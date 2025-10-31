ข่าว

เพจดังแชร์ข่าว ชาวเน็ตเวียดนามบอกว่า “กัมพูชาเป็นของไทย” หลังดราม่าไทยใส่ธงชาติผิด

Photo of Bas Basเผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 16:06 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 16:06 น.
53

สงสัยคิดว่าทำแบบนี้แล้วคนไทยจะเจ็บ เมื่อชาวเน็ตเวียดนามเอาคืนไทยด้วยการบอกว่า “กัมพูชาเป็นของไทย” จากกรณีฝ่ายจัดฯ ใส่ธงชาติเวียดนามผิด ในการจับสลากฟุตซอล U19 ชิงแชมป์อาเซียน

อย่างที่หลายคนทราบว่าเมื่อวันก่อน สมาคมกีฬาฟุตบอลแหง่ประเทศไทยฯ ได้ส่งหนังสือขอโทษอย่างเป็นทางการไปยังสมรคมฟุตบอลเวียดนาม หลังจากที่เกิดความผิดพลาดในการจับสลากการแข่งขันฟุตซอล U19 ชิงแชมป์อาเซียน โดยที่ฝ่ายจัดการแข่งขันของไทยได้ใส่ธงชาติเวียดนามด้วยธงชาติจีน จนกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์

ล่าสุดวันนี้ (31 ตุลาคม) เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้แชร์ข่าวที่เกิดขึ้นจากทางฝั่งของเวียดนามว่า “แม้มาดามแป้งเข้าขอโทษทูตเวียดนามประจำกรุงเทพฯ​ เรื่องความผิดพลาดของ ส.ฟุตบอลฯ แต่โลกโซเชียลเวียดนามเดือด โต้กลับไทยโดยการเอาธงเขมรเขียนว่า “THAILAND” แต่คนที่เจ็บไม่ใช่ไทยแต่เป็นเขมร เพราะเขมรตีความว่า เวียดนามบอกเขมรเป็นของไทย ส่วนคนไทยด่าสมาคมเสร็จยืนขำดูคนอื่นตีกันต่อ”

คาดว่าประเด็นดังกล่าวถูกชาวเน็ตเวียดนามหยิบมาใช้ เนื่องจากไทยกับกัมพูชามีข้อพิพาทเรื่องเขตแดนในโซนชายแดนมานานหลายเดือน แต่การกระทำของชาวเน็ตเวียดนามนี้ทำให้ชาวเน็ตไทยหลายคนมองเป็นเสียงเดียวกันว่า “พูดแบบนี้ คนไทยเจ็บหรอ?”

อ้างอิง : Facebook Drama-addict

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไขทุกข้อสงสัย! ชาวคริสต์-มุสลิม ฉลองเทศกาล &quot;ฮาโลวีน&quot; ได้ไหม และอะไรทำได้บ้าง ข่าวต่างประเทศ

ไขทุกข้อสงสัย! ชาวคริสต์-มุสลิม ฉลองเทศกาล “ฮาโลวีน” ได้ไหม และอะไรทำได้บ้าง

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังแชร์ข่าว ชาวเน็ตเวียดนามบอกว่า “กัมพูชาเป็นของไทย” หลังดราม่าไทยใส่ธงชาติผิด

5 นาที ที่แล้ว
หวยลาว งวด 31 ต.ค. 68 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 31 ตุลาคม 68 ทุกรางวัล สลากพัฒนา-เลข 6 ตัว

6 นาที ที่แล้ว
&quot;จุลพันธ์&quot; คุมเก้าอี้หัวหน้าเพื่อไทย ยันมีอำนาจเต็ม มั่นใจ เลือกตั้งครั้งหน้า กวาด 200 สส.ได้แน่ ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” ยันมีอำนาจคุม “เพื่อไทย” มั่นใจ เลือกตั้งครั้งหน้า กวาด 200 สส.ได้แน่

31 นาที ที่แล้ว
ช็อก! เก่ง ลายพราง คิดสั้น กระดกน้ำยาซักผ้าขาว ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว บันเทิง

ช็อก! เก่ง ลายพราง คิดสั้น กระดกน้ำยาซักผ้าขาว ห้ามส่งรพ.ด่วน

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กกท. ชงเข้า ครม. สัปดาห์หน้า ต่อสัญญา “ไทยจีพี” รายการโมโตจีพี 5 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอคอนสยาม ลอยกระทง 2568 จัดใหญ่เทิดพระเกียรติพระพันปีหลวง ชวนลอยกระทงรักษ์โลก ท่องเที่ยว

