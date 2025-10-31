เพจดังแชร์ข่าว ชาวเน็ตเวียดนามบอกว่า “กัมพูชาเป็นของไทย” หลังดราม่าไทยใส่ธงชาติผิด
สงสัยคิดว่าทำแบบนี้แล้วคนไทยจะเจ็บ เมื่อชาวเน็ตเวียดนามเอาคืนไทยด้วยการบอกว่า “กัมพูชาเป็นของไทย” จากกรณีฝ่ายจัดฯ ใส่ธงชาติเวียดนามผิด ในการจับสลากฟุตซอล U19 ชิงแชมป์อาเซียน
อย่างที่หลายคนทราบว่าเมื่อวันก่อน สมาคมกีฬาฟุตบอลแหง่ประเทศไทยฯ ได้ส่งหนังสือขอโทษอย่างเป็นทางการไปยังสมรคมฟุตบอลเวียดนาม หลังจากที่เกิดความผิดพลาดในการจับสลากการแข่งขันฟุตซอล U19 ชิงแชมป์อาเซียน โดยที่ฝ่ายจัดการแข่งขันของไทยได้ใส่ธงชาติเวียดนามด้วยธงชาติจีน จนกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์
ล่าสุดวันนี้ (31 ตุลาคม) เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้แชร์ข่าวที่เกิดขึ้นจากทางฝั่งของเวียดนามว่า “แม้มาดามแป้งเข้าขอโทษทูตเวียดนามประจำกรุงเทพฯ เรื่องความผิดพลาดของ ส.ฟุตบอลฯ แต่โลกโซเชียลเวียดนามเดือด โต้กลับไทยโดยการเอาธงเขมรเขียนว่า “THAILAND” แต่คนที่เจ็บไม่ใช่ไทยแต่เป็นเขมร เพราะเขมรตีความว่า เวียดนามบอกเขมรเป็นของไทย ส่วนคนไทยด่าสมาคมเสร็จยืนขำดูคนอื่นตีกันต่อ”
คาดว่าประเด็นดังกล่าวถูกชาวเน็ตเวียดนามหยิบมาใช้ เนื่องจากไทยกับกัมพูชามีข้อพิพาทเรื่องเขตแดนในโซนชายแดนมานานหลายเดือน แต่การกระทำของชาวเน็ตเวียดนามนี้ทำให้ชาวเน็ตไทยหลายคนมองเป็นเสียงเดียวกันว่า “พูดแบบนี้ คนไทยเจ็บหรอ?”
อ้างอิง : Facebook Drama-addict
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: