รู้จัก “โซห์ราน มัมดานี” นายกเทศมนตรีมุสลิมคนแรก ในประวัติศาสตร์นิวยอร์ก
โซห์ราน มัมดานี (Zohran Mamdani) นักสังคมนิยมประชาธิปไตยวัย 34 ปี คว้าชัยชนะศึกเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก หลังโค่น Andrew Cuomo กลายเป็นายกเทศมนตรีมุสลิมคนแรก ในประวัติศาสตร์ รัฐนิวยอร์ก
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 สำนักข่าว NBC News รายงานผลคาดการณ์การเลือกตั้งที่อาจพลิกโฉมหน้าการเมืองนิวยอร์ก เมื่อ โซห์ราน มัมดานี (Zohran Mamdani) นักสังคมนิยมประชาธิปไตย วัย 34 ปี คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก หลังจากที่เขาสามารถปลุกพลังกลุ่มก้าวหน้าในเมืองได้สำเร็จอย่างน่าทึ่ง
การไต่เต้าจาก 1% สู่ชัยชนะ
ชัยชนะครั้งนี้จะทำให้ Mamdani สร้างประวัติศาสตร์ถึงสองชั้น คือการเป็น นายกเทศมนตรีมุสลิมคนแรก ของนิวยอร์ก และการเป็น นายกเทศมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในรอบศตวรรษ โดยผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตผู้นี้ สามารถเอาชนะ Andrew Cuomo อดีตผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ซึ่งลงสมัครในนามพรรคทางเลือก และเอาชนะ Curtis Sliwa ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน
ตลอดเส้นทางการหาเสียง Mamdani ต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างหนักหน่วง ไม่เพียงแต่จากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หรือพรรครีพับลิกัน แต่ยังรวมถึงกลุ่มเดโมแครตสายกลางด้วย ในช่วงปลายเดือนที่แล้ว เขาได้กล่าวสุนทรพจน์อย่างกินใจ ประณามการโจมตีที่เขาเรียกว่า เหยียดเชื้อชาติ และไร้มูล ต่อศาสนาอิสลามของเขา พร้อมประกาศว่าเขาพร้อมจะเป็น “นายกเทศมนตรีมุสลิมคนแรก” ในประวัติศาสตร์ของเมือง
ขณะเดียวกัน จุดยืนที่ชัดเจนในการสนับสนุนปาเลสไตน์ของเขา ได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ช่วยปลุกฐานเสียงกลุ่มก้าวหน้าที่คัดค้านสงครามของอิสราเอลในกาซา แต่ก็สร้างความกังวลอย่างมากให้กลุ่มเดโมแครตสายหนุนอิสราเอล ซึ่งเอ็กซิตโพลของ NBC News พบว่า ผู้มีสิทธิชาวยิวลงคะแนนให้ Cuomo มากกว่า Mamdani ถึง 29 จุด (60% ต่อ 31%)
ชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นการไต่เต้าอำนาจแบบก้าวกระโดด จากสมาชิกสภารัฐนิวยอร์กที่แทบไม่มีใครรู้จัก สู่ผู้นำเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ Mamdani เล่าว่า เมื่อตอนเริ่มหาเสียง “ไม่มีแม้แต่กล้องทีวีสักตัวมาทำข่าว” และกล่าวว่า “จนถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คะแนนสนับสนุนของเรายังอยู่ที่ 1% อันน่าตกตะลึง เรายังเสมอกับผู้สมัครนามว่า ‘คนอื่น’ อยู่เลย”
เอ็กซิตโพลชี้ว่า Mamdani ชนะคะแนนในทุกกลุ่มเชื้อชาติ ทั้งคนขาว, คนผิวดำ, ลาติโน่ และเอเชียน นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิอายุน้อย (ต่ำกว่า 45 ปี) ยังสนับสนุนเขาอย่างท่วมท้น โดยเลือก Mamdani มากกว่า Cuomo ถึง 43 จุด ซึ่งในระดับชาติ พรรคเดโมแครตจำนวนมากจะต้องศึกษาการผงาดขึ้นมาของเขา โดยเฉพาะการใช้วาระ “ค่าครองชีพเอื้อมถึงได้” เช่น นโยบายตรึงค่าเช่า, รถเมล์ฟรี และระบบเลี้ยงดูเด็กถ้วนหน้า เพื่อนำไปปรับใช้ในสนามเลือกตั้งทั่วประเทศ
ประวัติ Zohran Mamdani นักการเมืองรุ่นใหม่ ผู้อพยพจากยูกันดา
Zohran Kwame Mamdani (โซราน กวาเม มามดานี) เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 1991 ที่เมืองกัมปาลา ประเทศยูกันดา ปัจจุบันเขากำลังเป็นที่จับตามองในฐานะนักการเมืองรุ่นใหม่สายก้าวหน้าในสหรัฐฯ ในฐานะ นายกเทศมนตรีมุสลิมคนแรกในประวัติศาสตร์แห่งรัฐนิวยอร์ก
บิดาของเขาคือ Mahmood Mamdani นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และมานุษยวิทยา ส่วนมารดาคือ Mira Nair ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง ทั้งคู่มีเชื้อสายอินเดีย-เอเชียในทวีปแอฟริกา
มัมดานี ย้ายจากยูกันดามายังสหรัฐอเมริกาพร้อมครอบครัวเมื่ออายุ 7 ขวบ โดยตั้งรกรากที่นครนิวยอร์ก เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Bowdoin College ในรัฐเมน สาขา Africana Studies ในปี 2014
จากที่ปรึกษา สู่สภาแห่งรัฐ
ก่อนที่จะลงสนามการเมืองมัมดานี เคยทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านที่อยู่อาศัย (Housing Counselor) มาก่อน โดยเขามีหน้าที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในย่านควีนส์ รัฐนิวยอร์ก ให้สามารถอยู่ในบ้านของตนเองต่อไปได้โดยไม่ถูกไล่ออก
กระทั้ง ในปี 2020 มัมดานี ลงสมัครและได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภารัฐนิวยอร์ก (New York State Assembly) ในเขต 36 ซึ่งครอบคลุมย่าน Astoria และ Long Island City
มัมดานี เป็นนักการเมืองที่ระบุว่าตนเองอยู่ในแนวคิด “สังคมนิยมประชาธิปไตย” (Democratic Socialist)
ในการลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองนครนิวยอร์ก (New York City) ในปี 2025 มัมดานีโดดเด่นด้วยแพลตฟอร์มที่เน้นด้านความเป็นอยู่ (Affordability) และคุณภาพชีวิตของคนรากหญ้า เช่น การขยายที่อยู่อาศัยราคาเป็นมิตร, การเดินทางสาธารณะฟรี และการควบคุมค่าเช่า
