นิวคาสเซิล พบ แอธ.บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

5 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง นิวคาสเซิล พบ แอธ.บิลเบา ที่สนาม เซนต์ เจมส์ พาร์ค เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก นิวคาสเซิล VS แอธ.บิลเบา ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
- แมตช์การแข่งขัน : นิวคาสเซิล พบ แอธเลติก บิลเบา
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : เซนต์ เจมส์ พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 4
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพสาลิกาดง ของกุนซือ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ โยอัน วิสซ่า, ติโน่ ลิฟราเมนโต้ และ ลูอิส ฮอลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิค โป๊ป พร้อมกองหลัง 4 คน คีแรน ทริปเปียร์, สเวน บ็อตแมน, มาลิธ เจาว์, แดน เบิร์น แดนกลางเป็น บรูโน่ กีมาไรส์, ลูอิส ไมลี่ย์, จาค็อบ แรมซี่ย์ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, นิค โวลเทอมาเดอ และ แอนโธนี่ กอร์ดอน
แอธเลติก บิลเบา
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ เอร์เนสโต้ บัลเบร์เด้ จะยังไม่มีชื่อของ อูไน เอกิลุซ กับ เบฐัต ปราโดส ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อูไน ซิมอนส์ พร้อมกองหลัง 4 คน อันโดนี่ โกโรซาเบล, ไอตอร์ ปาเรเดส, อายเมลิค ลาปอร์ต, ยูริ เบร์ชิเช่ แดนกลางเป็น อเลฮานโดร เรโก้, มิเกล ยาอูเรกิซ่าร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อินญากี้ วิลเลี่ยมส์, โรเบิร์ต นาบาร์โร่, นิโก้ วิลเลี่ยมส์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น กอร์ก้า กูรูเซต้า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นิวคาสเซิล – แอธ.บิลเบา
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 30/07/22 นิวคาสเซิล 2-1 แอธ.บิลเบา (กระชับมิตร)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล
- 02/11/25 แพ้ เวสต์แฮม 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 ชนะ สเปอร์ส 2-0 (คาราบาว คัพ)
- 25/10/25 ชนะ ฟูแล่ม 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 21/10/25 ชนะ เบนฟิก้า 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
แอธ.บิลเบา
- 01/11/25 แพ้ เรอัล โซเซียดาด 2-3 (ลาลีกา)
- 25/10/25 แพ้ เคตาเฟ่ 0-1 (ลาลีกา)
- 22/10/25 ชนะ คาราบัก 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 19/10/25 เสมอ เอลเช่ 0-0 (ลาลีกา)
- 04/10/25 ชนะ มายอร์ก้า 2-1 (ลาลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล (4-3-3) : นิค โป๊ป (GK) – คีแรน ทริปเปียร์, สเวน บ็อตแมน, มาธิค เจาว์, แดน เบิร์น – บรูโน่ กีมาไรส์, ลูอิส ไมลี่ย์, จาค็อบ แรมซี่ย์ – จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, นิค โวลเทอมาเดอ, แอนโธนี่ กอร์ดอน
แอธ.บิลเบา (4-2-3-1) : อูไน ซิมอนส์ (GK) – อันโดนี่ โกโรซาเบล, ไอตอร์ ปาเรเดส, อายเมลิค ลาปอร์ต, ยูริ เบร์ชิเช่ – อเลฮานโดร เรโก้, มิเกล ยาอูเรกิซ่าร์ – อินญากี้ วิลเลี่ยมส์, โรเบิร์ต นาบาร์โร่, นิโก้ วิลเลี่ยมส์ – กอร์ก้า กูรูเซต้า
Thaiger ทายผลบอล นิวคาสเซิล 3-1 แอธ.บิลเบา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: