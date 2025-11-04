น้ำแข็งละลายแล้ว! กลับมาอีกครั้งกับ All I Want for Christmas is You พร้อมกวาดบำนาญปลายปีฉ่ำๆ
“มารายห์ แครี” ราชินีแห่งคริสต์มาส ปล่อยคลิปไวรัลในตำนาน “It’s Time” และการกลับมาของเพลงในตำนาน “All I Want for Christmas is You”
สัญญาณแห่งเทศกาลคริสต์มาสได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อตัวแม่ มารายห์ แครี่ (Mariah Carey) ราชินีแห่งคริสต์มาส ได้ออกมาเคลื่อนไหว ปล่อยคลิปไวรัลในตำนาน “It’s Time” เพื่อปลุกเหล่าสาวกจากทั่วโลกให้รู้ว่า “ถึงเวลาแล้ว” ที่เพลงชาติประจำเทศกาลอย่าง “All I Want for Christmas is You” จะกลับมาครองโลกอีกครั้ง
ปฏิเสธไม่ได้ว่า เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปี ไม่ว่าจะไปห้างสรรพสินค้าหรือร้านกาแฟที่ไหน เพลงนี้ก็จะถูกเปิดวนชนิดที่เรียกว่าเป็นบำนาญปลายปี ของแม่หมี ซึ่งจากข้อมูล Google Trends ทั่วโลก พบว่ายอดค้นหาเพลงนี้เริ่มกลับมาไต่ระดับสูงขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งที่กราฟเพิ่งนิ่งสงบไปเมื่อเดือนมกราคม
คลิปใหม่สุดปัง “เอลฟ์ประท้วง” ก็หยุดแม่ไม่ได้
สำหรับวิดีโอโปรโมตปีนี้ มารายห์ แครี กลับมาพร้อมคอนเซปต์สุดปัง เมื่อพบว่าเอลฟ์คริสต์มาสจอมซน (รับบทโดย บิลลี ไอค์เนอร์) ได้ขโมยเครื่องสำอางของเธอจาก Sephora แถมยังบอกว่าเหล่าเอลฟ์กำลังประท้วงหยุดงาน แต่ด้วยความที่เป็นตัวแม่มารายห์ จึงประกาศว่า “ถึงเวลาแล้ว” (It’s Time) ก่อนจะเสกเอลฟ์ตัวนั้นให้กลายเป็นตุ๊กตาหิมะ และปรากฏตัวในชุดเทศกาลสุดระยิบระยับ ลากเลื่อนกวางเรนเดียร์ พร้อมเสียงเพลงที่ทุกคนรอคอย
เพลง “All I Want for Christmas is You” แต่งและโปรดิวซ์โดย มารายห์ แครี และ วอลเตอร์ อฟานาซีฟ อยู่ในอัลบั้ม “Merry Christmas” ที่ปล่อยมาตั้งแต่ปี 1994 และด้วยความนิยมที่ยาวนานกว่า 30 ปี ทำให้เธอได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งคริสต์มาส” โดยในปี 2017 มีรายงานว่าเพลงนี้เพลงเดียวทำ ค่าสิทธิไปแล้วกว่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,900 ล้านบาท) และนี่คือสถิติความปังที่ทำให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงบำนาญ อย่างแท้จริง
สถิติ All I Want for Christmas is You เพลงฮิตติดหูทั่วโลก
1. ครองที่ 1 ยาวนาน 6 ปีซ้อน เพลงนี้กลับมาขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard Hot 100 ได้สำเร็จครั้งแรกในปี 2019 (หลังจากปล่อยเพลงมา 25 ปี) และครองแชมป์มาตลอด 5 เทศกาลวันหยุดติดต่อกัน (2019-2024)
2. เพลงคริสต์มาสเพลงแรกในรอบ 61 ปี ที่กลับขึ้นอันดับ 1 ได้ ต่อจาก “The Chipmunk Song” ที่ทำไว้ในปี 1958
3. เจ้าแม่ชาร์ตบิลบอร์ด เพลงนี้เป็นเพลงอันดับ 1 เพลงที่ 19 ของมารายห์ (เกือบเท่าสถิติของ The Beatles ที่ 20 เพลง) และทำให้เธอเป็นศิลปินที่ครองอันดับ 1 บนชาร์ต Hot 100 ได้นานที่สุดในประวัติศาสตร์ รวม 93 สัปดาห์
4. สำหรับแอปฯ Spotify มีจำนวนการสตรีมเพลงนี้บน ในวันคริสต์มาสปี 2023 เพียงวันเดียว มากถึง 23,700,000 ครั้ง และสร้างรายได้มากกว่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการสตรีมเพลง โดยไม่รวมยอดขายที่เป็น physical sales การดาวน์โหลด และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
