รพ.มงกุฎวัฒนะ ช่วยคนจน 3000 บาท ผ่าตัดทุกโรค บัตรทอง ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

รพ.มงกุฎวัฒนะ เปิดโครงการ ผ่าตัดทุกโรค 3,000 บาท สำหรับผู้ถือบัตรทองทั่วประเทศ ไม่ต้องรอคิว ไม่ต้องมีใบส่งตัว ดูรายละเอียดโรคที่เข้าร่วม
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ประกาศโครงการ “3,000 บาท ผ่าตัดทุกโรค” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองแพลตตินั่ม (สิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ทั่วประเทศ โครงการนี้มีจุดเด่นคือ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ไม่ต้องรอคิวผ่าตัดข้ามปี
โรงพยาบาลได้เปิดเผยข้อมูลผ่านเพจเฟซบุ๊ก Mongkutwattana Hospital-โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 3 พฤศจิกายน 2568 โรงพยาบาลได้ผ่าตัดรักษาผู้ป่วยบัตรทองทั่วประเทศไปแล้ว 351 ราย
โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อลดความยุ่งยาก ลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดจากโรงพยาบาลรัฐ โดยครอบคลุมการผ่าตัดหลายประเภท เช่น
- ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
- ผ่าตัดหัวใจ
- การผ่าตัดใหญ่
- การผ่าตัด ตา หู คอ จมูก
ผู้ป่วยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 02-574-5000-9 หรือติดต่อ แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกองทุน โทร. 02-574-5000 ต่อ 3015 หรือ 8156 โดยติดต่อได้ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
ที่มา: Facebook: Mongkutwattana Hospital-โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ดีใจฉิบหาย ได้เงินจาก สปสช. 122.80 บาท
- “หมอเหรียญทอง” งดรับผู้ป่วยบัตรทอง รพ.มงกุฎวัฒนะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่า สปสช.จะจ่ายหนี้
- รพ.มงกุฎวัฒนะ แบกต่อไม่ไหว งดรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง สปสช. ค้างหนี้กว่า 100 ล้าน เงียบกริ๊บ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: