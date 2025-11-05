‘โบว์ ณัฏฐา’ ซัดกองประกวด MU หยาบคาย ทำนางงามวอล์กเอาต์ ขายหน้าประเทศชาติ
“โบว์ ณัฏฐา” ซัดกองประกวด หยาบคาย ทำนางงามวอล์กเอาต์ ชี้เป็นพฤติกรรมที่ มิสแกรนด์เจอมาตลอด แต่ MU ไม่ทน เจ้าตัวรู้สึกอับอายขายหน้า
โบว์ ณัฏฐา มหัทธนา พิธีกรรายการวิเคราะห์ข่าว นักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมือง โพสต์เฟซบุ๊กต่อเหตุการณ์ที่เกิด ณ ขณะนี้ เกี่ยวกับการจัดการประกวด Miss Universe 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยระบุว่า
“ซีนจากกองประกวด หยาบคายเหลือเชื่อ มันคือสิ่งที่นางงามมิสแกรนด์ประสบมาตลอด แต่ผู้เข้าประกวด Miss Universe จะไม่ทน นางงามจักรวาลคนปัจจุบันทำสิ่งที่ถูกต้องในการ walk out และออกมาส่งเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีของคนที่เหลือทุกคน ผู้ที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นจะไม่ได้รับเกียรติ คนไม่มีทางเลือกจะก้มหัวให้ แต่คนมีทางเลือกจะไม่ทน อับอายขายหน้าประเทศชาติจริงๆ”
จากโพสต์ดังกล่าว สืบเนื่องจากกรณีที่ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้ปะทะคารมและตำหนิ ฟาติมา บอสช์ Miss Universe Mexico ในห้องประชุมเมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยกล่าวหาว่าเธอและนางงามกลุ่มลาตินอีกหลายคนไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกับสปอนเซอร์ของเจ้าภาพ
ด้านฟาติมาอ้างว่า ณวัฒน์ใช้ถ้อยคำรุนแรงและเรียกเธอว่าโง่ ทำให้เธอเดินร้องไห้ออกจากห้องประชุม จากนั้น วิกตอเรีย เคียร์ Miss Universe 2024 พร้อมด้วยผู้เข้าประกวดอีกหลายประเทศ ได้พากันวอล์กเอาต์ ออกจากห้องประชุมเช่นกัน เพื่อแสดงจุดยืนปกป้องศักดิ์ศรีและสิทธิสตรี ส่งผลให้องค์กรแม่ MUO นำโดย ราอูล โรชา ออกแถลงประณาม พร้อมประกาศจำกัดบทบาท ของนายณวัฒน์ในการประกวด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ณวัฒน์ เคลื่อนไหว โพสต์ระบายความในใจ แฉ สปอนเซอร์พนันออนไลน์ โผล่เว็บ MU
- ราอูล แถลงประณาม ณวัฒน์ ไม่เป็นเจ้าบ้านที่ดี-สั่งลดอำนาจ ไม่ทนนางงามถูกลดศักดิ์ศรี
- สรุปดราม่า Miss Universe 2025 วุ่นวายไม่หยุด ณวัฒน์ ฟาดรัวๆ จนนางงามแห่ลุกหนี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: