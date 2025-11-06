ดราม่า ญี่ปุ่นไม่โอเค ช่องดังอินโดใช้รูป “จุนโกะ ฟุรุตะ” เหยื่อดดีทางเพศที่โหดร้ายที่สุด มาตกแต่งฉากวันฮาโลวีน
กลายเป็นดราม่าใหญ่โตในญี่ปุ่น เมื่อช่องยูทูบดังของอินโดนีเซียใช้ภาพของ จุนโกะ ฟุรุตะ เหยื่อคดีทารุณกรรมทางเพศที่โหดร้ายที่สุดในแดนปลาดิบ มาประกอบฉากในวันฮาโลวีน
เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า ช่องยูทูบดังของอินโดนีเซียอย่าง Nessie Judge ที่เน้นไปที่การเล่าเรื่องเคสคดีที่เกิดขึ้นรอบโลก โดยคลิปเจ้าปัญหานี้ พิธีกรสาวได้มีการเชิญศิลปินเกาหลีชื่อดังอย่าง NCT Dream เข้ามาเป็นแขกรับเชิญ ทำให้รายการได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งคลิปดังกล่าวยังมาในธีนฮาโลวีน ยิ่งทำให้หลายคนสนใจเข้าไปใหญ่
แต่ทว่ามีชาวเน็ตญี่ปุ่นตาดีเห็นว่า หนึ่งในภาพที่ทีมงานใช้มาประกอบเป็นฉากหลังเป็นภาพของ “จุนโกะ ฟุรุตะ (Junko Furuta) “ เด็กสาวที่เป็นเหยื่อในคดีฆาตกรรมและทารุณกรรมที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
แน่นอนว่าทันที่คลิปนี้ถูกเปิดเผย ก็มีชาวเน็ตญี่ปุ่นที่แสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมาก พร้อมกับชี้เป้าไปที่เจ้าของช่องที่ไม่มีการทำการบ้านมากเท่าที่ควร แม้ว่าภายหลังทางช่องจะออกมาโต้แย้งว่า ไม่ใช่ของตกแต่งวันฮาโลวัน แต่เป็นการแสดงความเคารพ ทว่าสุดท้ายเจ้าของช่องก็ตัดสินใจลบคลิปรายการดังกล่าวออกไป ทำให้ไม่สามารถดูคลิปได้อีกต่อไป
นอกจากนี้ ชาวเน็ตญี่ปุ่นแทบจะไม่มีใครกล่าวโจมตี NCT Dream เลยแม้แต่น้อย เนื่องจากมองว่าพวกเขาเป็นเพียงแค่แขกรับเชิญ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการโดยตรง
สำหรับคดีสุดสะเทือนใจของ จุนโกะ ฟุรุตะ หลายคนอาจคุ้นในชื่อ “44 วัน นรกบนดิน” คดีสุดสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในปี 1989 โดยเหยื่อเป็นนักเรียนสาววัย 17 ปี ที่เธอถูกชายเดนนรก 4 คน ออกอุบาย ลักพาตัวเธอไปขณะที่กำลังปั่นจักรยานกลับบ้าน ก่อนที่เธอจะเจอกับสิ่งที่โหดร้ายเกินจินตนาการในห้องนอน 4 เหลี่ยมเล็กๆ ของชายกลุ่มนี้ และสิ่งที่เธอเจอนั้นลากยาวมากถึง 44 วันแบบไม่มีวันหยุดพัก ก่อนที่ความทรมานของเธอจะจบลง แต่ก็ต้องจบลงไปพร้อมกับลมหายใจของเธอ โดยร่างของเธอถุกพบเป็นศพอยู่ในถังปูนซีเมนต์
แม้ว่าทางจตำรวจจะสามารถจับกุมเดนนรกทั้ง 4 คนได้ แต่สิ่งที่ทำให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นไม่พอใจนั่นก็คือบทลงโทษที่ทั้งสี่คนเจอนั้นเบามาก ติดคุกเพียงแค่ไม่กี่ปี เพราะผู้ก่อเหตุเหล่านั้นไม่มีใครอายุเกิน 18 ปีเลยแม้แต่คนเดียว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แม่ญี่ปุ่นแทงลูกสาววัย 3 เดือนตายคามือ สารภาพทำไปเพราะ “กลัวสามีแย่งสิทธิ์เลี้ยงดูลูก”
- ตร.ญี่ปุ่นจับกุมชายวัย 85 ปี หลังแทงคนแปลกหน้ากลางถนน คิดว่าเป็นมิจฉาชีพมารับเงิน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: