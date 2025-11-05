คาราบัก พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

5 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง คาราบัก พบ เชลซี ที่สนาม โตฟิก เบห์รามอฟ อาดิน่า เรสพับลิก้า สตาดิโอนู เวลา 00:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก คาราบัก VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
- แมตช์การแข่งขัน : คาราบัก พบ เชลซี
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.45 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : โตฟิก เบห์รามอฟ อาดิน่า เรสพับลิก้า สตาดิโอนู
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
คาราบัก
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ กูร์บาน กูร์บานอฟ สภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่มีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมลง 11 ตัวจริงที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาเตอุสซ์ โคชัลสกี้ พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส ซิลวา, บาห์ลุล มุสตาฟาซาด้า, เควิน เมดิน่า, เอลวิน คาฟากูลิเยฟ แดนกลางเป็น เปโดร บิคัลโญ่, คาดี้ บอร์เจส แนวรุกฝากความหวังไว้กับ คามิโล ดูรัน, เลอันโดร อันดราเด้, อับเดลลาห์ ซูบีร์ โดยมี นาริมาน อัคฮุนด์ซาดา เป็นกองหน้าตัวเป้า
เชลซี
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โคล พาลเมอร์, เบอนัวต์ บาเดียชิล และ ลีไว โคลวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น พร้อมกองหลัง 4 คน รีซ เจมส์, จอช อาเชียมปง, โตซิน อดาราบิโอโย่, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เปโดร เนโต้, ชูเอา เปโดร, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น มาร์ค กิว
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ คาราบัก – เชลซี
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 22/11/17 คาราบัก 0-4 เชลซี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 12/09/17 เชลซี 6-0 คาราบัก (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
คาราบัก
- 31/10/25 ชนะ อิมมิชลี เอฟเค 2-0 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
- 26/10/25 เสมอ ชามากี้ เอฟเค 0-0 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
- 22/10/25 แพ้ แอธเลติก บิลเบา 1-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/10/25 ชนะ ตูราน โควุซ 2-1 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 ชนะ เอฟเค คาปาร์สคันก้า 1-0 (อาเซอร์ไบจาน พรีเมียร์ลีก)
เชลซี
- 01/11/25 ชนะ สเปอร์ส 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 4-3 (คาราบาว คัพ)
- 25/10/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/10/25 ชนะ อาแจ็กซ์ 5-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
คาราบัก (4-2-3-1) : มาเตอุสซ์ โคชัลสกี้ (GK) – มาเธอุส ซิลวา, บาห์ลุล มุสตาฟาซาด้า, เควิน เมดิน่า, เอลวิน คาฟากูลิเยฟ – เปโดร บิคัลโญ่, คาดี้ บอร์เจส – คามิโล ดูรัน, เลอันโดร อันดราเด้, อับเดลลาห์ ซูบีร์ – นาริมาน อัคฮุนด์ซาดา
เชลซี (4-2-3-1) : ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น (GK) – รีซ เจมส์, จอช อาเชียมปง, โตซิน อดาราบิโอโย่, มาร์ค กูกูเรญ่า – เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ, มอยเซส ไกเซโด้ – เปโดร เนโต้, ชูเอา เปโดร, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – มาร์ค กิว
Thaiger ทายผลบอล คาราบัก 0-3 เชลซี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: