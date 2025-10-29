หวยลาว
เกาะติดหวยลาว 29/10/68 ส่องสถิติ 10 งวด เลขท้าย 2 ตัว ออกอะไรบ่อย
ลุ้นผลหวยลาววันนี้ 29/10/68 เปิดสถิติหวยลาวพัฒนา 10 งวด (6 ต.ค. – 27 ต.ค. 68) เทียบแนวโน้มเลขท้าย 2 ตัว ก่อนลุ้นผลคืนนี้ 2 ทุ่มตรง
ค่ำคืนวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 นี้ การออกรางวัลหวยลาวพัฒนาจะกลับมาอีกครั้ง ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. ถึง 20.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่านช่องทางหลัก ทั้งโทรทัศน์แห่งชาติลาว, วิทยุ FM 103.7 และการสตรีมมิงทาง YouTube ช่อง Laolottery Live”ซึ่งผลรางวัลที่เป็นทางการ ให้ยึดตามประกาศของรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา
หวยลาวพัฒนา 29 ตุลาคม 2568 (29/10/68)
- เลข 6 ตัว : รอผล
- เลข 5 ตัว : รอผล
- เลข 4 ตัว : รอผล
- เลข 3 ตัว : รอผล
- เลข 2 ตัว : รอผล
ผลสลากพัฒนา 5/45
- หมายเลขที่ออกรางวัล : รอผล
ชมสดหวยลาววันนี้ 29 ตุลาคม 2568
สถิติหวยลาว 10 งวดล่าสุด (ก่อนหน้า 29/10/68)
งวดวันที่ 27 ต.ค. 68
- เลข 6 ตัว: 422412 | 5 ตัว: 22412 | 4 ตัว: 2412 | 3 ตัว: 412 | 2 ตัว: 12
- สลากพัฒนา 5/45: 36 – 05 – 13 – 11 – 40
งวดวันที่ 24 ต.ค. 68
- เลข 6 ตัว: 981677 | 5 ตัว: 81677 | 4 ตัว: 1677 | 3 ตัว: 677 | 2 ตัว: 77
- สลากพัฒนา 5/45: 05/ 17 / 06 / 14 / 23
งวดวันที่ 22 ต.ค. 68
- เลข 6 ตัว: 684918 | 5 ตัว: 84918 | 4 ตัว: 4918 | 3 ตัว: 918 | 2 ตัว: 18
- สลากพัฒนา 5/45: 19 – 10 – 21 – 45 – 09
งวดวันที่ 20 ต.ค. 68
- เลข 6 ตัว: 367480 | 5 ตัว: 67480 | 4 ตัว: 7480 | 3 ตัว: 480 | 2 ตัว: 80
- สลากพัฒนา 5/45: 09 – 20 – 33 – 40 – 36
งวดวันที่ 17 ต.ค. 68
- เลข 6 ตัว: 394509 | 5 ตัว: 94509 | 4 ตัว: 4509 | 3 ตัว: 509 | 2 ตัว: 09
งวดวันที่ 15 ต.ค. 68
- เลข 6 ตัว: 529152 | 5 ตัว: 29152 | 4 ตัว: 9152 | 3 ตัว: 152 | 2 ตัว: 52
- สลากพัฒนา 5/45: 39 – 42 – 01 – 23 – 15
งวดวันที่ 13 ต.ค. 68
- เลข 6 ตัว: 039456 | 5 ตัว: 39456 | 4 ตัว: 9456 | 3 ตัว: 456 | 2 ตัว: 56
- สลากพัฒนา 5/45: 07 – 35 – 01 – 27 – 17
งวดวันที่ 10 ต.ค. 68
- เลข 6 ตัว: 917318 | 5 ตัว: 17318 | 4 ตัว: 7318 | 3 ตัว: 318 | 2 ตัว: 18
งวดวันที่ 8 ต.ค. 68
- เลข 6 ตัว: 443946 | 5 ตัว: 43946 | 4 ตัว: 3946 | 3 ตัว: 946 | 2 ตัว: 46
- สลากพัฒนา 5/45: 35 – 32 – 41 – 05 – 42
งวดวันที่ 6 ต.ค. 68
- เลข 6 ตัว: 171739 | 5 ตัว: 71739 | 4 ตัว: 1739 | 3 ตัว: 739 | 2 ตัว: 39
- สลากพัฒนา 5/45: 25 – 05 – 38 – 35 – 30
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หวยลาววันนี้ 27 ต.ค. 68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา ถ่ายทอดสดคืนนี้ 2 ทุ่มตรง
- ผลหวยลาว 24 ตุลาคม 2568 รู้พร้อมกันทุกรางวัล ส่องสถิติหวยออกวันศุกร์
- หวยลาว 22/10/68 งวดวันพุธ เช็กสถิติ 8 งวดย้อนหลัง รู้ผลทุกรางวัลพร้อมกันที่นี่
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าว
ญาติโวย! คลินิก จ.ชลบุรี ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำปฐมพยาบาลผิดพลาด จนหน้าอกไหม้สาหัส
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
“แตงโม” ลูกชายปิยะพงษ์ โพสต์เดือด เตรียมฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด หลังวิจารณ์หนักปมสั่งปลด ‘อิชิอิ’
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก
“ศุภมาส” เตรียมใช้สื่อสมัยใหม่ ประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระพันปีหลวง
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
นักแสดงหนุ่ม เครียดงานหายเกลี้ยง ว่างสุดในรอบ 10 ปี ผันตัวเป็นพ่อค้าสู้วิกฤติ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
เป็กกี้ ศรีธัญญา ปลื้มใจ ได้อ่านข่าวในพระราชสำนัก เผยเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
กษัตริย์จิกมี เสด็จฯ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
รพ.สุราษฎร์ฯ โอด สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท หักย้อนหลังเหี้ยน แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
สโลวาเกีย เล็งใช้กฎหมาย จำกัดความเร็วผู้ใช้ทางเท้า ห้ามเกิน 6 กม./ชม.
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
รื้อแล้ว ดอกไม้พ่นสีดำงานยี่เป็ง เร่งแก้ไขก่อนเปิดงาน เทศบาลน้อมรับทุกความเห็น
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ระทึก กลุ่มลิงทดลองติดเชื้อหลุดหนีในมิสซิสซิปปี หลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกคว่ำ
3 ชั่วโมง ที่แล้ว