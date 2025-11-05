ข่าวกีฬาฟุตบอล

คาราบัก พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 16:45 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 10:41 น.
67

5 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง คาราบัก พบ เชลซี ที่สนาม โตฟิก เบห์รามอฟ อาดิน่า เรสพับลิก้า สตาดิโอนู เวลา 00:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก คาราบัก VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
  • แมตช์การแข่งขัน : คาราบัก พบ เชลซี
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.45 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : โตฟิก เบห์รามอฟ อาดิน่า เรสพับลิก้า สตาดิโอนู
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
Credit : Chelsea Football Club

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

คาราบัก

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ กูร์บาน กูร์บานอฟ สภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่มีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมลง 11 ตัวจริงที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาเตอุสซ์ โคชัลสกี้ พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส ซิลวา, บาห์ลุล มุสตาฟาซาด้า, เควิน เมดิน่า, เอลวิน คาฟากูลิเยฟ แดนกลางเป็น เปโดร บิคัลโญ่, คาดี้ บอร์เจส แนวรุกฝากความหวังไว้กับ คามิโล ดูรัน, เลอันโดร อันดราเด้, อับเดลลาห์ ซูบีร์ โดยมี นาริมาน อัคฮุนด์ซาดา เป็นกองหน้าตัวเป้า

Credit : Qarabağ FK

เชลซี

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โคล พาลเมอร์, เบอนัวต์ บาเดียชิล และ ลีไว โคลวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, จอช อาเชียมปง, โตซิน อดาราบิโอโย่, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เปโดร เนโต้, ชูเอา เปโดร, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น มาร์ค กิว

Credit : Chelsea Football Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ คาราบัก – เชลซี

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 22/11/17 คาราบัก 0-4 เชลซี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 12/09/17 เชลซี 6-0 คาราบัก (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

คาราบัก

  • 31/10/25 ชนะ อิมมิชลี เอฟเค 2-0 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
  • 26/10/25 เสมอ ชามากี้ เอฟเค 0-0 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
  • 22/10/25 แพ้ แอธเลติก บิลเบา 1-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/10/25 ชนะ ตูราน โควุซ 2-1 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
  • 04/10/25 ชนะ เอฟเค คาปาร์สคันก้า 1-0 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)

เชลซี

  • 01/11/25 ชนะ สเปอร์ส 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 4-3 (คาราบาว คัพ)
  • 25/10/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/10/25 ชนะ อาแจ็กซ์ 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Qarabağ FK

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

คาราบัก (4-2-3-1) : มาเตอุสซ์ โคชัลสกี้ (GK) – มาเธอุส ซิลวา, บาห์ลุล มุสตาฟาซาด้า, เควิน เมดิน่า, เอลวิน คาฟากูลิเยฟ – เปโดร บิคัลโญ่, คาดี้ บอร์เจส – คามิโล ดูรัน, เลอันโดร อันดราเด้, อับเดลลาห์ ซูบีร์ – นาริมาน อัคฮุนด์ซาดา

เชลซี (4-2-3-1) : ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น (GK) – รีซ เจมส์, จอช อาเชียมปง, โตซิน อดาราบิโอโย่, มาร์ค กูกูเรญ่า – เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ – เปโดร เนโต้, ชูเอา เปโดร, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – มาร์ค กิว

Credit : Chelsea Football Club

Thaiger ทายผลบอล คาราบัก 0-3 เชลซี

 

