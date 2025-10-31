บันเทิง

ลิซ่า ทำถึง! แปลงโฉม “Jibaro” ไซเรนทองคำ สวยสะพรึงรับฮาโลวีน 2025

เผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 17:06 น.
80
ศิลปินสาวโพสต์ลุคทองทั้งตัว ถอดแบบตัวละครดังจาก Love, Death & Robots สื่อแฟชั่นและ K-pop ทั่วโลกฮือฮา บอกจำแทบไม่ได้
IG/lalalalisa_m

ลิซ่า โพสต์ลุคทองทั้งตัว ถอดแบบตัวละครดังจาก Love, Death & Robots สื่อแฟชั่นและ K-pop ทั่วโลกฮือฮา บอก “จำแทบไม่ได้”

วันที่ 31 ต.ค. 2568 ลิซ่า ลลิษา มโนบาล (BLACKPINK) ศิลปินชื่อดังระดับโลก สร้างกระแสฮือฮาบนโซเชียลมีเดียอีกครั้ง เมื่อเธอโพสต์ภาพลุคฮาโลวีนประจำปี 2025

ในปีนี้ ลิซ่าแปลงโฉมเป็น “Jibaro” (ฆีบาโร) ไซเรนสาวสีทอง จากแอนิเมชันชื่อดังเรื่อง Love, Death & Robots (ตอนในวอลุ่ม 3)

ลิซ่า Blackpink แปลงโฉมเป็น Jibaro
IG/lalalalisa_m

ลุคดังกล่าวสร้างความตะลึงให้กับผู้ติดตามทั่วโลก ลิซ่าปรากฏตัวในโทนสีทองอร่ามทั้งตัว สามารถถอดแบบตัวละครออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งเครื่องประดับทองและอัญมณีที่ประดับทั่วเรือนร่าง รวมถึงการแต่งหน้าที่เก็บรายละเอียดได้อย่างไร้ที่ติ

ลิซ่า Blackpink แปลงโฉมเป็น Jibaro ไซเรนสาว
IG/lalalalisa_m

สื่อแฟชั่นอย่าง Vogue Thailand ระบุว่า ลิซ่าเลือก ฆีบาโร เพราะเอกลักษณ์ด้านงานเครื่องประดับทอง อัญมณีอันวิจิตร ทำให้ภาพนิ่งออกมาทั้งสวยและลึกลับในคราวเดียว ขณะที่คอมมูนิตี้ K-pop สากลอย่าง Koreaboo รายงานว่าปฏิกิริยาเน็ตช็อกกับการแปลงโฉมที่ “จำแทบไม่ได้” หลังเธอปล่อยอัปเดตบนโซเชียล (ทั้งภาพและคลิป)

ลิซ่า Blackpink แปลงโฉมเป็น Jibaro ไซเรน
IG/lalalalisa_m

สำหรับตัวละคร “Jibaro” คือไซเรนผู้ล่อลวงเหล่าอัศวินด้วยเสียงร้องและความระยิบระยับของทองคำ ก่อนที่เรื่องราวจะพลิกผันไปสู่โศกนาฏกรรม

IG/lalalalisa_m
IG/lalalalisa_m
IG/lalalalisa_m
IG/lalalalisa_m

Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger

