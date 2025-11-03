ข่าว

หัวอกลูกชายโดนทหาร 2 ปี วอนหาคนดูแลพ่อป่วยไต โร่ขอสัสดีเรื่องเงียบ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 07:00 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 14:56 น.
92
ลูกไปทหาร พ่อป่วยไต
ภาพ @Saimaitongrot

ทุกข์ทหารเกณฑ์ ลูกชายดูแลพ่อป่วยโรคไตตั้งแต่อายุ 15 ล่าสุดโดนใบแดงต้องไปรับใช้ชาติ 2 ปี ไร้คนดูแลพ่อป่วย ไม่รู้จะใช้ชีวิตอยู่ยังไง อ้างปรึกษาสัสดีแต่ไม่มีคำตอบ ห่วงบิดาไม่รู้จะยังรอกลับไปไหวหรือไม่

“ไม่รู้จะใช้ชีวิตอยู่ยังไง ไม่มีคนดูแล” ประโยคดังกล่าวเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งที่ลูกชายทหารเกณฑ์ จ.สมุทรปราการ ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อโซเชียลโดยวิงวอนไปยังเฟซบุ๊กแฟนเพจ Survive – สายไหมต้องรอด ถึงเหตุการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเนื่องจากถึงกำหนดวันรายงานตัวเข้าประจำการหน่วยของทหารใหม่ โดยโพสต์ดังกล่าวนั้นระบุว่า “ช่วยพ่อผมด้วยครับ บ้านผมอยู่ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ วันนี้ผมต้องไปเป็นทหารแล้วครับ คนดูแลพ่อก็ไม่มี ผมมีกันกับพ่อแค่ 2 คน”

เจ้าของเรื่องบอกว่า บิดาของตนนั้นอายุ 59 ปี ปัจจุบันล้มป่วยไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพใดๆ ได้ ที่ผ่านมาตนทำงานหาเลี้ยงพ่อมาตั้งแต่อายุ 15 รายจ่ายเดือนหนึ่งเกือบ 8,000 บาท แบ่งเป็นค่าบ้าน-ค่าน้ำ-ค่าไฟ ค่ารถพาบิดาไปหาหมอ ยังไม่รวมค่ากิน

ในส่วนของตัวโรคที่พ่อป่วยเป็นโรคไตนั้น ส่งผลให้ต้องเดินทางไปฟอกเลือดสัปดาห์ละ 3 วัน เจ้าของเรื่องลูกชายซึ่งเป็นทหารเกณฑ์จึงสารภาพตามตรงว่า ตอนนี้เครียดเหลือเกินไม่ทราบจะต้องทำอย่างไรต่อไปดี เพราะต้องไปเป็นทหาร 2 ปี แล้วพ่อจะอยู่ได้อย่างไร ตอนก่อนจะไปได้โอกาสคุยกับสัสดี ขอให้ช่วยติดต่อหน่วยงานเข้ามาดูบิดา ปรากกฏถึงวันนี้ที่ต้องไปรับใช้ชาติก็ยังไม่ได้คำตอบว่าจะมีหน่วยงานไหนมาช่วยเหลือหรือไม่

“ผมทุกข์ใจมาก ๆ ไม่รู้ว่าพ่อผมจะมีชีวิตอยู่ยังไง จะรอผมกลับไปไหวไหม ที่สำคัญไม่รู้จะมีบ้านให้อยู่ไหม เพราะพ่อไม่มีรายได้เลยจะเอาตังค์ไหนไปจ่ายค่าบ้าน ส่วนผมก็ยังไม่รู้ว่าเงินเดือนทหารเกณฑ์หลังจากหักอะไรแล้ว มันจะเหลือพอที่จะส่งให้พ่อได้กินไหม ผมขอความเมตตาฝากสายไหมต้องรอด เป็นกระบอกเสียงช่วยพ่อผมด้วยนะครับ”

อัปเดตล่าสุดจากทีมงานสายไหมฯ เบื้องต้น นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจรุดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมลงพื้นที่ไปเยี่ยมและหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้ว.

พ่อป่วยไต สมุทรปราการ
แฟ้มภาพ
ลูกชายทหารเกณฑ์ พ่อป่วยไต
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

