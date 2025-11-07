ข่าว

ปคม. รอรับตัว ด.ญ. 12 ปี ถูกแม่แท้ ๆ ส่งค้ากามที่ญี่ปุ่น จ่อขยายผลเอาผิดคนเอี่ยวเพิ่ม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 14:52 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 14:52 น.
63
ตร.รอรับตัว ด.ญ.วัย 12 ถูกแม่แท้ ๆ ส่งค้ากามญี่ปุ่น เตรียมขยายผลเพิ่ม

คืบหน้ากรณี เด็กหญิงวัย 12 ปี ถูกแม่บังคับค้ากามที่ญี่ปุ่น ปคม. เตรียมรับตัวกลับไทย พร้อมขยายผลทางคดีต่อกับผู้เกี่ยวข้อง ข้อมูลพบประวัติแม่เคยไปต่างประเทศ 27 ครั้ง

จากกรณีคดีสะเทือนขวัญข้ามประเทศ ที่ตำรวจกรุงโตเกียวได้บุกทลายร้านนวดและช่วยเหลือเด็กหญิงไทยวัยเพียง 12 ปี ที่ถูกบังคับให้ค้าบริการทางเพศ โดยมีแม่แท้ๆ เป็นผู้ส่งตัวไป ล่าสุด 7 พ.ย. 68 พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ผบก.ปคม.) ได้เปิดเผยความคืบหน้าว่า ได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว และกำลังเร่งดำเนินการเพื่อเตรียมรับตัวเด็กกลับประเทศไทย

พล.ต.ต.วิทยา ระบุว่า คดีนี้เข้าข่ายการค้ามนุษย์อย่างชัดเจน เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็ก ขณะนี้เด็กหญิงอยู่ในความดูแลของทางการญี่ปุ่นเพื่อสอบปากคำและคัดแยกเหยื่อ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ จะส่งตัวกลับมายังประเทศไทย โดย ปคม. จะเป็นหน่วยงานหลักในการรับตัวเพื่อ ขยายผลการสอบสวนร่วมกับ พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด ทั้งกลุ่มคนไทยและอาจรวมถึงคนญี่ปุ่นด้วย

ทั้งนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่า แม่ของเด็กหญิงมีอายุเพียง 29 ปีและมีประวัติการเดินทางออกนอกประเทศมากถึง 29 ครั้ง โดยไปในหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น, เวียดนาม และไต้หวัน

ส่วนเด็กหญิงวัย 12 ปีนั้น ที่ผ่านมาไม่ได้อาศัยอยู่กับแม่เป็นหลัก โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในความดูแลของญาติๆ ซึ่งประเด็นนี้เจ้าหน้าที่จะต้องทำการสืบสวนขยายผลต่อไปถึงเส้นทางการนำพาเด็กออกนอกประเทศและการกระทำความผิดที่เกิดขึ้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เปิดทะเบียนรถบรรทุก 4 ล้อคู่ใจ &quot;ครูสกล&quot; พาแข้งขาสั้น &quot;หมอนทองวิทยา&quot; โชว์ฟอร์มเทพในศึกบอล 7 สี ลือสนั่นออกรถคันนี้ทีไรมีถ้วยติดมือกลับมาทุกครั้ง เลขเด็ด

เลขเด็ด “รถขนฝัน” หมอนทองวิทยา ทะเบียนนำโชค มาแรงงวด 16 พ.ย. 68

1 นาที ที่แล้ว
วิธีสร้างรูปวิวหิมะแค่ใช้ AI ในแอปฯ Meitu เทคโนโลยี

วิธีสร้างภาพวิวหิมะ ด้วย AI แอปฯ Meitu ได้รูปสวยคม เหมือนอยู่ต่างประเทศ

8 นาที ที่แล้ว
ตร.รอรับตัว ด.ญ.วัย 12 ถูกแม่แท้ ๆ ส่งค้ากามญี่ปุ่น เตรียมขยายผลเพิ่ม ข่าว

ปคม. รอรับตัว ด.ญ. 12 ปี ถูกแม่แท้ ๆ ส่งค้ากามที่ญี่ปุ่น จ่อขยายผลเอาผิดคนเอี่ยวเพิ่ม

