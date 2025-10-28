โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ดีใจฉิบหาย ได้เงินจาก สปสช. 122.80 บาท
ไม่ได้เขียนตก! โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์บอกดีใจฉิบหาย ได้เงินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. 122.80 บาท ในรอบเดือนตุลาฯ
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ตามที่ สปสช. (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ได้ใช้วิธีการ หาวิธีลดการจ่ายเงิน รพ. มงกุฎวัฒนะ และ รพ. ต่างๆ ตามข่าวนั้น
รพ.มงกุฎวัฒนะมีความดีใจฉิบหายที่จะแจ้งให้ทุุกท่านทราบว่าทาง รพ. ได้รับเงิน จาก สปสช. ในรอบ เดือน ต.ค. 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นจำนวนมากถึง 122.80 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทกับอีกแปดสิบสตางค์) รพ.จะนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยต่อไป
ปล. รอบนี้ถ้าจ่ายที่ตามตกลง และหักprepaid รพ.มงกุฎวัฒนะควรได้ประมาณ 23 ล้านบาท”
ทั้งนี้ได้ประชาชนโพสต์ถามทางเพจว่า “ชีวิตประชาชน สปสช. จ่ายอะไรมา?” โดยทางเพจได้ตอบว่า “หลายอย่างครับ แต่สรุปเหลือแค่นี้ครับผม”
