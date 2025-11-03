จ้าวลู่ซือ ฉีกสัญญาต้นสังกัด ไม่จ่ายค่าปรับ 2 พันล้าน ย้ายซบ Alibaba 5 ปี

สื่อฮ่องกงรายงาน จ้าวลู่ซือ ยุติสัญญากับค่ายเก่า ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ 400 ล้านหยวน หลัง Hujing (เครือ Alibaba) เข้ารับช่วงต่อ เซ็นสัญญาใหม่ 5 ปี
ดูเหมือนว่ามหากาพย์ข้อพิพาทด้านสัญญาระหว่าง จ้าวลู่ซือ (Zhao Lusi) นักแสดงสาวชาวจีนชื่อดัง กับค่ายเดิม Galaxy Cool Entertainment จะได้บทสรุปอย่างเป็นทางการแล้ว
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 สื่อฮ่องกงและไต้หวันหลายสำนัก เช่น HK01 รายงานตรงกันว่า การยุติสัญญาครั้งนี้ ได้ข้อสรุปว่า จ้าวลู่ซือ ไม่ต้องจ่ายค่าปรับมหาศาล 400 ล้านหยวน (ประมาณ 2 พันล้านบาท) ตามที่เคยมีข้อพิพาทกันไว้
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ คือการย้ายเข้าสู่สังกัดใหม่ Hujing Digital Media (虎鲸文娱) ซึ่งเป็นฝ่ายธุรกิจบันเทิงในเครือของยักษ์ใหญ่ Alibaba ที่เพิ่งทำการรีแบรนด์ โดยมีรายงานว่าสัญญาฉบับใหม่นี้มีระยะเวลา 5 ปี พร้อมเงื่อนไขพิเศษที่จ้าวลู่ซือจะต้องทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” หรือ “ที่ปรึกษา” ให้กับศิลปินรุ่นใหม่ในค่ายเป็นระยะเวลา 2 ปี
กุญแจสำคัญที่ทำให้นักแสดงสาวสามารถยุติสัญญาได้แบบศูนย์ค่าปรับนั้น รายงานระบุว่า ไม่ใช่การฉีกสัญญาธรรมดา แต่เป็นผลมาจากการที่กลุ่ม Hujing หรือ Alibaba ได้ตัดสินใจเข้าเทกโอเวอร์ หรือเข้าซื้อกิจการ ของ Galaxy Cool ซึ่งเป็นต้นสังกัดเดิมของเธอทั้งหมด
ข้อพิพาทนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 จ้าวลู่ซือเคยออกมาโพสต์ข้อความยาวผ่าน Weibo กล่าวหาค่ายเดิมอย่างดุเดือดว่า บริหารจัดการไม่โปร่งใส และยังหักเงินของเธอไป 2.05 ล้านหยวน โดยไม่ได้รับอนุญาต จนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในขณะนั้น
สำหรับก้าวต่อไปภายใต้สังกัดใหม่ มีรายงานว่า จ้าวลู่ซือ มีคิวถ่ายทำซีรีส์พีเรียดประกบคู่กับ Tian Xuning และซีรีส์แนวสืบสวนอีกหนึ่งเรื่อง
