อินเตอร์ มิลาน พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

5 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง อินเตอร์ มิลาน พบ ไครัต ที่สนาม จูเซ็ปเป้ เมอัซซ่า เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก อินเตอร์ VS ไครัต ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
- แมตช์การแข่งขัน : อินเตอร์ มิลาน พบ ไครัต
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : จูเซ็ปเป้ เมอัซซ่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อินเตอร์ มิลาน
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพงูใหญ่ ของกุนซือ คริสเตียน คิวู จะยังไม่มีชื่อของ มัตเตโอ ดาร์เมี่ยน, เฮนริค มคิทาร์ยาน, ราฟฟาเอเล่ ดิ เจนนาโร่ และ โทมัส ปาลาซิออส ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น ยานน์ ซอมเมอร์ พร้อมกองหลัง 3 คน ยานน์ บิสเซ็ค, สเตฟาน เด ไฟรจ์, อเลสซานโดร บาสโตนี่ แดนกลางเป็น เดนเซล ดุมฟรีส์, เดวิเด้ ฟรัตเตซี่, ฮาคาน ชัลฮาโนกลู, ปีโอเตอร์ ซีลินสกี้, คาร์ลอส ออกุสโต้ ส่วนคู่กองหน้าเป็น เลาตาโร่ มาร์ติเนซ กับ ฟรานเชสโก้ ปิโอ เอสโปซิโต้
ไครัต
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ ราฟาเอล อูราซบาคติน จะยังไม่มีชื่อของ เอแดร์ ซานตาน่า กับ ชูเอา เปาโล ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เทมีร์ลัน อนาร์เบคอฟ พร้อมกองหลัง 4 คน เอร์กิ้น ทาปาลอฟ, อัลยัคซานเดอร์ มาร์ติโนวิช, เอกอร์ โซโรกิ้น, หลุยส์ มาต้า แดนกลางเป็น แดน เกลเซอร์, โอฟรี อารัด แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อเล็กซานเดอร์ เมอร์นิสกี้, จอร์จินโญ่, วาเลรี่ โกรมิโก้ โดยมี ดาสตัน ซัตปาเยฟ เป็นกองหน้าตัวเป้า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อินเตอร์ – ไครัต
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
อินเตอร์ มิลาน
- 02/11/25 ชนะ เวโรน่า 2-1 (เซเรียอา)
- 29/10/25 ชนะ ฟิออเรนติน่า 3-0 (เซเรียอา)
- 25/10/25 แพ้ นาโปลี 1-3 (เซเรียอา)
- 21/10/25 ขนะ ยูนียง แซงต์-ชิลลัวส์ 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 ชนะ โรม่า 1-0 (เซเรียอา)
ไครัต
- 26/10/25 เสมอ เอฟซี แอสตาน่า 1-1 (คาซัคสถาน พรีเมียร์ลีก)
- 21/10/25 เสมอ ปาฟอส 0-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/10/25 ชนะ คิซซิลซาร์ เปโตรพาฟลอฟส์ค 1-0 (คาซัคสถาน พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 ชนะ เซตีซู ทัลดีคอร์กาน 5-0 (คาซัคสถาน พรีเมียร์ลีก)
- 30/09/25 แพ้ เรอัล มาดริด 0-5 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แมนซิตี้ (3-5-2) : ยานน์ ซอมเมอร์ (GK) – ยานน์ บิสเซ็ค, สเตฟาน เด ไฟรจ์, อเลสซานโดร บาสโตนี่ – เดนเซล ดุมฟรีส์, เดวิเด้ ฟรัตเตซี่, ฮาคาน ชัลฮาโนกลู, ปีโอเตอร์ ซีลินสกี้, คาร์ลอส ออกุสโต้ – เลาตาโร่ มาร์ติเนซ, ฟรานเชสโก้ ปิโอ เอสโปซิโต้
ไครัต (4-2-3-1) : เทมีร์ลัน อนาร์เบคอฟ (GK) – เอร์กิ้น ทาปาลอฟ, อัลยัคซานเดอร์ มาร์ติโนวิช, เอกอร์ โซโรกิ้น, หลุยส์ มาต้า – แดน เกลเซอร์, โอฟรี อารัด – อเล็กซานเดอร์ เมอร์นิสกี้, จอร์จินโญ่, วาเลรี่ โกรมิโก้ – ดาสตัน ซัตปาเยฟ
Thaiger ทายผลบอล อินเตอร์ มิลาน 2-0 ไครัต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: