ข่าว

ปีใหม่ 2569 หยุด 5 วันรวด เปิดปฏิทินวันหยุดราชการ-ธนาคารทั้งปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 14:33 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 14:33 น.
81
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ศุกร์ที่ 2 ม.ค. 2569 เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่ม ทำให้ปีใหม่ได้หยุดยาว 5 วันรวด พร้อมเช็กวันหยุดราชการและธนาคารตลอดปี 2569

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ศุกร์ที่ 2 ม.ค. 2569 เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่ม ทำให้ปีใหม่ได้หยุดยาว 5 วันรวด พร้อมเช็กวันหยุดราชการและธนาคารตลอดปี 2569

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ โดยประกาศให้ วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โดยมติครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่งผลให้ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 มีวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง 5 วันรวด เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569

สรุปวันหยุดปีใหม่ 2569 (หยุด 5 วัน)

  • วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 (วันสิ้นปี)
  • วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 (วันขึ้นปีใหม่)
  • วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ)
  • วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2569
  • วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569

ปฏิทินวันหยุดราชการ ปี 2569

นอกเหนือจากช่วงปีใหม่ สำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการเดินทางหรือทำธุระกรรมตลอดทั้งปี 2569 สามารถตรวจสอบปฏิทินวันหยุดที่ประกาศอย่างเป็นทางการได้ ดังนี้

  • 1 มกราคม (วันพฤหัสบดี) : วันขึ้นปีใหม่
  • 2 มกราคม (วันศุกร์) : วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
  • 3 มีนาคม (วันอังคาร) : วันมาฆบูชา
  • 6 เมษายน (วันจันทร์) : วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  • 13-15 เมษายน (วันจันทร์–พุธ) : เทศกาลสงกรานต์
  • 4 พฤษภาคม (วันจันทร์) : วันฉัตรมงคล
  • 1 มิถุนายน (วันจันทร์) : ชดเชยวันวิสาขบูชา (เนื่องจากวันวิสาขบูชา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค.)
  • 3 มิถุนายน (วันพุธ) : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  • 28 กรกฎาคม (วันอังคาร) : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • 29 กรกฎาคม (วันพุธ) : วันอาสาฬหบูชา
  • 30 กรกฎาคม (วันพฤหัสบดี) : วันเข้าพรรษา
  • 12 สิงหาคม (วันพุธ) : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)
  • 13 ตุลาคม (วันอังคาร) : วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
  • 23 ตุลาคม (วันศุกร์) : วันปิยมหาราช
  • 7 ธันวาคม (วันจันทร์) : ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (เนื่องจากวันที่ 5 ธ.ค. ตรงกับวันเสาร์)
  • 10 ธันวาคม (วันพฤหัสบดี) : วันรัฐธรรมนูญ
  • 31 ธันวาคม (วันพฤหัสบดี) : วันสิ้นปี

ปฏิทินวันหยุดราชการ ปี 2569

ปฏิทินวันหยุดธนาคาร ปี 2569

สำหรับสถาบันการเงิน (ธนาคาร) ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศวันหยุด โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับวันหยุดราชการ แต่มีข้อแตกต่างสำคัญคือ วันแรงงานแห่งชาติ

  • 1 มกราคม (วันพฤหัสบดี) : วันขึ้นปีใหม่
  • 2 มกราคม (วันศุกร์) : วันหยุดพิเศษ
  • 3 มีนาคม (วันอังคาร) : วันมาฆบูชา
  • 6 เมษายน (วันจันทร์) : วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  • 13-15 เมษายน (วันจันทร์–พุธ) : เทศกาลสงกรานต์
  • 1 พฤษภาคม (วันศุกร์) : วันแรงงานแห่งชาติ (ส่วนราชการไม่หยุด)
  • 4 พฤษภาคม (วันจันทร์) : วันฉัตรมงคล
  • 1 มิถุนายน (วันจันทร์) : ชดเชยวันวิสาขบูชา (เนื่องจากวันวิสาขบูชา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค.)
  • 3 มิถุนายน (วันพุธ) : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  • 28 กรกฎาคม (วันอังคาร) : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • 29 กรกฎาคม (วันพุธ) : วันอาสาฬหบูชา
  • 12 สิงหาคม (วันพุธ) : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  • 13 ตุลาคม (วันอังคาร) : วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
  • 23 ตุลาคม (วันศุกร์) : วันปิยมหาราช
  • 7 ธันวาคม (วันจันทร์) : ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9
  • 10 ธันวาคม (วันพฤหัสบดี) : วันรัฐธรรมนูญ
  • 31 ธันวาคม (วันพฤหัสบดี) : วันสิ้นปี