20 นาที ที่แล้ว
ทำความรู้จัก จินนี่ ยศสุดา ทายาทคุณหญิงสุดารัตน์ ประวัติการศึกษา ดีกรีเกียรตินิยม จุฬาฯ เผยสนใจร่วมงานการเมืองกับ ไทยสร้างไทย ข่าว

ประวัติ จินนี่ ยศสุดา ลูกสาวหญิงหน่อย รับ สนใจงานการเมือง

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปคม. เปิดข้อมูล แม่เด็ก นำลูกไปปล่อยร้านนวดกามที่ญี่ปุ่น เร่งดำเนินคดี

30 นาที ที่แล้ว
เนื้อหอม! คนดังแห่ส่งใจเชียร์ รุมอัดฉีด &quot;หมอนทองวิทยา&quot; สู้ศึกชิงแชมป์ ฟุตบอล 7 สี ข่าวกีฬา

เนื้อหอม! คนดังส่งใจเชียร์ รุมอัดฉีด “หมอนทองวิทยา” สู้ศึกชิงแชมป์ ฟุตบอล 7 สี

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นักอเมริกันฟุตบอลทีมดัง จบชีวิตตัวเองในรถ เพิ่งทำทัชดาวน์แรกในชีวิต

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ บิ๊กโจ๊ก สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. ผู้แฉเส้นเงิน ตร.เอี่ยวเว็บพนัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา ฟ้องเพจดัง อีป้าข้างบ้าน บันเทิง

เอาจริง! ปู มัณฑนา ฟ้องเพจดัง ทำเสียชื่อเสียง คู่กรณีสวน คล้ายเคส หนุ่ม กรรชัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นับดาว อดีตมิสแกรนด์ราชบุรี โพสต์ครั้งแรกหลังดราม่าปลดฟ้าผ่า ยอมรับผิดสิ่งที่ทำ &quot;เมื่อนานมาแล้ว&quot; ชี้ความจริงใช้กับโซเชียลไม่ได้ แฟนคลับแห่ให้กำลังใจ บันเทิง

นับดาว อดีตมิสแกรนด์ราชบุรี โพสต์รับผิด สิ่งที่ทำ “เมื่อนานมาแล้ว” ขอโอกาสเริ่มต้นใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจบุกรวบ ชาวไทย-ไนจีเรีย เอี่ยวโรแมนซ์สแกม ทำเหยื่อสูญ 114 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เผยเคล็ดลับ ลดน้ำหนัก 12 กก. คอมเมนต์ชาวเน็ต ทำจุกจนพูดไม่ออก พลิกเป็นแรงบันดาลใจ กลับมาดูแลตัวเองอีกครั้ง บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา เผยเคล็ดลับ ลดน้ำหนัก 12 กก. จากคอมเมนต์ชาวเน็ต ทำจุกจนพูดไม่ออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ตอบชัด! เจนี่ เคลียร์ข่าวรักใหม่ เศรษฐีฮ่องกง เผย ชีวิตเจอมาเยอะ ขอโฟกัสที่ลูก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จุลพันธ์” เปิดตัวผู้สมัคร 265 เขต มั่นใจตั้งเป้าเพื่อไทยได้ 200 ที่นั่งหรือมากกว่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “หมอเพื่อน” ว่าที่เจ้าสาว “หมวดอ๋อ” ดีกรีแพทย์เกียรตินิยม-รองนางสาวไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไผ่ ลิกค์” ยื่น กกต. ยุบพรรคประชาชน ปมตั้งเด็ก ม.4 เป็นผู้ช่วย สส.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอยืนยัน นมผง ไม่อันตราย คนแพ้นมวัว เกิดจากโปรตีนในนม ไม่ใช่สารเคมี ข่าว

หมอยืนยัน นมผง ไม่อันตราย คนแพ้นมวัว เกิดจากโปรตีนในนม ไม่ใช่สารเคมี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กต. เตรียมช่วยเหลือส่งเด็กหญิงร้านนวดค้ากามกลับไทย รอทางการญี่ปุ่นดำเนินการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ ยกเลิกแบนอาวุธ กัมพูชา หลัง &quot;ทรัมป์&quot; เป็นคนกลางดีลสันติภาพ ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ยกเลิกแบนอาวุธ กัมพูชา หลัง “ทรัมป์” เป็นคนกลางดีลสันติภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เต วรากร หมอนทองวิทยา ระเบิดฟอร์มเจ๋ง ศิษย์ก้นหม้อ อ.สกล ข่าวกีฬา

ประวัติ เต วรากร ช่างเขียนดี ระเบิดฟอร์มเจ๋ง ศิษย์ก้นหม้อ อ.สกล หมอนทองวิทยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรง &#039;พระแก้วมรกต&#039; เข้าสู่ฤดูหนาว พระราชทานน้ำมหาสังข์ เจ้าคุณพใระสินีนาถ ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง พระราชทานน้ำมหาสังข์ เจ้าคุณพระสินีนาถ ในวาระ เสด็จฯ เปลี่ยนเครื่องทรง ‘พระแก้วมรกต’ เข้าสู่ฤดูหนาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาร์กกว่าที่คิด &quot;เด็ก 12 ปี แม่หลอกค้ากามญี่ปุ่น&quot; ต้องรับแขก 60 คน สภาพสุดเวทนา ข่าวอาชญากรรม

ดาร์กกว่าที่คิด “เด็ก 12 ปี แม่หลอกค้ากามญี่ปุ่น” ต้องรับแขก 60 คน สภาพสุดเวทนา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กมธ.มั่นคง จ่อเรียก ตำรวจ-นักการเมือง หลังเปิดหลักฐานจาก บิ๊กโจ๊ก พบเอี่ยวธุรกิจเทาเพียบ ข่าว

กมธ.มั่นคง จ่อเรียก ตำรวจ-นักการเมือง หลังเปิดหลักฐานจาก บิ๊กโจ๊ก พบเอี่ยวธุรกิจเทาเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอาญาฯ พิพากษายกฟ้อง &quot;หมอของขวัญ&quot; คดีหมิ่นประมาท ลีน่าจัง จากปมโพสต์ภาพคู่ &quot;แพรรี่&quot; ชี้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิด ด้านหมอของขวัญจ่อฟ้องกลับ ข่าวอาชญากรรม

ศาลยกฟ้อง หมอของขวัญ คดีหมิ่น ลีน่าจัง ชี้ “เป็นการวิจารณ์โดยสุจริต”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โอ๊ต ภาสกร อัดคลิปขอโทษ สำนึกผิดพูดไม่คิดจนทัวร์ลง วอนแฟนๆ ให้โอกาสปรับปรุงตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 14:52 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 14:52 น.
63
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดทะเบียนรถบรรทุก 4 ล้อคู่ใจ &quot;ครูสกล&quot; พาแข้งขาสั้น &quot;หมอนทองวิทยา&quot; โชว์ฟอร์มเทพในศึกบอล 7 สี ลือสนั่นออกรถคันนี้ทีไรมีถ้วยติดมือกลับมาทุกครั้ง

เลขเด็ด “รถขนฝัน” หมอนทองวิทยา ทะเบียนนำโชค มาแรงงวด 16 พ.ย. 68

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568
วิธีสร้างรูปวิวหิมะแค่ใช้ AI ในแอปฯ Meitu

วิธีสร้างภาพวิวหิมะ ด้วย AI แอปฯ Meitu ได้รูปสวยคม เหมือนอยู่ต่างประเทศ

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568

ปคม. เปิดข้อมูล แม่เด็ก นำลูกไปปล่อยร้านนวดกามที่ญี่ปุ่น เร่งดำเนินคดี

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568
เนื้อหอม! คนดังแห่ส่งใจเชียร์ รุมอัดฉีด &quot;หมอนทองวิทยา&quot; สู้ศึกชิงแชมป์ ฟุตบอล 7 สี

เนื้อหอม! คนดังส่งใจเชียร์ รุมอัดฉีด “หมอนทองวิทยา” สู้ศึกชิงแชมป์ ฟุตบอล 7 สี

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568
Back to top button