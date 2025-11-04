บันเทิง

น้ำแข็งละลายแล้ว! กลับมาอีกครั้งกับ All I Want for Christmas is You พร้อมกวาดบำนาญปลายปีฉ่ำๆ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 19:30 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 17:07 น.
58
น้ำแข็งละลายแล้ว! กลับมาอีกครั้งกับ All I Want for Christmas is You พร้อมกวาดบำนาญปลายปีฉ่ำๆ
YT/ Mariah Carey

“มารายห์ แครี” ราชินีแห่งคริสต์มาส ปล่อยคลิปไวรัลในตำนาน “It’s Time” และการกลับมาของเพลงในตำนาน “All I Want for Christmas is You”

สัญญาณแห่งเทศกาลคริสต์มาสได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อตัวแม่ มารายห์ แครี่ (Mariah Carey) ราชินีแห่งคริสต์มาส ได้ออกมาเคลื่อนไหว ปล่อยคลิปไวรัลในตำนาน “It’s Time” เพื่อปลุกเหล่าสาวกจากทั่วโลกให้รู้ว่า “ถึงเวลาแล้ว” ที่เพลงชาติประจำเทศกาลอย่าง “All I Want for Christmas is You” จะกลับมาครองโลกอีกครั้ง

ปฏิเสธไม่ได้ว่า เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปี ไม่ว่าจะไปห้างสรรพสินค้าหรือร้านกาแฟที่ไหน เพลงนี้ก็จะถูกเปิดวนชนิดที่เรียกว่าเป็นบำนาญปลายปี ของแม่หมี ซึ่งจากข้อมูล Google Trends ทั่วโลก พบว่ายอดค้นหาเพลงนี้เริ่มกลับมาไต่ระดับสูงขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งที่กราฟเพิ่งนิ่งสงบไปเมื่อเดือนมกราคม

ภาพจาก: Google Trends

คลิปใหม่สุดปัง “เอลฟ์ประท้วง” ก็หยุดแม่ไม่ได้

สำหรับวิดีโอโปรโมตปีนี้ มารายห์ แครี กลับมาพร้อมคอนเซปต์สุดปัง เมื่อพบว่าเอลฟ์คริสต์มาสจอมซน (รับบทโดย บิลลี ไอค์เนอร์) ได้ขโมยเครื่องสำอางของเธอจาก Sephora แถมยังบอกว่าเหล่าเอลฟ์กำลังประท้วงหยุดงาน แต่ด้วยความที่เป็นตัวแม่มารายห์ จึงประกาศว่า “ถึงเวลาแล้ว” (It’s Time) ก่อนจะเสกเอลฟ์ตัวนั้นให้กลายเป็นตุ๊กตาหิมะ และปรากฏตัวในชุดเทศกาลสุดระยิบระยับ ลากเลื่อนกวางเรนเดียร์ พร้อมเสียงเพลงที่ทุกคนรอคอย

เพลง “All I Want for Christmas is You” แต่งและโปรดิวซ์โดย มารายห์ แครี และ วอลเตอร์ อฟานาซีฟ อยู่ในอัลบั้ม “Merry Christmas” ที่ปล่อยมาตั้งแต่ปี 1994 และด้วยความนิยมที่ยาวนานกว่า 30 ปี ทำให้เธอได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งคริสต์มาส” โดยในปี 2017 มีรายงานว่าเพลงนี้เพลงเดียวทำ ค่าสิทธิไปแล้วกว่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,900 ล้านบาท) และนี่คือสถิติความปังที่ทำให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงบำนาญ อย่างแท้จริง

สถิติ All I Want for Christmas is You เพลงฮิตติดหูทั่วโลก

1. ครองที่ 1 ยาวนาน 6 ปีซ้อน เพลงนี้กลับมาขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard Hot 100 ได้สำเร็จครั้งแรกในปี 2019 (หลังจากปล่อยเพลงมา 25 ปี) และครองแชมป์มาตลอด 5 เทศกาลวันหยุดติดต่อกัน (2019-2024)

2. เพลงคริสต์มาสเพลงแรกในรอบ 61 ปี ที่กลับขึ้นอันดับ 1 ได้ ต่อจาก “The Chipmunk Song” ที่ทำไว้ในปี 1958

3. เจ้าแม่ชาร์ตบิลบอร์ด เพลงนี้เป็นเพลงอันดับ 1 เพลงที่ 19 ของมารายห์ (เกือบเท่าสถิติของ The Beatles ที่ 20 เพลง) และทำให้เธอเป็นศิลปินที่ครองอันดับ 1 บนชาร์ต Hot 100 ได้นานที่สุดในประวัติศาสตร์ รวม 93 สัปดาห์

4. สำหรับแอปฯ Spotify มีจำนวนการสตรีมเพลงนี้บน ในวันคริสต์มาสปี 2023 เพียงวันเดียว มากถึง 23,700,000 ครั้ง และสร้างรายได้มากกว่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการสตรีมเพลง โดยไม่รวมยอดขายที่เป็น physical sales การดาวน์โหลด และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ที่มา: Wikipedia , 107.5KOOLFM

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ครอบครัวเผย หนุ่มอินเดีย ถูกหลอกไป ผ่าตัดแปลงเพศ โดนล่วงละเมิดนาน 2 ปี หลังถูกแอบถ่ายคลิปเปลือย ด้านโรงพยาบาลโต้ ทำตามขั้นตอนกฎหมายครบถ้วน มีหลักฐานวิดีโอยืนยันว่าผู้ป่วยขอทำเอง ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินเดียวัย 20 โวย ถูกหัวหน้างานหลอกไป ผ่าตัดแปลงเพศ อ้างโดนแบล็กเมล 2 ปี

3 นาที ที่แล้ว
ร็อบ เยตเทน วัย 38 ปี จ่อเป็นนายกฯ เกย์คนแรกของเนเธอร์แลนด์ คู่หมั้นคือ นิโค คีแนน นักฮอกกี้อาร์เจนตินา ขณะที่สื่อไทยจับตา รอยสักภาษาไทยคำว่า อูบุนตู ข่าวต่างประเทศ

นายกเนเธอร์แลนด์ เปิดตัวคู่หมั้นเกย์ โชว์รอยสักภาษาไทย ความหมายดีมาก

28 นาที ที่แล้ว
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ โคราช-ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด คือฮอตสปอตประชากรติดลบ หลังไทยเข้าสู่ภาวะ &quot;ตายมากกว่าเกิด&quot; ปีที่ 5 เสี่ยงหลุด 66 ล้านคนสิ้นปีนี้ เศรษฐกิจ

วิกฤติประชากร 3 จังหวัด ตายมากกว่าเกิด เข้าปีที่ 5 หนักสุดในไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

เตือนภัยสายบุฟเฟต์ ระวัง ‘นิ่วในถุงน้ำดี’ โรคยอดฮิตที่มีจุดจบเดียวคือ ‘การผ่าตัด’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ธนดล” ขอบคุณ “ธรรมนัส” หลังได้รับตำแหน่งปรึกษา รมต. กระทรวงเกษตรฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก อดัม บริตตัน นักสัตววิทยาอังกฤษ ข้อหาข่มขืน-ทรมานสัตว์ 42 ตัว ล่าสุดภรรยาออกมาแฉสามีตัวเองว่าเป็น &quot;อสูรกาย&quot; ข่าวต่างประเทศ

อ้วกแตก! นักสัตววิทยา ข่มขืนลูกสุนัข ถ่ายคลิปขาย ครางลั่น “ผมชอบมาก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จุดจบสายซิ่ง ยืนขับมอเตอร์ไซค์ สุดท้ายรถสะบัดชนแบริเออร์ กระเด็นลงข้างทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำแข็งละลายแล้ว! กลับมาอีกครั้งกับ All I Want for Christmas is You พร้อมกวาดบำนาญปลายปีฉ่ำๆ บันเทิง

น้ำแข็งละลายแล้ว! กลับมาอีกครั้งกับ All I Want for Christmas is You พร้อมกวาดบำนาญปลายปีฉ่ำๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่าทำนะ &quot;ลอยกระทง&quot; 2568 ตร.เตือน ผิดกฎหมาย ข่าว

อย่าทำนะ “ลอยกระทง” 2568 ตร.เตือน ผิดกฎหมาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ โคเปนเฮเก้น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว ไดแอน แลดด์ ดาราเจ้าบทบาท ตำนานเข้าชิง 3 ออสการ์ ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว ไดแอน แลดด์ ดาราเจ้าบทบาท ตำนานเข้าชิง 3 ออสการ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ ยูนิโอน แซงต์-ชิลลัวส์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มดดำ เมาท์แฟ่ด! ธัญญ่า-เป๊ก ลดสถานะ อาจแค่น้อยใจ ลั่น เรื่องผู้หญิงมันปกติไปแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลดซ้ำ ฮ.กองทัพฟิลิปปินส์ตก ขณะช่วยเหยื่อไต้ฝุ่นคัลแมกี อัปเดตยอดสูญเสียล่าสุด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า Miss Universe 2025 บันเทิง