(หมายเหตุ: สำหรับภาคเอกชนและบริษัททั่วไป วันหยุดให้ยึดตามประกาศของนายจ้างหรือกฎหมายแรงงานเป็นหลัก)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ คอมพิวเตอร์ ได้ไหม เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ-คอมได้ไหม? เปิดลิสต์สินค้าห้ามซื้อ

1 นาที ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; รับคนจนเข้าไม่ถึง &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น เศรษฐกิจ

“อนุทิน” รับคนจนเข้าไม่ถึง “คนละครึ่งพลัส” สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เรวัช” โร่ป้อง กันจอมพลัง ขออย่าหยุดทำดี ไล่ฟาดสส.หิวแสงปัญญานิ่ม

29 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“แทน-กัปตัน” เปิดประสบการณ์ โลก Boy Love ทุ่มสุดตัว เสิร์ฟฟินสาววายในซีรีส์ “เพียงนาวา”

37 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ นับดาว แสงดาว บัวดี วจากเวทีท้องถิ่นสู่ตัวแทนจังหวัดราชบุรี ส่องเส้นทางนักสู้ ก่อนเจอกระแสดราม่าหลังรับมงกุฎ บันเทิง

ประวัติ “นับดาว แสงดาว” ผู้คว้ามงกุฎ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026

37 นาที ที่แล้ว
สนธิญา ร้องสอบ กัน จอมพลัง จี้เคลียร์เงิน 200 ล้าน และโควตาหวย 2 แสนใบ ข่าว

สนธิญา ร้องสอบ กัน จอมพลัง จี้เคลียร์เงิน 200 ล้าน และโควตาหวย 2 แสนใบ

41 นาที ที่แล้ว
แฟนนางงามจับตา &quot;นับดาว แสงดาว&quot; มิสแกรนด์ราชบุรี 2026 หลังเพจทางการลบโพสต์ยินดี เปลี่ยนปกกลับเป็นปี 2025 เจ้าตัวล็อกไอจีส่วนตัว ยังไร้คำชี้แจง บันเทิง

ดราม่ามงกุฎ! กองมิสแกรนด์ราชบุรี ลบโพสต์ “นับดาว” มง 2026 เจ้าตัวล็อกไอจี

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา สั่งปิด 4 กาสิโนเครือ “จินเป่ย” ในสีหนุวิลล์ พบสงสัยเอี่ยวฉ้อโกง-สแกมเมอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กสาขา โลตัส-แม็คโคร ทั่วประเทศกว่า 10,000 ร่วมคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

เช็กสาขา โลตัส-แม็คโคร คนละครึ่งพลัส ช้อปจุใจ หมื่นร้านค้าทั่วไทย ถึง 31 ธ.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สายไหมต้องรอด พ่อพลทหาร ข่าว

อัปเดตลูกพลทหาร ดูพ่อป่วยไตลำพัง ทภ.1 ช่วยปรับย้าย-สัสดีพาพบหมอตามนัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อฮ่องกงรายงาน จ้าวลู่ซือ ยุติสัญญากับค่ายเก่า ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ 400 ล้านหยวน หลัง Hujing (เครือ Alibaba) เข้ารับช่วงต่อ เซ็นสัญญาใหม่ 5 ปี บันเทิง

จ้าวลู่ซือ ฉีกสัญญาต้นสังกัด ไม่จ่ายค่าปรับ 2 พันล้าน ย้ายซบ Alibaba 5 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพอากาศ ยืนยันว่า ทุกขั้นตอนในการดูแลฝึกทหารใหม่ ดำเนินไปด้วยมาตรฐาน ข่าวอาชญากรรม

กองทัพอากาศ เตือนผู้ปกครองน้องๆ ทหารใหม่ ระวังมิจฉาชีพอ้างชื่อหน่วยงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์แม่ จ้างพี่เลี้ยงไม่เช็กประวัติ พาไปเที่ยวต่างประเทศ ถูกรวบกลางสนามบิน ข่าว

