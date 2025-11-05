ข่าวกีฬาฟุตบอล

นิวคาสเซิล พบ แอธ.บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 08:00 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 19:24 น.
61

5 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง นิวคาสเซิล พบ แอธ.บิลเบา ที่สนาม เซนต์ เจมส์ พาร์ค เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก นิวคาสเซิล VS แอธ.บิลเบา ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
  • แมตช์การแข่งขัน : นิวคาสเซิล พบ แอธเลติก บิลเบา
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : เซนต์ เจมส์ พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
Credit : Athletic Club

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพสาลิกาดง ของกุนซือ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ โยอัน วิสซ่า, ติโน่ ลิฟราเมนโต้ และ ลูอิส ฮอลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิค โป๊ป พร้อมกองหลัง 4 คน คีแรน ทริปเปียร์, สเวน บ็อตแมน, มาลิธ เจาว์, แดน เบิร์น แดนกลางเป็น บรูโน่ กีมาไรส์, ลูอิส ไมลี่ย์, จาค็อบ แรมซี่ย์ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, นิค โวลเทอมาเดอ และ แอนโธนี่ กอร์ดอน

Credit : Newcastle United

แอธเลติก บิลเบา

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ เอร์เนสโต้ บัลเบร์เด้ จะยังไม่มีชื่อของ อูไน เอกิลุซ กับ เบฐัต ปราโดส ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อูไน ซิมอนส์ พร้อมกองหลัง 4 คน อันโดนี่ โกโรซาเบล, ไอตอร์ ปาเรเดส, อายเมลิค ลาปอร์ต, ยูริ เบร์ชิเช่ แดนกลางเป็น อเลฮานโดร เรโก้, มิเกล ยาอูเรกิซ่าร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อินญากี้ วิลเลี่ยมส์, โรเบิร์ต นาบาร์โร่, นิโก้ วิลเลี่ยมส์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น กอร์ก้า กูรูเซต้า

Credit : Athletic Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นิวคาสเซิล – แอธ.บิลเบา

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 30/07/22 นิวคาสเซิล 2-1 แอธ.บิลเบา (กระชับมิตร)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล

  • 02/11/25 แพ้ เวสต์แฮม 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/25 ชนะ สเปอร์ส 2-0 (คาราบาว คัพ)
  • 25/10/25 ชนะ ฟูแล่ม 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/10/25 ชนะ เบนฟิก้า 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-2 (พรีเมียร์ลีก)

แอธ.บิลเบา

  • 01/11/25 แพ้ เรอัล โซเซียดาด 2-3 (ลาลีกา)
  • 25/10/25 แพ้ เคตาเฟ่ 0-1 (ลาลีกา)
  • 22/10/25 ชนะ คาราบัก 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 19/10/25 เสมอ เอลเช่ 0-0 (ลาลีกา)
  • 04/10/25 ชนะ มายอร์ก้า 2-1 (ลาลีกา)
Credit : Newcastle United

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล (4-3-3) : นิค โป๊ป (GK) – คีแรน ทริปเปียร์, สเวน บ็อตแมน, มาธิค เจาว์, แดน เบิร์น – บรูโน่ กีมาไรส์, ลูอิส ไมลี่ย์, จาค็อบ แรมซี่ย์ – จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, นิค โวลเทอมาเดอ, แอนโธนี่ กอร์ดอน

แอธ.บิลเบา (4-2-3-1) : อูไน ซิมอนส์ (GK) – อันโดนี่ โกโรซาเบล, ไอตอร์ ปาเรเดส, อายเมลิค ลาปอร์ต, ยูริ เบร์ชิเช่ – อเลฮานโดร เรโก้, มิเกล ยาอูเรกิซ่าร์ – อินญากี้ วิลเลี่ยมส์, โรเบิร์ต นาบาร์โร่, นิโก้ วิลเลี่ยมส์ – กอร์ก้า กูรูเซต้า

Credit : Athletic Club

Thaiger ทายผลบอล นิวคาสเซิล 3-1 แอธ.บิลเบา

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ใจหาย เครื่องบินตก ดับ 7 ศพ ที่เคนทักกี เคยอยู่การบินไทย &quot;ปทุมวัน&quot; ข่าวต่างประเทศ

ใจหาย เครื่องบินตก ดับ 7 ศพ ที่เคนทักกี เคยอยู่การบินไทย “ปทุมวัน”

1 นาที ที่แล้ว
สองพ่อลูกอเมริกันดับสลดที่หลวงพระบาง ถูกแตนต่อย ข่าวต่างประเทศ

พ่อลูกเมกัน บินข้ามโลกเล่นซิปไลน์ สปป.ลาว ถูกแตนยักษ์ต่อย 100 แผล ดับทรมาน

32 นาที ที่แล้ว
แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาว 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR บันเทิง

แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาวถึง 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“คิม คาร์เดเชียน” สอบตกกฎหมาย เพราะลอก ChatGPT พ้อ ให้คำตอบผิดตลอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลมาเลฯ จำคุก 10 ปี ชายพลาดเหยียบอกลูกแฟนดับ มองไม่เห็นห้องมืด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สงสาร “ณวัฒน์” ร้องไห้หนัก ลั่น “หลอกให้ผมขอโทษ” ถูกแทงตลอด ไม่เหลือความเป็นสุภาพบุรุษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน ข่าว

ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 5/11/68 งวดวันลอยกระทง หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 5/11/68 ออกตรงวันลอยกระทง สรุปเลขเด็ด ลุ้นโชคใหญ่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังเปิดภาพ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัด นิ่วในถุงน้ำดี ล่าสุดเอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ เพิ่ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตดารา ร้อง ถูกมาสคอต ลวนลาม ชาวเน็ตเสียงแตก ใส่เสื้อโชว์อึ๋มเอง บันเทิง

อดีตดารา ร้อง ถูกมาสคอต ลวนลาม ชาวเน็ตสวนกลับ ใส่เสื้อโชว์อึ๋มเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยจับตา คืนลอยกระทง 5 พ.ย. 68 ตรงวัน &quot;ซูเปอร์ฟูลมูน&quot; ใหญ่และสว่างที่สุดในรอบปี 2568 ตีเลขเด็ดจากเวลา 20:19 น. และระยะทาง 356,980 กม. วิเคราะห์แนวทางหวยงวด 16/11/68 เลขเด็ด

เลขเด็ด ซูเปอร์ฟูลมูน ลอยกระทง งวด 16/11/68 ส่องพลังจันทรา ใหญ่สุดในรอบปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อลิเซีย มาชาโด MU 1996 พูดพาดพิงถึงประเทศไทย บันเทิง

เดือด อดีต MU 1996 ด่าประเทศไทยขยะ เหยียดเชื้อชาติ จวก ‘ณวัฒน์’ ไร้ประโยชน์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กทม.วอน งดลอย กระทงขนมปัง-อาหารปลา ชี้ตัวการทำน้ำเน่า-ปลาตาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปิดอีกหนึ่ง โรงเรียนเอกชน ย่านลาดพร้าว แจ้งเลิกกิจการ มีผลทันทีปีการศึกษา 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำขอขมาพระแม่คงคา เปิดคำอธิษฐาน ขอพรวันลอยกระทง ให้ได้ผล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;โบว์ ณัฏฐา&#039; ฟาด &#039;ณวัฒน์&#039; หยาบคาย ทำนางงามวอล์กเอาต์ ซัด อับอายขายหน้าประเทศชาติ ข่าว

‘โบว์ ณัฏฐา’ ซัดกองประกวด MU หยาบคาย ทำนางงามวอล์กเอาต์ ขายหน้าประเทศชาติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านคนละครึ่งพลัสในบุรีรัมย์ถูกปรับ 1,000 บาท เนื่องจากขายสินค้าราคาไม่ตรงป้าย ข่าว

ไม่รอด! ร้านคนละครึ่งพลัส สินค้าไม่ตรงป้ายราคาจริง บุกปรับ 1 พัน ถึงหน้าร้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาราบัก พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไต้หวัน ทลายเครือข่าย &quot;ปรินซ์ กรุ๊ป&quot; อายัดทรัพย์ 4.7 พันล้าน โยงแก๊งคอลฯ เขมร ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน ทลายเครือข่าย “ปรินซ์ กรุ๊ป” อายัดทรัพย์ 4.7 พันล้าน โยงแก๊งคอลฯ เขมร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เบ๊น อาปาเช่ เดือดจัด ชาวเน็ตไม่ระบุตัวตน แซะแรง “อาม่าลงนรก” ล่าสุด คู่กรณีขอโทษแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
669 ชุมพรโพสต์เตือนถูกโทรป่วนหัวเราะเยาะ ข่าว

รุมจวก คนโทรป่วน 1669 แจ้งเหตุเท็จกลางดึก หัวเราะใส่-ตัดสายหนี จี้หาคนผิด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ผงะ! ส่งของเจอชาย ฆ่าหมากินสด โชว์หน้าบ้าน เจ้าตัวอ้างเนื้อมันอร่อย ข่าว

ไรเดอร์ผงะ! ขับส่งของเจอชาย ฆ่าหมากินสด ต่อหน้าชาวบ้าน เจ้าตัวอ้างเนื้อมันอร่อย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไงแน่! เพลง ชนม์ทิดา สวมกอด-ขอกำลังใจ พี่ ๆ นักข่าว ก่อนพูดสั้น ๆ &quot;ว่างแล้ว&quot; บันเทิง

ยังไงแน่! เพลง ชนม์ทิดา สวมกอด-ขอกำลังใจ พี่ ๆ นักข่าว ก่อนพูดสั้น ๆ “ว่างแล้ว”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 08:00 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 19:24 น.
61
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใจหาย เครื่องบินตก ดับ 7 ศพ ที่เคนทักกี เคยอยู่การบินไทย &quot;ปทุมวัน&quot;

ใจหาย เครื่องบินตก ดับ 7 ศพ ที่เคนทักกี เคยอยู่การบินไทย “ปทุมวัน”

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
สองพ่อลูกอเมริกันดับสลดที่หลวงพระบาง ถูกแตนต่อย

พ่อลูกเมกัน บินข้ามโลกเล่นซิปไลน์ สปป.ลาว ถูกแตนยักษ์ต่อย 100 แผล ดับทรมาน

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาว 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR

แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาวถึง 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568

“คิม คาร์เดเชียน” สอบตกกฎหมาย เพราะลอก ChatGPT พ้อ ให้คำตอบผิดตลอด

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
Back to top button