเลขออกบ่อย
ทีมข่าวได้รวบรวมสถิติการออกรางวัลหวยลาวพัฒนา 10 งวดย้อนหลังมาให้คอหวยได้วิเคราะห์ตัวเลขที่ออกบ่อย เพื่อประกอบการตัดสินใจลุ้นโชคในงวดนี้
หวยลาว วันที่ 5 พ.ย. 2568
- เลข 3 ตัว : 926
- เลข 2 ตัว : 26
หวยลาว วันที่ 3 พ.ย. 2568
- เลข 3 ตัว : 226
- เลข 2 ตัว : 26
หวยลาว วันที่ 31 ต.ค. 2568
- เลข 3 ตัว : 725
- เลข 2 ตัว : 25
หวยลาว วันที่ 29 ต.ค. 2568
- เลข 3 ตัว : 500
- เลข 2 ตัว : 00
หวยลาว วันที่ 27 ต.ค. 2568
- เลข 3 ตัว : 412
- เลข 2 ตัว : 12
หวยลาว วันที่ 24 ต.ค. 2568
- เลข 3 ตัว : 677
- เลข 2 ตัว : 77
หวยลาว วันที่ 22 ต.ค. 2568
- เลข 3 ตัว : 918
- เลข 2 ตัว : 18
หวยลาว วันที่ 20 ต.ค. 2568
- เลข 3 ตัว : 480
- เลข 2 ตัว : 80
หวยลาว วันที่ 17 ต.ค. 2568
- เลข 3 ตัว : 509
- เลข 2 ตัว : 09
หวยลาว วันที่ 15 ต.ค. 2568
- เลข 3 ตัว : 152
- เลข 2 ตัว : 52
