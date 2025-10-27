ยิ่งด่ายิ่งดัง ‘Boots’ ซีรีส์ทหารเกย์ Netflix พุ่งติดชาร์ต หลังเพนตากอนสับ “ขยะ Woke”

ซีรีส์ LGBT+ ‘Boots’ หลักสูตรนาวิกน้องใหม่ ของ Netflix ถูกเพนตากอนโจมตีว่าเป็น “ขยะ Woke” แต่กลับฮิตติดชาร์ตอันดับ 2 สหรัฐฯ อ่านปมขัดแย้งคำตอบจากผู้สร้าง
Boots ซีรีส์ใหม่ของ Netflix ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทหาร LGBT+ กำลังไต่ชาร์ตความนิยมสูงขึ้น หลังจากเพนตากอน (กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ) ออกมาวิจารณ์ซีรีส์นี้อย่างรุนแรงว่า “ขยะ Woke”
ซีรีส์นี้สร้างจากบันทึกความทรงจำ “The Pink Marine” (ปี 2016) ของ เกร็ก โคป ไวท์ เนื้อหาติดตามวัยรุ่นชาย รับบทโดย ไมล์ส ไฮเซอร์ จากรัฐหลุยเซียนาที่ยังไม่เปิดเผยตัวตนว่าเป็นเกย์ เขาตัดสินใจสมัครเข้าเป็นทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ ท่ามกลางบริบทยุค 90 ที่กองทัพสหรัฐฯ ยังคงมีกฎหมายห้ามบุคลากรในกองทัพเปิดเผยตัวว่าเป็นเกย์
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คิงสลีย์ วิลสัน โฆษกเพนตากอน โจมตีซีรีส์นี้อย่างหนัก กล่าวว่า กองทัพจะไม่ประนีประนอมมาตรฐานของเราเพื่อตอบสนองวาระทางอุดมการณ์ ไม่เหมือน Netflix ที่ผู้นำมักจะผลิตป้อนขยะ Woke ให้กับผู้ชมเด็กๆ
ความเห็นนี้เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลสมัยโดนัลด์ ทรัมป์เคยมีนโยบายห้ามทหารข้ามเพศ รับราชการในกองทัพ แต่คำวิจารณ์ของวิลสันอาจส่งผลตรงกันข้าม ซีรีส์นี้กลับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยไต่ขึ้นไปถึงอันดับ 2 บนชาร์ต Netflix สหรัฐฯ ขึ้นถึงอันดับ 4 ในสหราชอาณาจักร
แอนดี้ พาร์เกอร์ ผู้สร้างซีรีส์ ให้สัมภาษณ์กับ Vanity Fair แบบติดตลกว่า “ผมเดาว่าเราคงต้องให้เครดิตเพนตากอนบ้างแล้ว ใช่ไหมล่ะ?”
พาร์เกอร์กล่าวว่า เขาไม่เคยตั้งใจจะสร้างโฆษณาชวนเชื่อใดๆ “ผมคงแปลกใจมากถ้าเพนตากอนได้ดูซีรีส์นี้จริงๆ” พาร์เกอร์กล่าว เขาคิดว่าแค่ตัวเนื้อเรื่องย่อก็อาจกระตุ้นปฏิกิริยาหรือการตั้งธงบางอย่างแล้ว “สิ่งที่ผมอยากเชิญชวนคือ ให้ลองดูซีรีส์เรื่องนี้ แล้วดูว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกับคำถามที่ซีรีส์พยายามกระตุ้น”
พาร์เกอร์กล่าวต่อว่า ทีมงานมีภารกิจทางอารมณ์ การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับคำถามเหล่านี้ทั้งหมด ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนข้ามเพศในปัจจุบัน นโยบายที่บังคับใช้กับสมาชิกทหารข้ามเพศในตอนนี้
“ซีรีส์ของเรากำลังฉายให้เห็นว่า ต้นทุนของสิ่งนั้นคืออะไร? ต้นทุนที่เกิดขึ้นกับคนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายเหล่านั้นคืออะไร? ต้นทุนของตัวสถาบันเองคืออะไร เมื่อพวกเขาต้องบังคับใช้นโยบายนั้นกับสมาชิกที่ต้องการรับใช้อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี?” พาร์เกอร์กล่าวทิ้งท้าย
