พรรคกล้าธรรม รั้งแชมป์ สมาชิกพรรคมากที่สุด ทะลุ 1.8 แสนคน ทิ้งห่าง ปชน.-พปชร.

พรรคกล้าธรรม รั้งแชมป์ สมาชิกพรรคมากที่สุด ทะลุ 1.8 แสนคน ทิ้งห่างพรรคประชาชน-พลังประชารัฐ พร้อมทั้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
จากกรณีที่มีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ ประชาชนหลายคนออกมาเปิดเผยว่า ตรวจสอบพบชื่อของตนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ไม่รู้จัก โดยไม่เคยสมัครมาก่อน พร้อมกับแนบภาพของผู้ที่เข้าไปตรวจสอบความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งพบว่าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองต่าง ๆ
ทางทีมข่าว The Thaiger ได้อัปเดตจำนวนสมาชิกพรรคล่าสุด ณ วันที่ 3 พ.ย.68 โดยจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พบว่า พรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ พรรคกล้าธรรม โดยมีจำนวนสมาชิกพรรคทั้งสิ้น 180,822 ราย (อัปเดตข้อมูล ณ เวลา 14.25 น.)
สมาชิกพรรคกล้าธรรมนั้น ประกอบด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค นายไผ่ ลิกค์ รองหัวหน้าพรรค นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา เหรัญญิกพรรค นายอรรถกร ศิริลัทธยากร นายทะเบียนสมาชิกพรรค และสมาชิกท่านอื่นๆ ในตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค
ในส่วนของสมาชิกพรรคนั้น แบ่งเป็น สมาชิกจากภาคเหนือ 61,292 ราย สมาชิกจากภาคกลาง 37,028 ราย สมาชิกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 54,422 ราย และสมาชิกจากภาคใต้ 28,034 ราย
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด มีจำนวนทั้งสิ้น 69 ตัวแทน แบ่งเป็น ภาคเหนือ 14 ตัวแทน ภาคกลาง 24 ตัวแทน ภาคตะวันเฉียงเหนือ 18 ตัวแทน และภาคใต้ 13 ตัวแทน
จำนวนสาขาของพรรคกล้าธรรม ณ ปัจจุบันมีจำนวนรวม 7 สาขา แบ่งเป็น ภาคเหนือ 2 สาขา ภาคกลาง 2 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สาขา และภาคใต้ 1 สาขา ทั้งนี้ จำนวนสมาชิกพรรคกล้าธรรมของเดือนตุลาคม 2568 เพิ่มขึ้น 11,658 ราย และลดลง 74 ราย
สำหรับพรรคการเมืองอื่น ๆ นั้นมีจำนวนสมาชิกพรรคดังต่อไปนี้ พรรคประชาชน 107,254 ราย, พรรคพลังประชารัฐ 72,097 ราย, พรรคประชาธิปัตย์ 62,529 ราย, พรรคภูมิใจไทย 61,798 ราย, พรรคเสรีรวมไทย 51,133 ราย, พรรคเพื่อไทย 44,873 ราย และพรรครวมไทยสร้างชาติ 41,782 ราย
หมายเหตุ: รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
