ผลหวยลาววันนี้ 5/11/68 ออกตรงวันลอยกระทง สรุปเลขเด็ด ลุ้นโชคใหญ่
ตรวจหวยลาวพัฒนาวันนี้ 5 พ.ย. 68 งวดพิเศษออกตรงวันลอยกระทง คอหวยแห่ส่องเลขเด็ดวันสำคัญ เตรียมลุ้นโชคใหญ่ พร้อมเปิดอัตราเงินรางวัลที่นี่
คอหวยลาวเตรียมเฮ! วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 หวยลาวพัฒนา ออกตรงกับวันลอยกระทงของประเทศไทย ล่าสุดมีการเปิดชุดเลขเด็ดประจำวันสำคัญ ทั้งเลขวัน เดือน ปี และพุทธศักราชสมัยกรุงสุโขทัย งานนี้คอหวยหลายคนต่างเฝ้ารอและนำชุดตัวเลขที่เชื่อมโยงกับวันสำคัญมาวิเคราะห์เพื่อลุ้นโชคใหญ่
เลขเด็ดวันลอยกระทง
ก่อนออกรางวัลหวยลาวพัฒนา งวดตรงวันลอยกระทง 2568 มีตัวเลขที่เชื่อมโยงกับวันลอยกระทงและวันออกรางวัล (5 พ.ย. 68) เหล่านักเสี่ยงโชคมักนำมาส่องเพื่อเป็นแนวทาง
- วันลอยกระทง : 5 พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2568 หรือ ค.ศ. 2025
- วันตามจันทรคติ : ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
- เวลาดวงจันทร์ขึ้น : 17.31 น.
- เวลาดวงจันทร์ตก : 05.38 น.
- ประเพณีลอยกระทงเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยประมาณ พ.ศ. 1800
หวยลาวพัฒนา งวด 5 พฤศจิกายน 2568 (05/11/68)
- เลข 6 ตัว : xxx
- เลข 5 ตัว : xxx
- เลข 4 ตัว : xxx
- เลข 3 ตัว : xxx
- เลข 2 ตัว : xxx
ผลสลากพัฒนา 5/45
- หมายเลขที่ออกรางวัล : xx / xx / xx / xx / xx
สำหรับหวยลาวพัฒนามีอัตราการจ่ายเงินรางวัลคำนวณจากจำนวนเงินที่ซื้อคูณด้วยอัตราจ่าย ดังนี้ หากรางวัลที่ถูกเลข 4 ตัว คูณด้วย 6,000 จากจำนวนที่ซื้อ ส่วนคอหวยที่ถูกรางวัลเลข 3 ตัว คำนวณจากการคูณด้วย 500 ของจำนวนซื้อ ถ้าถูกรางวัลเลข 2 ตัว คูณด้วย 60 จากจำนวนซื้อ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หวยลาว 3/11/68 วันจันทร์ ส่องสถิติหวยออก “วันที่ 3” ย้อนหลัง 9 งวด
- ผลหวยลาววันนี้ 31 ตุลาคม 68 ทุกรางวัล สลากพัฒนา-เลข 6 ตัว
- เกาะติดหวยลาว 29/10/68 ส่องสถิติ 10 งวด เลขท้าย 2 ตัว ออกอะไรบ่อย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: