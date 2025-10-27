หวยลาววันนี้ 27 ต.ค. 68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา ถ่ายทอดสดคืนนี้ 2 ทุ่มตรง
ตรวจผลรางวัล หวยลาวพัฒนา 20.00 น. เป็นต้นไป คืนนี้ 27 ตุลาคม 2568 พร้อมเปิดสถิติ 3 งวดล่าสุด (24, 22, 20 ต.ค.)
หวยลาวพัฒนา (5/45) ประจำวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568 จะออกรางวัลในช่วงเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป (ตามเวลาประเทศไทย) ผู้ที่สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสด และตรวจผลฉบับยืนยันจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
ผลรางวัลหวยลาวพัฒนา 27 ตุลาคม 2568 (27/10/68)
- เลข 6 ตัว : รอผล
- เลข 5 ตัว : รอผล
- เลข 4 ตัว : รอผล
- เลข 3 ตัว : รอผล
- เลข 2 ตัว : รอผล
ผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาววันนี้
- หมายเลขที่ออกรางวัล : รอผล
ช่องทางถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 27 ตุลาคม 2568
สถิติหวยลาวย้อนหลัง 3 งวด
งวดวันศุกร์ที่ 24 ต.ค. 2568
- เลขท้าย 4 ตัว: 1677
- เลขท้าย 3 ตัว: 677
- เลขท้าย 2 ตัว: 77
- ชุด ลาวพัฒนา 5/45: 05 – 17 – 06 – 14 – 23
งวดวันพุธที่ 22 ต.ค. 2568
- เลขท้าย 4 ตัว: 4918
- เลขท้าย 3 ตัว: 918
- เลขท้าย 2 ตัว: 18
- ชุด ลาวพัฒนา 5/45: 19 – 10 – 21 – 45 – 09
งวดวันจันทร์ที่ 20 ต.ค. 2568
- เลขท้าย 4 ตัว: 7480
- เลขท้าย 3 ตัว: 480
- เลขท้าย 2 ตัว: 80
- ชุด ลาวพัฒนา 5/45: 09 – 20 – 33 – 40 – 36
สำหรับนักเสี่ยงโชคมือใหม่ที่อาจยังไม่ทราบอัตราการจ่ายเงินรางวัลของสลากพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
- ถูกรางวัลเลข 4 ตัว : จะได้รับเงินรางวัล 6,000 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ
- ถูกรางวัลเลข 3 ตัว : จะได้รับเงินรางวัล 500 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ
- ถูกรางวัลเลข 2 ตัว : จะได้รับเงินรางวัล 60 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ
อย่างไรก็ตาม หากท่านใดที่พลาดการรับชมการถ่ายทอดสด ก็ไม่ต้องกังวล สามารถกลับมาตรวจสอบผลการออกรางวัลย้อนหลังฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่ ทีมข่าวจะรีบอัปเดตข้อมูลให้เร็วที่สุดหลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการ ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีกับการออกรางวัลในค่ำคืนนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หวยลาว 22/10/68 งวดวันพุธ เช็กสถิติ 8 งวดย้อนหลัง รู้ผลทุกรางวัลพร้อมกันที่นี่
- หวยลาววันนี้ 20/10/68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด งวดวันจันทร์ เช็กพร้อมกันที่นี่
- ตรวจหวยลาววันนี้ 17/10/68 ชมถ่ายทอดสด หวยลาวพัฒนาล่าสุด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: