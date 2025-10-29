หวยลาว

เกาะติดหวยลาว 29/10/68 ส่องสถิติ 10 งวด เลขท้าย 2 ตัว ออกอะไรบ่อย

เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 13:05 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 13:06 น.
54

ลุ้นผลหวยลาววันนี้ 29/10/68 เปิดสถิติหวยลาวพัฒนา 10 งวด (6 ต.ค. – 27 ต.ค. 68) เทียบแนวโน้มเลขท้าย 2 ตัว ก่อนลุ้นผลคืนนี้ 2 ทุ่มตรง

ค่ำคืนวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 นี้ การออกรางวัลหวยลาวพัฒนาจะกลับมาอีกครั้ง ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. ถึง 20.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่านช่องทางหลัก ทั้งโทรทัศน์แห่งชาติลาว, วิทยุ FM 103.7 และการสตรีมมิงทาง YouTube ช่อง Laolottery Live”ซึ่งผลรางวัลที่เป็นทางการ ให้ยึดตามประกาศของรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา

หวยลาวพัฒนา 29 ตุลาคม 2568 (29/10/68)

  • เลข 6 ตัว : รอผล
  • เลข 5 ตัว : รอผล
  • เลข 4 ตัว : รอผล
  • เลข 3 ตัว : รอผล
  • เลข 2 ตัว : รอผล

ผลสลากพัฒนา 5/45

  • หมายเลขที่ออกรางวัล : รอผล

ชมสดหวยลาววันนี้ 29 ตุลาคม 2568

ถ่ายทอดสดหวยลาว 29 ต.ค. 68

สถิติหวยลาว 10 งวดล่าสุด (ก่อนหน้า 29/10/68)

งวดวันที่ 27 ต.ค. 68

  • เลข 6 ตัว: 422412 | 5 ตัว: 22412 | 4 ตัว: 2412 | 3 ตัว: 412 | 2 ตัว: 12
  • สลากพัฒนา 5/45: 36 – 05 – 13 – 11 – 40

งวดวันที่ 24 ต.ค. 68

  • เลข 6 ตัว: 981677 | 5 ตัว: 81677 | 4 ตัว: 1677 | 3 ตัว: 677 | 2 ตัว: 77
  • สลากพัฒนา 5/45: 05/ 17 / 06 / 14 / 23

งวดวันที่ 22 ต.ค. 68

  • เลข 6 ตัว: 684918 | 5 ตัว: 84918 | 4 ตัว: 4918 | 3 ตัว: 918 | 2 ตัว: 18
  • สลากพัฒนา 5/45: 19 – 10 – 21 – 45 – 09

งวดวันที่ 20 ต.ค. 68

  • เลข 6 ตัว: 367480 | 5 ตัว: 67480 | 4 ตัว: 7480 | 3 ตัว: 480 | 2 ตัว: 80
  • สลากพัฒนา 5/45: 09 – 20 – 33 – 40 – 36

งวดวันที่ 17 ต.ค. 68

  • เลข 6 ตัว: 394509 | 5 ตัว: 94509 | 4 ตัว: 4509 | 3 ตัว: 509 | 2 ตัว: 09

งวดวันที่ 15 ต.ค. 68

  • เลข 6 ตัว: 529152 | 5 ตัว: 29152 | 4 ตัว: 9152 | 3 ตัว: 152 | 2 ตัว: 52
  • สลากพัฒนา 5/45: 39 – 42 – 01 – 23 – 15

งวดวันที่ 13 ต.ค. 68

  • เลข 6 ตัว: 039456 | 5 ตัว: 39456 | 4 ตัว: 9456 | 3 ตัว: 456 | 2 ตัว: 56
  • สลากพัฒนา 5/45: 07 – 35 – 01 – 27 – 17

งวดวันที่ 10 ต.ค. 68

  • เลข 6 ตัว: 917318 | 5 ตัว: 17318 | 4 ตัว: 7318 | 3 ตัว: 318 | 2 ตัว: 18

งวดวันที่ 8 ต.ค. 68

  • เลข 6 ตัว: 443946 | 5 ตัว: 43946 | 4 ตัว: 3946 | 3 ตัว: 946 | 2 ตัว: 46
  • สลากพัฒนา 5/45: 35 – 32 – 41 – 05 – 42

งวดวันที่ 6 ต.ค. 68

  • เลข 6 ตัว: 171739 | 5 ตัว: 71739 | 4 ตัว: 1739 | 3 ตัว: 739 | 2 ตัว: 39
  • สลากพัฒนา 5/45: 25 – 05 – 38 – 35 – 30



