ลูกค้าสาว สั่งแกร็บ รอนาน 3 ชม. เตรียมวีน เปิดประตูเจอน้ำตาแตก
สั่งข้าวทุ่มครึ่งได้สี่ทุ่ม โมโหหิว กะให้ 1 ดาว พอเห็นไรเดอร์ตากฝนพร้อมลูกน้อยนั่งคุดคู้ที่วางเท้า เปลี่ยนจากโกรธเป็นสงสาร
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พ.ย. 2568 เพจเฟซบุ๊ก อีซ้อแฉยับ ได้โพสต์เรื่องราวสร้างความตื้นตันใจ ซึ่งมาจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ คุณอริย์กันตา บารมีอนันต์ โดยเรื่องนี้กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในกลุ่ม GrabFood คุณอริย์กันตาเล่าว่า เธอสั่งอาหารในแกร็บตั้งแต่เวลา 19.30 น. แต่รอจนถึงเวลา 22.20 น. (สี่ทุ่มกว่า) อาหารก็ยังไม่มาส่ง
ในตอนนั้น เธอยอมรับว่ารู้สึกทั้งหิวและหงุดหงิดมาก จึงตั้งใจจะเดินออกไป “วีน” (ตำหนิ) คนขับ และตั้งใจว่าจะกดให้คะแนนเพียง 1 ดาว เพราะคิดว่าทำงานช้า
แต่เมื่อเธอเปิดประตูออกไป ภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้ากลับทำให้เธอ “น้ำตาแตก” หรือน้ำตาไหลออกมาทันที
คุณอริย์กันตา เห็นไรเดอร์ยืนเปียกฝนอยู่กลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก และที่บริเวณที่พักเท้าของรถจักรยานยนต์ มีเด็กน้อยคนหนึ่งนั่งคุดคู้หลบฝนอยู่เงียบ ๆ
คุณอริย์กันตา ระบุว่า ความโกรธทั้งหมดเปลี่ยนเป็นความสงสารทันที เธอจึงทำได้เพียงให้เงินพ่อน้อง (ไรเดอร์) จำนวนหนึ่ง เพื่อไปซื้อเสื้อกันฝนให้น้องใส่ และภาวนาให้ทั้งคู่กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย
หลังจากเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไป มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ชื่นชมในความมีน้ำใจและความเข้าใจของเจ้าของโพสต์
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นใจไรเดอร์คนดังกล่าวว่า
“อาชีพไรเดอร์ บ้างคนอยากให้ลูกค้าได้เร็ว แต่ก็ต้องนึกถึงร้าอาหารที่เราสั่งนะ บ้างที่คนมันเยอะรอคิวนาน.เพราะเราไม่ได้สั่งที่ร้านแค่คนเดียว.บ้างคนรอที่ร้านเป็นชั่วโมง ไรเดอร์ก็อยากได้ไวๆ จะได้ไปรับออเดอร์อื่นต่อ.ไม่ใช่เค้าอยากช้า โปรดเข้าใจตรงนี้ด้วย พวกคุนๆที่สั่งอาหารแบบนี้..เพราะเราเห็นการทำงานของไรเดอร์ที่มานั่งรอคิวอาหารที่พวกคุนๆสั่ง บ้างที่ฝนตกก็ต้องวิ่งตากฝน .เพื่อไปส่งอาหารให้คุนๆท่านทานแบบสมใจ..”
