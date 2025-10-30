“สส.ไอซ์” พูดถึง “พี่กัน จอมพลัง” หลัง กองทัพบก ยืนยันไม่เคยขอรับบริจาค
สส.ไอซ์ รักชนก พูดถึง กัน จอมพลัง หลัง กองทัพบก ยืนยันไม่เคยขอรับบริจาค ขอให้ออกมาพูดบ้างอย่าให้ กองทัพพูดฝ่ายเดียว
พลตรีวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ให้สัมภาษณ์ ในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ของ สรยุทธ สุทัศนจินดา นักข่าวชื่อดัง เกี่ยวกับเรื่องการทำงานของกัน จอมพลัง โดยโฆษกกองทัพบก พลตรีวินธัย กล่าวว่า ในระดับกองทัพบก เรื่องนี้มีสองลักษณะ สำหรับผู้ปรารถนาดีปัญหาเกี่ยวกับไทย-กัมพูชา หนึ่งคือมอบอยากจะดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญเสีย สองคือดูแลของจำเป็นอื่นๆ จริงๆคือเราตอนนี้ไม่ได้ขาดอะไร
ถ้ามีอะไรเราจะบอก จะได้มีความจำเป็นจริงๆ เนื่องจากสถานการณ์วิกฤติและเฉพาะหน้า บางอย่างในระบบบางอย่าง อาจจะใช้เวลาหลายเดือน ตรงนั้นอาจจะมาช่วยเสริมบทบาทจากภาคประชาชนได้บ้าง แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีมาก เพราะเป็นมุมมองที่มีความละเอียดอ่อน โดยเฉพาะเรื่องที่ควรอยู่ในอัตราที่กำลังพลหรือหน่วยที่ใช้ มันต้องมีความสมบูรณ์ของมันอยู่ เพราะงั้นถ้าไม่มีในสิ่งที่ควรจะมี เราจะดูบกพร่อง พร้อมยกตัวอย่างเรื่องที่ขอรับบริจาคลวดหนาม และผ้าใบกันฝน จะมีแค่นี้
ยืนยันว่า ไม่เคยร้องขอ รับบริจาค อาหารทหาร บังเกอร์ทหาร หรือถนนทางยุทธศาสตร์ จากกัน จอมพลัง หรือ ภาคประชาชน แต่เป็นน้ำใจของการแสดงออก โดยเฉพาะช่วงวิกฤต บางครั้งก็ลำบากใจที่จะปฏฺิเสธน้ำใจ
ขณะที่ สส.ไอซ์ รักชนก โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังมีรายงานเรื่องดังกล่าวว่า “มาเถอะพี่ อย่าให้กองทัพเค้าพูดอยู่ฝ่ายเดียว อยากให้มาพูดแทนคนหน้างานก็ได้ เอาตามที่เห็นเลยว่าทหารชั้นผู้น้อยกินยังไง อยู่ยังไง อะไรไม่ดีชี้ให้ประชาชนเห็นให้หมด จะได้แก้กัน”
