เตือน พรรคการเมือง ใช้ชื่อสวมสิทธิ์สมัครสมาชิก เจอโทษอาญา คุก 3 ปี เช็กที่นี่
เลขาฯ กกต. เตือน พรรคการเมืองใช้ชื่ประชาชนสวมสิทธิ์เป็นสมาชิก อาจโทษหนัก คุก 3 ปี แนะวิธีตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ หากพบถูกแอบอ้าง ร้องเรียน กกต. ทันที
วันนี้ (3 ตุลาคม 2568) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นที่มีประชาชนจำนวนหนึ่งตรวจสอบพบว่าตนเองมีชื่อเป็นสมาชิกพรรคการเมืองโดยที่ไม่ได้สมัครใจ ถือเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน พร้อมย้ำเตือนถึงบทลงโทษทางกฎหมาย หากพบว่าพรรคการเมืองใดกระทำการแอบอ้างเอาชื่อประชาชนไปสวมสิทธิ์เป็นสมาชิกพรรค มีความผิดทางอาญาและโทษจำคุก
เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจะต้องเกิดจากความสมัครใจของเจ้าตัวเท่านั้น หากพบว่าพรรคการเมืองดำเนินการไม่ถูกต้อง กฎหมายได้กำหนดโทษไว้ชัดเจน โดย นายทะเบียนสมาชิกพรรค ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการรับสมัครสมาชิกเป็นคนแรก มีโทษทางอาญา โดยจำคุกไม่เกิน 3 ปี ส่วนหัวหน้าพรรคมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนด
เมื่อถูกถามว่ากรณีนี้อาจเกิดขึ้นจากการที่พรรคจัดกิจกรรมและแอบอ้างนำข้อมูลที่ประชาชนลงทะเบียนไปสมัครสมาชิกหรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า ต้องรอการตรวจสอบก่อน เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย แต่ย้ำว่าทุกพรรคการเมืองต้องดำเนินการรับสมัครตามกฎหมายและข้อบังคับ
นายแสวง บุญมี แนะนำให้ประชาชนที่รู้สึกว่าตนเองได้รับผลกระทบหรือสงสัยว่าถูกแอบอ้างให้เป็นสมาชิกพรรค สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองในฐานข้อมูลระบบสมาชิกพรรคการเมือง ตามขั้นตอนดังนี้
วิธีตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
1. เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง >> คลิก
2. เลือกเมนู ‘บริการประชาชน’
3. คลิก ‘ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง’
4. กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
5. จากนั้นคลิก ‘ตรวจสอบ’
หากพบว่าถูกแอบอ้างและได้รับผลกระทบ สามารถมาร้องเรียนต่อ กกต. เพื่อให้สำนักงานดำเนินการตรวจสอบไปตามขั้นตอนได้ทันที เนื่องจากเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีได้
