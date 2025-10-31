ผู้นำไต้หวัน ส่งสารแสดงความอาลัย ต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระพันปีหลวง
ประธานาธิบดี “ไล่ ชิงเต๋อ” และนายกรัฐมนตรีไต้หวัน ร่วมส่งสารแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวง
31 ตุลาคม 2568 ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ และ นายกรัฐมนตรี จั๋ว หรงไท่ แห่งไต้หวัน ได้ส่งสารแสดงความอาลัยอย่างเป็นทางการ ต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้ส่งสารผ่านสำนักงานตัวแทนไต้หวันในประเทศไทย สืบเนื่องจากจากสำนักพระราชวังของไทยได้ประกาศการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะมีพระชนมพรรษา 93 พรรษา
กระทรวงการต่างประเทศของไต้หวัน เผยว่า นายเก๋อ เป้าเชวียน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยังได้เดินทางไปยังสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) เพื่อร่วมแสดงความอาลัย โดยมีนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ ผู้แทนสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ ระบุว่า
“สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นที่ชื่นชมในระดับนานาชาติจากพระราชกรณียกิจตลอดพระชนม์ชีพ โดยพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนไต้หวัน พร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี พ.ศ. 2506
การเสด็จฯ เยือนในครั้งนั้น ได้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรผ่านมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งยังคงเป็นรากฐานความสัมพันธ์อันดีมาจนถึงปัจจุบัน”
ที่มา: TaiwanNews
