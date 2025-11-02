ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผยประชุมเอเปค ประสบความสำเร็จ เสนอแนวทางปราบสแกมเมอร์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 11:03 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 11:03 น.
54

สีหศักดิ์ เผยประชุมเอเปค ถือว่าประสบความสำเร็จ เสนอแนวทางปราบสแกมเมอร์ เป็นโอกาสแสดงว่าไทยวางรากฐานระยะยาว

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แถลงภายหลังเดินทางกลับจากการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32 ที่เมืองคยองจู ประเทศเกาหลีใต้ ว่า ถือว่าประสบความสำเร็จ ในแง่จังหวะเวลา คือรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศไม่ถึง 1 เดือน นายกรัฐมนตรีได้มีการเจอผู้นำอาเซียนทั้งหมด และเจอผู้นำที่สำคัญ เช่น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะไม่ใช่แค่ในที่ประชุม แต่ได้มีโอกาสทำความรู้จักความคุ้นเคย นอกห้องประชุม และระหว่างการประชุม ซึ่งจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนาความสัมพันธ์ และให้เขามีความมั่นใจในประเทศไทย

ในการประชุมสุดยอดอาเซียนและเอเปค ได้มีการพูดคุยในเรื่องสถานการณ์โลกที่สำคัญ ประเทศไทยได้นำเสนอท่าทีที่แข็งขัน ในเรื่องสำคัญ เราต้องมีแนวทางและข้อเสนอที่สร้างสรรค์บางอย่างการจัดการประชุมระหว่างประเทศ ว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งหลาย อาชญากรรมไซเบอร์ สแกมเมอร์ ซึ่งได้รับการขานรับที่ดี

นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า การที่เราไปประชุมได้พบปะกับผู้นำ พบปะกับภาคเอกชน นายกฯ ได้มีโอกาสแสดงว่าประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนไปทางไหน เพราะรัฐบาลนี้อยู่ 4 เดือนก็จริง แต่ที่นายกฯ ย้ำ ก็คือ 4 เดือน แต่เรามองรากฐานในระยะยาว ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัฐบาล แต่เป็นเรื่องความมั่นใจต่อประเทศไทย และทิศทางของประเทศไทยที่จะไปข้างหน้า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

รวบคนขับรถพยาบาลอินเดีย หยุดดูเสือดาว สุดท้ายคนป่วยเสียชีวิต

1 นาที ที่แล้ว
วิฑูรย์นามบุตรสสพรรคอะไร ข่าวการเมือง

วิฑูรย์ นามบุตร เจอคุก 3 ปี เซ่นพิษเรียกรับเงิน 30 ล้าน แลกรับงานรัฐ

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง ยกเคสเตือนภัยคนชอบกินผักสด เจอพยาธิไส้เดือนในหลอดอาหาร

32 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

จับตา “ไท เนียรี โสเจียตา” เดินหน้ามาไทย ร่วมประกวด Miss Universe

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่งพลัส โลตัส เศรษฐกิจ

ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่ง เริ่มแล้ววันนี้! ช้อปที่โลตัสทั่วประเทศ-เช็กสาขาร่วมรายการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล เผย โอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา แล้ว 3 แสนครัวเรือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปาร์ตี้เหมืองทอง ข่าวอาชญากรรม

ทลาย “ปาร์ตี้เหมืองทอง” รวบกลุ่มชายรักชาย เช่าโรงแรมหรูกลางกรุงเสพยา-มั่วสวาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มขอความช่วยเหลือ ต้องไปเป็นทหาร 2 ปี ไม่มีคนดูแลพ่อ กลัวพ่อรอไม่ไหว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผยประชุมเอเปค ประสบความสำเร็จ เสนอแนวทางปราบสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สยบลือ เพจดังกางตำราใหม่ เตือนสูงวัยอย่าหลงเชื่อ “ห้ามเดินขึ้น-ลงบันได”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออังกฤษแฉซ้ำ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” จ้างหญิงค้าบริการ 40 คน ขณะมาเยือนไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยเด็ก 4 ขวบจมน้ำ ฉะเชิงเทรา ข่าว

“ถ้าไม่มีเขาก็หมดกัน” ดราม่า CPR ช่วยเด็ก 4 ขวบ แม่จุกอกเล่าปั๊มแรงแต่เด็กรอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เวโรน่า พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงมะกันสยอง สั่งยาออนไลน์ เปิดพัสดุมาเจอนิ้วมือกับแขนแทน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นิด้าโพล เผยผลสำรวจภาคอีสาน หนุน “พรรคประชาชน” แต่เชียร์ “อนุทิน” นายก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดินถล่มเคนยา หลังฝนตกหนักหลายวัน ยอดตาย 21 ศพ สูญหายหลายสิบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.พรรคประชาชน ถาม ผู้บริหารสมาคมกีฬาคนตาบอด ทำไมเงินเข้าเดือนละ 10-20 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งง! ปชช. ร้องผ่านเพจดัง อยู่ดีชื่อโผล่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง สอนวิธีเช็ก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดสาเหตุการเสียชีวิต “น้องใบหม่อน” หญิงไทยพลัตตกอาคารในปอยเปต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษระทึก! ผู้โดยสารถูกแทงบนรถไฟ เจ็บหลายราย จับคนร้ายได้แล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ขอโทษสื่อสารผิดพลาด ลั่นไม่มีทางไทยจะเสียดินแดน-อธิปไตย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ยันไม่ขาดแคลน แต่ไม่ปฏิเสธความมีน้ำใจของคนไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายแก้ว” เล่าถึง “พี่หนุ่ม” ทำงานหนักมาก เคยถอดใจจนอยากเลิกจัด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ บาเลนเซีย ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เครโมเนเซ่ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 11:03 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 11:03 น.
54
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวบคนขับรถพยาบาลอินเดีย หยุดดูเสือดาว สุดท้ายคนป่วยเสียชีวิต

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568

เพจดัง ยกเคสเตือนภัยคนชอบกินผักสด เจอพยาธิไส้เดือนในหลอดอาหาร

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568

จับตา “ไท เนียรี โสเจียตา” เดินหน้ามาไทย ร่วมประกวด Miss Universe

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่งพลัส โลตัส

ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่ง เริ่มแล้ววันนี้! ช้อปที่โลตัสทั่วประเทศ-เช็กสาขาร่วมรายการ

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
Back to top button