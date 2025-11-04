เป็ก สัณชัย ลั่น เxือก หลัง บอย ธิติพร วิเคราะห์ชีวิตคู่-ครอบครัว พูดถึงลูกสาว

เดือด เป็ก สัณชัย ฝากข้อความถึง บอย เอ็นเตอร์เทน วิเคราะห์ชีวิตครอบครัว เอ่ยถึงลูกสาว หลัง ธัญญ่า ประกาศลดสถานะเหลือเพียงพ่อแม่ของลูก
จากข่าวการประกาศลดสถานะความสัมพันธ์ของ ธัญญ่า ธัญญาเรศ กับ เป็ก สัณชัย เหลือเพียงพ่อกับแม่ของลูก หลังจากครองคู่กันมา 20 ปี ล่าสุด บอย เอ็นเตอร์เทน หรือ บอย ธิติพร พิธีกรข่าวบันเทิง ออกมาวิเคราะห์ถึงเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งสำคัญ ชี้ว่าตัวแปรหลักที่ทำให้ธัญญ่าเลือกเดินหน้า คือ ลูกสาว
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บอย เอ็นเตอร์เทน ได้โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊ก BoyEntertain วิเคราะห์ตัวแปรสำคัญ กล่าวว่า “พี่บอยว่าตัวแปรที่สุดในอีพีนี้ คงไม่เป็นเรื่องผู้หญิง เพราะพี่บอยว่าเรื่องผู้หญิงพี่ธัญญ่าอยู่ในจุดที่ปราบได้ คุมได้ เข้าใจได้ แล้วก็อยู่ในจุดที่ตัวเองใช้ชีวิตได้ แต่สิ่งหนึ่งที่พี่บอยคิดว่าสำคัญและ อดทนมานานจนการโพสต์ครั้งล่าสุด ที่เป็นการประกาศว่าลูกไม่ติดอะไร ก็แปลว่าคำว่าอดทนคืออดทนเพราะลูก
วันนี้น้องลียา อายุ 16 ปี เป็นศิลปินในสังกัดค่าย LOVEiS ฉะนั้นการประกาศ ตัวแปรสำคัญที่สำคัญที่สุดคือ ชีวิตการเดินหน้าไปอนาคตว่าจะมีความสุขแค่ไหน และที่ผ่านมาพี่บอยเชื่อว่าธัญญ่าอดทนเพื่อลูกสาว ครั้งหนึ่งที่พี่บอยเคยเจอกัน ธัญญ่าก็จะพูดว่า พี่บอยลูกยังเล็กก็ต้องอดทนก่อน เราก็ยังแซวเลยว่า เธอเป็นเมียหลวงมืออาชีพ พี่บอย เชื่อว่าพี่เป็กเขารักเธอมาก เธออยู่ในจุดที่ 1 มันก็เป็นการแซวกัน
แต่พี่บอยว่าทั้งหมดทั้งมวลตัวแปรสำคัญอยู่ที่ลูกสาว แล้ววันนี้น้องลียาก็อยู่ในจุดที่โตพอ เข้าใจโลกแล้ว พี่บอยเชื่อว่าธัญญ่าตัดสินใจเดินหน้า แบบที่ตัวเองขอเป็นแม่หม้ายลูก 1 เพราะเลือกความสุข ฉะนั้นอะไรทำให้ไม่สมูทก็เคลียร์คัทให้มันชัดเจน”
ล่าสุด เป็ก สัณชัย ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดกระแสข่าว ฝากข้อความถึงกูรูบันเทิงคนดังอย่างตรงไปตรงมาว่า “คxx เxือก ทุกเรื่อง xัส เจอจะตบปากสักที รู้ดีชิบหาย เxี้ย“
