วิธีลบชื่อถูกแอบอ้างสมาชิกพรรคการเมือง แก้ตามนี้ ก่อนโดนสวมสิทธิ์
วิธีลบชื่อถูกแอบอ้างสมาชิกพรรคการเมือง โดยไม่สมัครใจ แจ้งนายทะเบียน-ติดต่อพรรคการเมือง แนะขั้นตอนตรวจสอบชื่อ กกต. เตือนสวมสิทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ
จากกรณีประชาชนมีชื่อสกุลของตนเองปรากฏเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ทั้งที่ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดช่องทางให้ทุกท่านตรวจสอบรายชื่อผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (www.party.ect.go.th) หากพบว่าชื่อสกุลของตนเองถูกแอบอ้างการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง โดยไม่รู้เห็นหรือไม่สมัครใจ ปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลของพรรคการเมืองขอให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ประชาชนผู้ที่ถูกแอบอ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาจแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาลบชื่อออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นได้
2. หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าประชาชนผู้ถูกแอบอ้างตามข้อ 1 ซึ่งบุคคลนั้นมิได้รู้เห็นหรือสมัครใจในการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองจะดำเนินการลบชื่อออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น โดยถือว่าบุคคลดังกล่าว ไม่เคยเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นมาตั้งแต่ต้น
3. หรือสามารถตรวจสอบไปยังพรรคการเมือง (ที่ปรากฏชื่อสกุลเป็นสมาชิกพรรคการเมือง) ตามที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ของพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 หรือ QR Code ด้านล่างนี้ หรือทำเป็นหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง และส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
4. บทกำหนดโทษ นายทะเบียนสมาชิกจัดทำทะเบียนสมาชิกอันเป็นเท็จหรือพรรคการเมืองใดแอบอ้างว่าผู้ใดสมัครเป็นสมาชิกของตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถตรวจสอบความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ที่เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง โดยการกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก จากนั้นระบบจะแสดงผลว่าทานเคยลงทะเบียนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือไม่ หรือ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือบริการสายด่วน 1444
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วิธีตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง ผ่านเว็บไซต์ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ รู้ผลทันที
- เตือน พรรคการเมือง ใช้ชื่อสวมสิทธิ์สมัครสมาชิก เจอโทษอาญา คุก 3 ปี เช็กที่นี่
- กกต. เร่งสอบหาต้นตอ ประชาชนถูกสวมสิทธิสมัครสมาชิกพรรคการเมือง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: