โฆษกสำนักนายกฯ กางตัวเลข 38 วัน ปราบสแกมเมอร์ 3.5 หมื่นล้าน
สิริพงศ์ โฆษกสำนักนายกฯ กางตัวเลข 38 วัน ปราบสแกมเมอร์ 3.5 หมื่นล้าน เทียบกับสถิติปีก่อนๆ ปราบได้แค่พันกว่าล้านบาท
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการดำเนินปราบปรามสแกมเมอร์ของรัฐบาล ว่า ตลอดระยะเวลา 38 วันที่ผ่านมา ตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาล มีรายงานการจับกุมเครือข่ายสแกมเมอร์เคสใหญ่ๆ
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 68 ซึ่งมีมูลค่าเงินหมุนเวียนต่อปี 1.5 หมื่นล้านบาท และล่าสุดเมื่อวานนี้ (6 พ.ย.) สามารถจับเครือข่ายสแกมเมอร์ได้อีกมีมูลค่าเงินหมุนเวียน 2 หมื่นกว่าล้านบาท เรียกได้ว่าที่ผ่านมาของรัฐบาล สามารถจับกุมได้ถึง 3.5 หมื่นล้านบาท
เมื่อถามว่าหากเทียบสถิติปีที่ผ่านมาก่อนรัฐบาลนี้เข้ารับตำแหน่ง จับสแกมเมอร์ได้มูลค่าเท่าไหร่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ถ้าดูจากรายงานข่าวที่ผ่านมา ตั้งแต่ต้นปีนี้ถึงเดือนกรกฎาคม มีสถิติการปราบสแกมเมอร์ประมาณพันกว่าล้านบาทเท่านั้นเอง
