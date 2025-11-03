ปีใหม่ 2569 หยุด 5 วันรวด เปิดปฏิทินวันหยุดราชการ-ธนาคารทั้งปี
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ศุกร์ที่ 2 ม.ค. 2569 เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่ม ทำให้ปีใหม่ได้หยุดยาว 5 วันรวด พร้อมเช็กวันหยุดราชการและธนาคารตลอดปี 2569
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ โดยประกาศให้ วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โดยมติครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่งผลให้ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 มีวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง 5 วันรวด เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569
สรุปวันหยุดปีใหม่ 2569 (หยุด 5 วัน)
- วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 (วันสิ้นปี)
- วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 (วันขึ้นปีใหม่)
- วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ)
- วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2569
- วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569
ปฏิทินวันหยุดราชการ ปี 2569
นอกเหนือจากช่วงปีใหม่ สำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการเดินทางหรือทำธุระกรรมตลอดทั้งปี 2569 สามารถตรวจสอบปฏิทินวันหยุดที่ประกาศอย่างเป็นทางการได้ ดังนี้
- 1 มกราคม (วันพฤหัสบดี) : วันขึ้นปีใหม่
- 2 มกราคม (วันศุกร์) : วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
- 3 มีนาคม (วันอังคาร) : วันมาฆบูชา
- 6 เมษายน (วันจันทร์) : วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
- 13-15 เมษายน (วันจันทร์–พุธ) : เทศกาลสงกรานต์
- 4 พฤษภาคม (วันจันทร์) : วันฉัตรมงคล
- 1 มิถุนายน (วันจันทร์) : ชดเชยวันวิสาขบูชา (เนื่องจากวันวิสาขบูชา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค.)
- 3 มิถุนายน (วันพุธ) : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
- 28 กรกฎาคม (วันอังคาร) : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- 29 กรกฎาคม (วันพุธ) : วันอาสาฬหบูชา
- 30 กรกฎาคม (วันพฤหัสบดี) : วันเข้าพรรษา
- 12 สิงหาคม (วันพุธ) : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)
- 13 ตุลาคม (วันอังคาร) : วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
- 23 ตุลาคม (วันศุกร์) : วันปิยมหาราช
- 7 ธันวาคม (วันจันทร์) : ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (เนื่องจากวันที่ 5 ธ.ค. ตรงกับวันเสาร์)
- 10 ธันวาคม (วันพฤหัสบดี) : วันรัฐธรรมนูญ
- 31 ธันวาคม (วันพฤหัสบดี) : วันสิ้นปี
ปฏิทินวันหยุดธนาคาร ปี 2569
สำหรับสถาบันการเงิน (ธนาคาร) ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศวันหยุด โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับวันหยุดราชการ แต่มีข้อแตกต่างสำคัญคือ วันแรงงานแห่งชาติ
- 1 มกราคม (วันพฤหัสบดี) : วันขึ้นปีใหม่
- 2 มกราคม (วันศุกร์) : วันหยุดพิเศษ
- 3 มีนาคม (วันอังคาร) : วันมาฆบูชา
- 6 เมษายน (วันจันทร์) : วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
- 13-15 เมษายน (วันจันทร์–พุธ) : เทศกาลสงกรานต์
- 1 พฤษภาคม (วันศุกร์) : วันแรงงานแห่งชาติ (ส่วนราชการไม่หยุด)
- 4 พฤษภาคม (วันจันทร์) : วันฉัตรมงคล
- 1 มิถุนายน (วันจันทร์) : ชดเชยวันวิสาขบูชา (เนื่องจากวันวิสาขบูชา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค.)
- 3 มิถุนายน (วันพุธ) : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
- 28 กรกฎาคม (วันอังคาร) : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- 29 กรกฎาคม (วันพุธ) : วันอาสาฬหบูชา
- 12 สิงหาคม (วันพุธ) : วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- 13 ตุลาคม (วันอังคาร) : วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
- 23 ตุลาคม (วันศุกร์) : วันปิยมหาราช
- 7 ธันวาคม (วันจันทร์) : ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9
- 10 ธันวาคม (วันพฤหัสบดี) : วันรัฐธรรมนูญ
- 31 ธันวาคม (วันพฤหัสบดี) : วันสิ้นปี
(หมายเหตุ: สำหรับภาคเอกชนและบริษัททั่วไป วันหยุดให้ยึดตามประกาศของนายจ้างหรือกฎหมายแรงงานเป็นหลัก)
