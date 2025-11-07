ปคม. รอรับตัว ด.ญ. 12 ปี ถูกแม่แท้ ๆ ส่งค้ากามที่ญี่ปุ่น จ่อขยายผลเอาผิดคนเอี่ยวเพิ่ม
คืบหน้ากรณี เด็กหญิงวัย 12 ปี ถูกแม่บังคับค้ากามที่ญี่ปุ่น ปคม. เตรียมรับตัวกลับไทย พร้อมขยายผลทางคดีต่อกับผู้เกี่ยวข้อง ข้อมูลพบประวัติแม่เคยไปต่างประเทศ 27 ครั้ง
จากกรณีคดีสะเทือนขวัญข้ามประเทศ ที่ตำรวจกรุงโตเกียวได้บุกทลายร้านนวดและช่วยเหลือเด็กหญิงไทยวัยเพียง 12 ปี ที่ถูกบังคับให้ค้าบริการทางเพศ โดยมีแม่แท้ๆ เป็นผู้ส่งตัวไป ล่าสุด 7 พ.ย. 68 พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ผบก.ปคม.) ได้เปิดเผยความคืบหน้าว่า ได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว และกำลังเร่งดำเนินการเพื่อเตรียมรับตัวเด็กกลับประเทศไทย
พล.ต.ต.วิทยา ระบุว่า คดีนี้เข้าข่ายการค้ามนุษย์อย่างชัดเจน เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็ก ขณะนี้เด็กหญิงอยู่ในความดูแลของทางการญี่ปุ่นเพื่อสอบปากคำและคัดแยกเหยื่อ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ จะส่งตัวกลับมายังประเทศไทย โดย ปคม. จะเป็นหน่วยงานหลักในการรับตัวเพื่อ ขยายผลการสอบสวนร่วมกับ พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด ทั้งกลุ่มคนไทยและอาจรวมถึงคนญี่ปุ่นด้วย
ทั้งนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่า แม่ของเด็กหญิงมีอายุเพียง 29 ปีและมีประวัติการเดินทางออกนอกประเทศมากถึง 29 ครั้ง โดยไปในหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น, เวียดนาม และไต้หวัน
ส่วนเด็กหญิงวัย 12 ปีนั้น ที่ผ่านมาไม่ได้อาศัยอยู่กับแม่เป็นหลัก โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในความดูแลของญาติๆ ซึ่งประเด็นนี้เจ้าหน้าที่จะต้องทำการสืบสวนขยายผลต่อไปถึงเส้นทางการนำพาเด็กออกนอกประเทศและการกระทำความผิดที่เกิดขึ้น
