ธัญญ่า ตอบชัด ‘เป๊ก’ ง้อ 10 ล้านจะคืนดีไหม? หลังประกาศลดสถานะ เคลียร์ปมมือที่สาม

ธัญญ่า เผยหาก ‘เป๊ก สัณณ์ชัย’ ง้อ 10 ล้านบาทน้อยไป ลั่นเป็นเรทเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ยันสถานะพ่อกับแม่ของลูก เคลียร์ชัดไม่เกี่ยว ‘ดิว อริสรา’
จากข่าวใหญ่สะเทือนวงการบันเทิง กรณี ธัญญ่า ธัญญาเรศ ลดสถานะความสัมพันธ์กับสามี เป๊ก สัณณ์ชัย เองตระกูล เหลือเพียงพ่อกับแม่ของลูก หลังจากที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานถึง 20 ปี ล่าสุด คุณแม่คนสวยออกมาไลฟ์สดกับ ดีเจเอ้กกี้ และ อ้น ศรีพรรณ มีการสอบถามว่าหากฝ่ายชายมาง้อจะยอมคืนดีด้วยหรือไม่
ก่อนหน้านี้ โซเชียลหลายคนสงสัยว่าสาเหตุที่ทั้งคู่ลดสถานะเป็นแค่พ่อกับแม่ของลูก โดยที่ลูกสาวรับรู้และไม่ติดอะไร สามารุร่วมงานกันได้เหมือนเดิม แต่มีบางส่วนโยงไปถึงชื่อของ ‘ดิว อริสรา’ นักแสดงสาวเข้ามาเกี่ยวข้อง ฝั่ง ธัญญ่า ไม่ปล่อยให้หลายคนสงสัยนาน ล่าสุดออกมาไลฟ์สดเคลียร์ปมที่เกิดขึ้น ยืนยันว่า “ไม่เกี่ยวกับดิวนะคะ ไม่เกี่ยวเลย น้องดิวเป็นคนน่ารักค่ะ มันเป็นเรื่องของเรา 2 คน ปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องปกติค่ะ แต่ไม่เกี่ยวอะไรกับดิวเลยค่ะ”
นอกจากประเด็นความสัมพันธ์แล้ว ในระหว่างการไลฟ์สดร่วมกับ ดีเจเอ้กกี้ และ อ้น ศรีพรรณ ด้าน ธัญญ่ายังได้ตอบคำถามในเชิงติดตลกหากฝ่ายชายมาตามง้อ โดย ดีเจเอ้กกี้ เอกชัย สอบถามว่า ถ้าสามีโอนเงินให้ 10 ล้านบาทจะหายงอนหรือไม่ ฝั่ง ธัญญ่า ตอบกลับว่า “ไม่ได้ค่ะ น้อยไป 10 ล้านบาทเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วค่ะ”
ต่อมา อ้น ศรีพรรณ แซวต่อว่า “10 ล้านคือเรทตอนปี พ.ศ. 2548” แล้วถ้าเป็นปี พ.ศ. 2568 ต้องเท่าไหร่ เธอตอบกลับเพียงแค่ว่า “อันนี้ตอบไม่ได้นะคะ” งานนี้ดีเจเอกกี้แซวต่อว่าขอให้เห็นเป็นเช็คก่อน อย่างไรก็ดี เป๊ก สัณณ์ชัย ไม่ได้เคลื่อนไหวใด ๆ หลังจากที่ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ออกมาประกาศลดสถานะ หากมีอัปเดตเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
