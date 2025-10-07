การเงินเศรษฐกิจ

รพ.มงกุฎวัฒนะ แบกต่อไม่ไหว งดรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง สปสช. ค้างหนี้กว่า 100 ล้าน เงียบกริ๊บ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 06:45 น.| อัปเดต: 08 ต.ค. 2568 08:38 น.
111
รพ.มงกุฎวัฒนะ ประกาศด่วน 16 ต.ค.นี้ งดรับผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรทอง สปสช. ค้างหนี้กว่า 100 ล้าน เงียบกริ๊บ

วันนี้ (7 ตุลาคม 2568) พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) แก่ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ขึ้นทะเบียนโดยตรงกับโรงพยาบาล

พลตรี เหรียญทอง ให้เหตุผลในการตัดสินใจครั้งนี้ว่า เกิดจากปัญหาที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ค้างชำระหนี้ค่ารักษาพยาบาลมาเป็นระยะเวลาหลายปีงบประมาณ จนมียอดหนี้สะสมมากกว่า 100 ล้านบาท และยังไม่มีท่าทีที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทำให้โรงพยาบาลต้องแบกรับภาระจนขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง ไม่สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าแพทย์, ค่าบุคลากร, และค่ายาได้

ก่อนหน้านี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2568 โรงพยาบาลได้พยายามประคับประคองสถานการณ์โดยขอให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองสำรองจ่ายค่ายาในราคาโรงพยาบาลรัฐไปก่อน แต่ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ทาง สปสช. ยังคงเพิกเฉยต่อปัญหาดังกล่าว จึงนำมาสู่การตัดสินใจหยุดให้บริการผู้ป่วยนอกในที่สุด

สำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ได้รับผลกระทบ โรงพยาบาลได้ให้แนวทางดังนี้:

  1. การย้ายสิทธิ์: ผู้ป่วยสามารถติดต่อ “สายด่วน สปสช. 1330” เพื่อย้ายสิทธิ์การรักษาไปยังโรงพยาบาลอื่นตามที่ สปสช. จัดหาให้
  2. ทางเลือกจ่ายเงินเอง: หากผู้ป่วยยังประสงค์จะรักษาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ สามารถใช้บริการโครงการ “บัตรทองแพลตตินั่ม รพ.มงกุฎวัฒนะ” ซึ่งเป็นการจ่ายเงินเองในอัตราค่าบริการเทียบเท่าโรงพยาบาลรัฐ

อย่างไรก็ตาม พลตรี เหรียญทอง ย้ำว่า การประกาศนี้มีผลเฉพาะบริการผู้ป่วยนอก (OPD) เท่านั้น ในส่วนของ ผู้ป่วยใน (IPD) หรือการแอดมิตนอนโรงพยาบาล ยังสามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ตามปกติ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

ก่อนหน้านี้ 13 มิ.ย.68 หมอเหรียญทอง อธิบายว่า หลายท่านสงสัยว่าทำไม รพ.มงกุฎวัฒนะ ยกเลิกการรับส่งต่อผู้ป่วยจาก 35 คลินิกคิดเป็นประชากรสิทธิบัตรทอง 30 บาทจำนวนมากกว่า 200,000 คน แล้วผู้ใช้บริการไม่ลดลง แต่กลับมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ต่อไปนี้คือคำตอบครับ

1. รพ.มงกุฎวัฒนะ เป็น รพ.เอกชนที่คิดค่าบริการไม่แพง ยิ่งสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำในขณะนี้ ประชาชนส่วนใหญ่จึงคำนึงถึงการใช้จ่ายในการรักษาอย่างระมัดระวัง
ดังนั้นผู้ใช้บริการที่ใช้เงินทุนส่วนตัวหรือประกันส่วนตัว จึงนิยมมาใช้บริการที่มีคุณภาพ สะดวกสบาย แบบพรีเมี่ยม[Premium] แต่ราคาถูกเป็นจำนวนมากกับ รพ.มงกุฎวัฒนะ

2. รพ.มงกุฎวัฒนะ เป็น รพ.เอกชนที่เข้มงวดมากในการรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้บริการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เรามีมาตรการตอบโต้ผู้ไร้มารยาทสังคม อันธพาล สูบบุหรี่เสพสารเสพติดใน รพ. อวดเบ่ง ฯลฯ แบบ ‘ตาต่อตา ฟันต่อฟัน’…พูดง่ายๆว่า รพ.มงกุฎวัฒนะเป็นเขตปลอดกุ๊ย

ถึงแม้เราจะตกเป็นข่าวเสื่อมเสียสารพัดนานาจากกลุ่มก๊วนการเมืองบ่อนทำลายชาติและพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี…แต่กลับกลายเป็นการสร้างความนิยม เชื่อมั่น ศรัทธา รพ.มงกุฎวัฒนะ ทำให้ผู้ใช้บริการที่เป็นสุภาพชน รู้ดีรู้ชั่ว จำนวนมากมาใช้บริการ รพ.มงกุฎวัฒนะเป็นจำนวนมาก

3. รพ.มงกุฎวัฒนะ เป็น รพ.เอกชนที่มีขีดความสามารถทางการแพทย์เฉพาะทางในระดับตติยภูมิขั้นสูง โดยเฉพาะโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง หัวใจ สมอง ฯลฯ ดังนั้นจึงมีผู้ป่วยโรคร้ายแรงมาใช้บริการจำนวนมาก
รพ.มงกุฎวัฒนะ เป็น รพ.เอกชนที่ไม่ร่ำรวย คิดค่าบริการถูก แต่สามารถพัฒนาได้อย่างก้าวหน้าด้วยวิสัยทัศน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้เรามีพันธมิตรจากภาคอุตสาหกรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนในการสนับสนุนเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงให้แก่เรา เสมือนจีนสนับสนุนเครื่องบินขับไล่ และยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีสูงให้กับเรานั่นแหละครับ

ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ยังได้รับการตั้งชื่อจีนเสียด้วยว่า “พลตรี เฉินจิ้นผาย” …少将 陈金牌…ออกเสียงว่า Shào Jiàng Chen Jinpái

4. ถึงแม้ รพ.มงกุฎวัฒนะจะยกเลิกการรับส่งต่อผู้ป่วยจาก 35 คลินิกคิดเป็นประชากรสิทธิบัตรทอง 30 บาทจำนวนมากกว่า 200,000 คน แต่ รพ.มงกุฎวัฒนะยังคงเป็น ‘รพ.รับส่งต่อทั่วไป’ ให้แก่ สปสช นะครับ เพียงแต่เราไม่รับการส่งต่อจากคลินิกเท่านั้น

ทำให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองจากคลินิกทุกเขต ทุกจังหวัด ยังคงมาใช้บริการได้ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว เพียงแต่ต้องจ่ายเงินเองในราคาถูกมาก เท่า รพ.รัฐบาล …พูดง่ายๆว่าผู้ป่วยสิทธิบัตรทองจากที่ไหนก็ตรงมา รพ.มงกุฎวัฒนะได้ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว
หากต้องแอดมิตนอนรักษาใน รพ.ก็ไม่ต้องเสียเงิน เพราะใช้สิทธิบัตรทองได้ สปสช จ่ายค่ารักษาให้ หรือที่เรียกว่าโครงการ ‘บัตรทองแพลตตินั่ม'[Platinum] ตามรายละเอียดในภาพที่แนบ

โครงการนี้ได้รับความนิยมจากผู้ป่วยสิทธิบัตรทองจำนวนมาก ผู้ทำมาหาเช้ากินค่ำ กัดฟันจ่ายค่ารักษาได้ ค่ารักษาพอๆกับค่ารถแท๊กซี่ ค่าเดินทาง แต่คุ้มค่ามาก เพราะไม่ต้องยุ่งยากกับการขอใบส่งตัวจากคลินิก ไม่ต้องเสียเวลา เสียโอกาสในการรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง

นี่แหละครับที่เรียกว่า “มงกุฎวัฒนะโมเดล”

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ

