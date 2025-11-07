ย้ำชัด! คนละครึ่ง พลัส เฟส 2 มาแน่ ก่อนยุบสภา 31 ม.ค. 69
คลังยืนยัน “คนละครึ่ง พลัส เฟส 2” เปิดแน่ก่อนยุบสภา 31 ม.ค. 69 ด้านนายกฯ อนุทิน เผยวิสัยทัศน์เศรษฐกิจ เร่งแก้ปากท้อง
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย ได้กล่าวในงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2025 ภายใต้หัวข้อ “Thailand’s Next Frontier: A National Economic Vision” ว่า รัฐบาลชุดนี้ แม้จะมีเวลาทำงานเต็มรูปแบบที่สั้น แต่ตั้งใจ ลงมือทำอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ปัญหาปากท้อง ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่น และยึดหลักว่า “ไม่มีใครใหญ่กว่ากฎหมาย”
สิ่งสำคัญที่สุด นายกรัฐมนตรีย้ำว่า การยุบสภาจะดำเนินการภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 ตามข้อตกลง และก่อนหน้าการยุบสภา จะมีการผลักดันโครงการใหญ่หลายเรื่องให้แล้วเสร็จ รวมถึงโครงการ คนละครึ่ง พลัส เฟส 2 ที่จะเกิดขึ้นก่อนยุบสภา เพื่อรักษา “ความเชื่อมั่น” ของประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่าน
รัฐบาลได้เลือกทีมรัฐมนตรีที่เป็นมืออาชีพ มีความเสียสละ และสามารถปฏิบัติงานได้จริง เพื่อใช้ช่วงเวลาที่เหลือพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็ว
นายกฯ เน้นย้ำว่า ไทยอาจไม่ใช่ศูนย์กลางของภูมิภาค แต่ “อยู่ตรงกลาง” ที่สามารถเป็นจุดเชื่อมโยงได้ รัฐบาลจึงเน้นทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง และ “เศรษฐกิจสีเขียว” โดยเฉพาะโครงการไฟฟ้าชุมชน
ขณะเดียวกัน เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 สำนักข่าว มติชน รายงานว่า ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า โครงการ “คนละครึ่ง พลัส เฟส 2” จะถูกเปิดใช้ ก่อนการยุบสภา อย่างแน่นอน
นายเอกนิติ ระบุว่า ได้รับการสั่งการจากนายกรัฐมนตรีแล้ว ให้เร่งศึกษาแนวทางของโครงการเฟส 2 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
สำหรับโครงการเฟส 1 ที่เริ่มไปเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2568 พบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบสูง และมีผู้ใช้สิทธิจำนวนมาก รัฐบาลจึงมีแผนเดินหน้าสู่เฟส 2 เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนที่ตกหล่น รวมถึงร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วม
มุมมองของรัฐบาลคือ ต้องการให้เงินถูกใช้จ่ายจริงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และให้ประชาชนรู้สึกว่าได้รับประโยชน์จากนโยบาย “คนละครึ่ง” อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในช่วงเวลาที่มีข้อจำกัดทางการเมือง