อุทาหรณ์ จ้างพี่เลี้ยงไม่เช็กประวัติ พาไปเที่ยวต่างประเทศ ถูกรวบกลางสนามบิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคกล้าธรรม รั้งแชมป์ สมาชิกพรรคมากที่สุด ทะลุ 1.8 แสนคน ทิ้งห่าง ปชน.-พปชร. ข่าว

พรรคกล้าธรรม รั้งแชมป์ สมาชิกพรรคมากที่สุด ทะลุ 1.8 แสนคน ทิ้งห่าง ปชน.-พปชร.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ศุกร์ที่ 2 ม.ค. 2569 เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่ม ทำให้ปีใหม่ได้หยุดยาว 5 วันรวด พร้อมเช็กวันหยุดราชการและธนาคารตลอดปี 2569 ข่าว

ปีใหม่ 2569 หยุด 5 วันรวด เปิดปฏิทินวันหยุดราชการ-ธนาคารทั้งปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมครั้งแรก 3 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

วันนี้ เงินเยียวยาน้ำท่วม 9000 บาท เข้าบัญชีแล้ว เช็ก 12 จังหวัด 6 หมื่นครัวเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! แจ้งญาติผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษกรุงเทพน้ำท่วมหนัก-เปิดระบบเยี่ยมออนไลน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาหุ้น MGI พุ่งเขียว สวนกระแสดราม่า นางงามจักรวาล ณวัฒน์ VS ราอูล เศรษฐกิจ

ราคาหุ้น MGI พุ่งเขียว สวนกระแสดราม่า นางงามจักรวาล ณวัฒน์ VS ราอูล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขาฯ กกต. เตือนพรรคการเมือง ใช้ชื่อประชาชนสวมสิทธิ์สมาชิก โทษหนักถึงคุก 3 ปี ข่าว

เตือน พรรคการเมือง ใช้ชื่อสวมสิทธิ์สมัครสมาชิก เจอโทษอาญา คุก 3 ปี เช็กที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งข้าวทุ่มครึ่งได้สี่ทุ่ม โมโหหิว กะให้ 1 ดาว พอเห็นไรเดอร์ตากฝนพร้อมลูกน้อยนั่งคุดคู้ที่วางเท้า เปลี่ยนจากโกรธเป็นสงสาร ข่าว

ลูกค้าสาว สั่งแกร็บ รอนาน 3 ชม. เตรียมวีน เปิดประตูเจอน้ำตาแตก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมวย อริสรา อัปเดตอาการ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ข่าวดารา

อาการ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัด ลั่น อยากทำงานแล้ว แฟน ๆ แห่ห่วงหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสวงบุญมี เลขากกต สวมสิทธิพรรคการเมือง ข่าวการเมือง

กกต. เร่งสอบหาต้นตอ ประชาชนถูกสวมสิทธิสมัครสมาชิกพรรคการเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แฉกำนันกร่าง ท้าผู้กอง “วัดดาว” หลังโดนจับขนแรงงานเมียนมา 37 คน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! แผ่นดินไหว ขนาด 6.5 เขย่าอัฟกานิสถาน ดับอย่างน้อย 5 ศพ เจ็บอีกหลายร้อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม้า อรนภา สวยจนตะลึง แต่งงามดูโขน นึกไม่ถึงอายุ 70 แล้ว บันเทิง

ม้า อรนภา สวยจนตะลึง แต่งงามดูโขน นึกไม่ถึงอายุ 70 แล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 14:33 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 14:33 น.
81
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ คอมพิวเตอร์ ได้ไหม

เคลียร์ชัด คนละครึ่งพลัส ซื้อมือถือ-คอมได้ไหม? เปิดลิสต์สินค้าห้ามซื้อ

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
&quot;อนุทิน&quot; รับคนจนเข้าไม่ถึง &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น

“อนุทิน” รับคนจนเข้าไม่ถึง “คนละครึ่งพลัส” สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568

“แทน-กัปตัน” เปิดประสบการณ์ โลก Boy Love ทุ่มสุดตัว เสิร์ฟฟินสาววายในซีรีส์ “เพียงนาวา”

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
เปิดประวัติ นับดาว แสงดาว บัวดี วจากเวทีท้องถิ่นสู่ตัวแทนจังหวัดราชบุรี ส่องเส้นทางนักสู้ ก่อนเจอกระแสดราม่าหลังรับมงกุฎ

ประวัติ “นับดาว แสงดาว” ผู้คว้ามงกุฎ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
Back to top button