‘โบว์ ณัฏฐา’ ซัดกองประกวด MU หยาบคาย ทำนางงามวอล์กเอาต์ ขายหน้าประเทศชาติ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 17:08 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 17:53 น.
'โบว์ ณัฏฐา' ฟาด 'ณวัฒน์' หยาบคาย ทำนางงามวอล์กเอาต์ ซัด อับอายขายหน้าประเทศชาติ

“โบว์ ณัฏฐา” ซัดกองประกวด หยาบคาย ทำนางงามวอล์กเอาต์ ชี้เป็นพฤติกรรมที่ มิสแกรนด์เจอมาตลอด แต่ MU ไม่ทน เจ้าตัวรู้สึกอับอายขายหน้า

โบว์ ณัฏฐา มหัทธนา พิธีกรรายการวิเคราะห์ข่าว นักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมือง โพสต์เฟซบุ๊กต่อเหตุการณ์ที่เกิด ณ ขณะนี้ เกี่ยวกับการจัดการประกวด Miss Universe 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยระบุว่า

“ซีนจากกองประกวด หยาบคายเหลือเชื่อ มันคือสิ่งที่นางงามมิสแกรนด์ประสบมาตลอด แต่ผู้เข้าประกวด Miss Universe จะไม่ทน นางงามจักรวาลคนปัจจุบันทำสิ่งที่ถูกต้องในการ walk out และออกมาส่งเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีของคนที่เหลือทุกคน ผู้ที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นจะไม่ได้รับเกียรติ คนไม่มีทางเลือกจะก้มหัวให้ แต่คนมีทางเลือกจะไม่ทน อับอายขายหน้าประเทศชาติจริงๆ”

โบว์ โพสต์แสดงความเห็นต่อการจัดประกวด Miss Universe 2025
FB/ Bow Nuttaa Mahattana

จากโพสต์ดังกล่าว สืบเนื่องจากกรณีที่ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้ปะทะคารมและตำหนิ ฟาติมา บอสช์ Miss Universe Mexico ในห้องประชุมเมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยกล่าวหาว่าเธอและนางงามกลุ่มลาตินอีกหลายคนไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกับสปอนเซอร์ของเจ้าภาพ

ด้านฟาติมาอ้างว่า ณวัฒน์ใช้ถ้อยคำรุนแรงและเรียกเธอว่าโง่ ทำให้เธอเดินร้องไห้ออกจากห้องประชุม จากนั้น วิกตอเรีย เคียร์ Miss Universe 2024 พร้อมด้วยผู้เข้าประกวดอีกหลายประเทศ ได้พากันวอล์กเอาต์ ออกจากห้องประชุมเช่นกัน เพื่อแสดงจุดยืนปกป้องศักดิ์ศรีและสิทธิสตรี ส่งผลให้องค์กรแม่ MUO นำโดย ราอูล โรชา ออกแถลงประณาม พร้อมประกาศจำกัดบทบาท ของนายณวัฒน์ในการประกวด