สรุปดราม่า Miss Universe 2025 วุ่นวายไม่หยุด ณวัฒน์ ฟาดรัวๆ จนนางงามแห่ลุกหนี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พีมูฟ&quot; ชี้แจงโต้ &quot;ธรรมนัส&quot; ยัน ไม่ได้ยื่น 2,000 รายชื่อ สมัครสมาชิก &quot;พรรคกล้าธรรม&quot; ข่าว

“พีมูฟ” แถลงโต้ “ธรรมนัส” ยัน ไม่ได้ยื่น 2,000 รายชื่อ สมัครสมาชิก พรรคกล้าธรรม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
SHEIN สั่งแบน Sex Doll ทั่วโลก หลังฝรั่งเศสพบ ตุ๊กตายางอุ้มหมี ลักษณะคล้ายเด็ก ข่าวต่างประเทศ

SHEIN สั่งแบน Sex Doll ทั่วโลก หลังฝรั่งเศสพบ ตุ๊กตายางอุ้มหมี ลักษณะคล้ายเด็ก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ ข่าว

แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ข่าวร้าย โค้ชอ๊อดบอกเอง “ยูฟ่า ดลพร” เจ็บหัวเข่าหนัก ชวดป้องกันแชมป์ซีเกมส์ 2025

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร ตั้งคำถามปม ธัญญา-เป๊ก ลดสถานะ ลั่น &quot;นึกว่าเลิกนานแล้ว&quot; ทำคนคอมเมนต์สนั่น บันเทิง

ต๊ะ นารากร โพสต์ถามแรง ปม ธัญญ่า-เป๊ก ลดสถานะ ทำคนคอมเมนต์สนั่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหวอัฟกานิสถาน สรุป ข่าวต่างประเทศ

สรุปแผ่นดินไหว 6.3 เขย่าอัฟกานิสถาน สังเวย 20 ชีวิต บาดเจ็บกว่า 640 คน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อดังเล่นข่าว นางงาม Miss Universe 2025 วอล์กเอาต์พร้อมกัน บันเทิง

สื่อนอกขยี้ดราม่า นางงาม MU 2025 แห่เดินออกจากห้อง งานหยุดกลางคัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 19:30 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 17:07 น.
58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครอบครัวเผย หนุ่มอินเดีย ถูกหลอกไป ผ่าตัดแปลงเพศ โดนล่วงละเมิดนาน 2 ปี หลังถูกแอบถ่ายคลิปเปลือย ด้านโรงพยาบาลโต้ ทำตามขั้นตอนกฎหมายครบถ้วน มีหลักฐานวิดีโอยืนยันว่าผู้ป่วยขอทำเอง

หนุ่มอินเดียวัย 20 โวย ถูกหัวหน้างานหลอกไป ผ่าตัดแปลงเพศ อ้างโดนแบล็กเมล 2 ปี

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
ร็อบ เยตเทน วัย 38 ปี จ่อเป็นนายกฯ เกย์คนแรกของเนเธอร์แลนด์ คู่หมั้นคือ นิโค คีแนน นักฮอกกี้อาร์เจนตินา ขณะที่สื่อไทยจับตา รอยสักภาษาไทยคำว่า อูบุนตู

นายกเนเธอร์แลนด์ เปิดตัวคู่หมั้นเกย์ โชว์รอยสักภาษาไทย ความหมายดีมาก

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ โคราช-ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด คือฮอตสปอตประชากรติดลบ หลังไทยเข้าสู่ภาวะ &quot;ตายมากกว่าเกิด&quot; ปีที่ 5 เสี่ยงหลุด 66 ล้านคนสิ้นปีนี้

วิกฤติประชากร 3 จังหวัด ตายมากกว่าเกิด เข้าปีที่ 5 หนักสุดในไทย

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568

เตือนภัยสายบุฟเฟต์ ระวัง ‘นิ่วในถุงน้ำดี’ โรคยอดฮิตที่มีจุดจบเดียวคือ ‘การผ่าตัด’

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
Back to top button