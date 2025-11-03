ข่าว

อุทาหรณ์ จ้างพี่เลี้ยงไม่เช็กประวัติ พาไปเที่ยวต่างประเทศ ถูกรวบกลางสนามบิน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 14:37 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 14:37 น.
73
อุทาหรณ์แม่ จ้างพี่เลี้ยงไม่เช็กประวัติ พาไปเที่ยวต่างประเทศ ถูกรวบกลางสนามบิน

เพจดังเล่าอุทาหรณ์ จ้างพี่เลี้ยงไม่เช็กประวัติ ครอบครัวพาทัวร์ต่างประเทศ กลับถูกรวบกลางสนามบิน พบมีคดีเก่า แถมหนีมาซ่อนในบ้าน

ผู้ใช้เฟซบุ๊กเพจ “The Twin Ocean” แบ่งปันประสบการณ์เตือนภัย หลังจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลลูกแฝดวัย 2 ขวบ โดยไม่ได้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียด จนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ผู้โพสต์เล่าว่า ครอบครัววางแผนเดินทางไปฮ่องกง พร้อมด้วยลูกแฝด พ่อแม่สูงวัย จึงตัดสินใจพาพี่เลี้ยงคนดังกล่าว ซึ่งเป็นคนไทยแท้ เดินทางไปด้วย เพื่อช่วยดูแลเด็กเผื่อฉุกเฉิน ก่อนหน้าได้พาไปทำหนังสือเดินทางตามปกติ

ณ วันเดินทาง ที่สนามบิน ทุกอย่างดูวุ่นวายตามประสาครอบครัวเด็กเล็ก แต่แล้วกลับมีเจ้าหน้าที่สนามบินเดินเข้ามาแจ้งว่า พี่เลี้ยงคนดังกล่าวไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากมีชื่ออยู่ในระบบ ต้องไปสะสางคดีเก่ากับคู่กรณี

ครอบครัวตกใจมาก พี่เลี้ยงเองก็ดูตกใจเช่นกัน เจ้าหน้าที่ได้แยกตัวพี่เลี้ยงออกไป ขณะที่เวลาใกล้เครื่องออกเต็มที สุดท้ายครอบครัวตัดสินใจเดินทางไปฮ่องกงก่อน เพราะไม่สามารถเลื่อนทริปได้

เมื่อถึงฮ่องกง พี่เลี้ยงได้ติดต่อมา ขอเบิกเงินเพื่อไป “สะสางคดี” ที่ต่างจังหวัด ด้วยความใจดี ครอบครัวจึงโอนเงินให้ เพราะคิดว่าไม่น่าใช่เรื่องใหญ่โต

แต่เพียง 3 ชั่วโมงหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ได้โทรศัพท์ติดต่อกลับมาหาครอบครัว แจ้งว่าพี่เลี้ยงหายตัวไป เจ้าหน้าที่ขออนุญาตเข้าตรวจค้นบ้านพักของครอบครัว เนื่องจากกล้องสาธารณะจับภาพได้ว่า พี่เลี้ยงหนีกลับมาแอบซ่อนตัวอยู่ในบ้านของตน

เหตุการณ์บานปลาย จากเรื่องเล็กกลายเป็นคดีอาญา เจ้าหน้าที่กว่า 30 นาย บุกเข้าตรวจค้นบ้าน ขณะที่ครอบครัวยังอยู่ฮ่องกง ผลการตรวจค้นพบพี่เลี้ยงแอบซ่อนตัวอยู่หลังบ้านจริง เจ้าหน้าที่จึงจับกุมตัวไป นับตั้งแต่วันนั้น ครอบครัวก็ไม่เคยเจอพี่เลี้ยงคนนี้อีกเลย

ผู้โพสต์ระบุว่า เหตุการณ์นี้คือการทดสอบ ความไว้ใจ ครั้งใหญ่ จึงอยากเล่าไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับครอบครัวที่กำลังหาพี่เลี้ยง ว่าควรตรวจสอบประวัติให้รอบคอบ หากวันนั้นไม่พาพี่เลี้ยงไปสนามบิน ก็คงไม่รู้เลยว่าคนที่รับเข้ามาดูแลลูกมีคดีติดตัว

พร้อมกันนี้ ผู้โพสต์ได้แนะนำช่องทางการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเบื้องต้น ดังนี้

  • ขอใบรับรองประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โทร. 02-205-2168)
  • ตรวจสอบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://crd.go.th/
  • หากเป็นแรงงานต่างด้าว โทรสอบถามที่กรมการจัดหางาน 1694

Photo of Aindravudh

Aindravudh

