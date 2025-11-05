หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 5/11/68 ออกตรงวันลอยกระทง สรุปเลขเด็ด ลุ้นโชคใหญ่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 16:36 น.
187
หวยลาว 5/11/68 งวดวันลอยกระทง

ตรวจหวยลาวพัฒนาวันนี้ 5 พ.ย. 68 งวดพิเศษออกตรงวันลอยกระทง คอหวยแห่ส่องเลขเด็ดวันสำคัญ เตรียมลุ้นโชคใหญ่ พร้อมเปิดอัตราเงินรางวัลที่นี่

คอหวยลาวเตรียมเฮ! วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 หวยลาวพัฒนา ออกตรงกับวันลอยกระทงของประเทศไทย ล่าสุดมีการเปิดชุดเลขเด็ดประจำวันสำคัญ ทั้งเลขวัน เดือน ปี และพุทธศักราชสมัยกรุงสุโขทัย งานนี้คอหวยหลายคนต่างเฝ้ารอและนำชุดตัวเลขที่เชื่อมโยงกับวันสำคัญมาวิเคราะห์เพื่อลุ้นโชคใหญ่

เลขเด็ดวันลอยกระทง

ก่อนออกรางวัลหวยลาวพัฒนา งวดตรงวันลอยกระทง 2568 มีตัวเลขที่เชื่อมโยงกับวันลอยกระทงและวันออกรางวัล (5 พ.ย. 68) เหล่านักเสี่ยงโชคมักนำมาส่องเพื่อเป็นแนวทาง

  • วันลอยกระทง : 5 พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2568 หรือ ค.ศ. 2025
  • วันตามจันทรคติ : ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
  • เวลาดวงจันทร์ขึ้น : 17.31 น.
  • เวลาดวงจันทร์ตก : 05.38 น.
  • ประเพณีลอยกระทงเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยประมาณ พ.ศ. 1800

หวยลาวพัฒนา งวด 5 พฤศจิกายน 2568 (05/11/68)

  • เลข 6 ตัว : xxx
  • เลข 5 ตัว : xxx
  • เลข 4 ตัว : xxx
  • เลข 3 ตัว : xxx
  • เลข 2 ตัว : xxx

ผลสลากพัฒนา 5/45

  • หมายเลขที่ออกรางวัล : xx / xx / xx / xx / xx

สำหรับหวยลาวพัฒนามีอัตราการจ่ายเงินรางวัลคำนวณจากจำนวนเงินที่ซื้อคูณด้วยอัตราจ่าย ดังนี้ หากรางวัลที่ถูกเลข 4 ตัว คูณด้วย 6,000 จากจำนวนที่ซื้อ ส่วนคอหวยที่ถูกรางวัลเลข 3 ตัว คำนวณจากการคูณด้วย 500 ของจำนวนซื้อ ถ้าถูกรางวัลเลข 2 ตัว คูณด้วย 60 จากจำนวนซื้อ

หวยลาว 5/11/68 งวดวันลอยกระทง

