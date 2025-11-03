กรมอุตุฯ เตือน พายุ “คัลแมกี” จ่อข้ามฟิลิปปินส์ กทม. ฝนชุก 3-4 พ.ย. นี้
ไทยเจอฝนหนัก 24-48 ชม. ข้างหน้า ผลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง-ตะวันออก บวกหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ ขณะที่พายุ “คัลแมกี” ยังไม่กระทบโดยตรง
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนว่า ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นชัดเจนในวันนี้และวันพรุ่งนี้ (3–4 พ.ย. 68) โดยหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักเป็นแห่ง ๆ สาเหตุที่ไทยมีฝนชุก แม้พายุ “คัลแมกี” ยังอยู่ไกลถึงฟิลิปปินส์ กรมอุตุฯ อธิบายว่า ปัจจัยหลักมาจาก ร่องมรสุม ที่กำลังพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ประกอบกับมี หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ทั้งสองปัจจัยนี้กำลังดึงไอน้ำเข้าสู่ประเทศไทย
จับตาพายุ “คัลแมกี” (Kalmaegi)
สำหรับพายุโซนร้อน “คัลแมกี” (รหัส T2525/31W) ขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ โดยคาดว่าพายุจะเคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงกลางสัปดาห์นี้ (ประมาณ 6-8 พ.ย.)
เมื่อพายุเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนาม คาดว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากจะปะทะกับอากาศเย็น ผลกระทบต่อไทยจากพายุ “คัลแมกี” จึงมีแนวโน้มเป็นผลกระทบทางอ้อม คือการส่งไอน้ำและแรงส่งให้ร่องมรสุม มากกว่าผลกระทบโดยตรงจากศูนย์กลางพายุ
พื้นที่เสี่ยงฝนหนัก (3 พ.ย. 68)
ภาคกลาง / กทม.–ปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ จ.นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม รวมทั้ง กทม. และปริมณฑล ประชาชนในเมืองควรระวังน้ำท่วมขังฉับพลันในช่วงเวลาเร่งด่วน
ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ เสี่ยงฝนหนักที่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
อิทธิพลจากฝนที่เพิ่มขึ้น ทำให้คลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้พื้นที่ทางภาคตะวันออก ทะเลมีคลื่นราว 1 เมตร แต่ในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจสูงกว่า 2 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบน / อันดามัน อาจมีคลื่นสูง 1–2 เมตร และช่วงมีฝนอาจสูงกว่า 2 เมตร
กรมอุตุฯ ขอให้ชาวเรือและเรือเล็ก เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
