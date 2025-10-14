รักใหม่ “เคที่ เพอร์รี” กอดจูบ “จัสติน ทรูโด” อดีตนายกแคนาดาบนเรือยอร์ช
เปิดภาพ เคที่ เพอร์รี กอดจูบ จัสติน ทรูโด นายกแคนาดาบนเรือยอร์ช หลังจากที่นักร้องสาวแยกทางกับ ออร์แลนโด บรูม เมื่อเดือนที่แล้ว
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม เว็บไซต์ เดอะซัน รายงานว่า ตากล้องสามารภจับภาพของ เคที่ เพอร์รี นักร้องสาวคนดัง กอดจูบกับ จัสติน ทรูโด อดีตนายกรัฐมนตรีแคนาดา บนเรือยอร์ช ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวของเดอะซันระบุว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันตั้งแต่ต้นฤดูร้อนที่ผ่านมา แม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันบ่อยครั้ง แต่ทั้งสองติดต่อเปิดกล้องคุยและเขียนข้อความส่งหากันตลอด
ซึ่งข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองปรากฎขึ้นเมื่อช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาคม หลังจากที่มีคนเห็นทั้งสองร่วมรับประทานอาหารด้วยกันในเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา โดยข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เคทีประกาศแยกทางกับ ออร์แลนโด บรูม นักแสดงหนุ่มชื่อดัง
ทั้งนี้ทางฝั่งอดีตนายกรัฐมนตรีแคนาดายังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นถึงรักใหม่ของเขาแต่อย่างใด