ไอคอนสยาม ลอยกระทง 2568 จัดใหญ่เทิดพระเกียรติพระพันปีหลวง ชวนลอยกระทงรักษ์โลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใจหาย ดาราดัง เจ้าของบท “จั่นเจา” เสียชีวิตกะทันหัน แฟนคลับร่วมอาลัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลสำรวจผู้ป่วยถึงหมอที่ไม่น่าเชื่อถือ ข่าว

เผยผลสำรวจคนไข้ มองหมอไม่น่าเชื่อถือ อึ้งหลายข้อ ออกสาวเกินไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าของหงส์ไทย ยอมรับโรงงานเถื่อนใช้ติดสติกเกอร์ เหตุออเดอร์เยอะมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล ย้ำชัด ใช้ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ไม่หมด 200 บาท/วัน ไม่โดนตัดสิทธิแน่นอน เศรษฐกิจ

รัฐบาล ย้ำชัด ใช้ “คนละครึ่งพลัส” ไม่หมด 200 บาท/วัน ไม่โดนตัดสิทธิแน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! วีระ ยอมถอยแล้ว หลังได้รับคำเตือนมีทหารและสไนเปอร์เขมรรออยู่ข้างหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้อง ศรัณย์ ตำแซ่บ ขอโทษสังคม หลังดราม่าคลิปแคะจมูก-ล้วงเป้า ก่อนจับวัตถุดิบทำส้มตำ ข่าว

ก้อง ศรัณย์ ตำแซ่บ ขอโทษสังคม หลังดราม่าคลิปแคะจมูก-ล้วงเป้า ก่อนจับวัตถุดิบทำส้มตำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! ลวงเด็ก จากเกมออนไลน์ เข้ากลุ่มประหลาด ให้ทำร้ายตัวเอง-ถ่ายแผลอวดเพื่อน ข่าว

เตือนภัย! ลวงเด็กในเกม Roblox เข้ากลุ่มประหลาด ให้ทำร้ายตัวเอง-ถ่ายแผลอวดเพื่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ หนุ่ม กรรชัย ล้มป่วย นิ่วในถุงน้ำดี หมอสั่งแอดมิตด่วน ต้องยกเลิกงานกะทันหัน บันเทิง

รู้แล้ว! สาเหตุ หนุ่ม กรรชัย หายจากหน้าจอ พบ นิ่วถุงน้ำดีหลุด หมอสั่งแอดมิตด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ยืนยัน กัน จอมพลัง สนับสนุนแผ่นเกราะ ให้ ตชด.-ทหารพรานจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ่านจบค่อยด่า! “สส.ไอซ์” วอน “กัน จอมพลัง” ส่งเอกสารฉบับจริงให้ กมธ. ทหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง แฉภาพร้านค้า ติดป้ายราคา &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; แพงกว่าเงินสด ชาวเน็ต วอนหน่วยงานตรวจสอบ เศรษฐกิจ

เพจดัง แฉร้านค้า ติดป้ายราคา “คนละครึ่งพลัส” แพงกว่าเงินสด ชาวเน็ตวอนตรวจสอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า สำนักพระราชวัง ประกาศถอดยศ เจ้าชายแอนดรูว์ พัวพันคดีล่วงละเมิดเด็ก ข่าวต่างประเทศ

สรุปดราม่า สำนักพระราชวัง ประกาศถอดยศ เจ้าชายแอนดรูว์ พัวพันคดีล่วงละเมิดเด็ก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด AI 1/11/68 เจาะสถิติ 2 ตัวล่าง 1 พ.ย. ย้อนหลัง 15 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เงินเยน ร่วงหนัก เหลือ 21 บาท เวลาทองคนไทยเที่ยวญี่ปุ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สืบนครบาล 1 รวบผู้ต้องหาหญิงวัย 39 หลังผู้เสียหายเก่าแฟนเคยถูกหลอก อาสาล่อซื้อ เปิดบัญชีใหม่ให้ จนนำไปสู่การจับกุม ผู้ต้องหาอ้างแค่คนกลางตรวจสอบบัญชี ข่าวอาชญากรรม

อย่ามาหลอกแฟนฉัน! สาวลุยเอง ล่อซื้อจับ “ป้าสุนีย์” คนกลางบัญชีม้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์อาศรมฤาษีเณร จ.อยุธยา งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์อาศรมฤาษีเณร จ.อยุธยา หยดน้ำตาเทียนให้โชค งวด 1/11/68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่องภาพ อดีตพระกาโตะ เข้าพิธีวิวาห์ชื่นมื่นกับ ลูกสาวเจ้าของโรงไม้เมืองคอน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! พรรคเพื่อไทย โหวตคะแนนท่วมท้น “จุลพันธ์” นั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 16:06 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 16:06 น.
53
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไขทุกข้อสงสัย! ชาวคริสต์-มุสลิม ฉลองเทศกาล &quot;ฮาโลวีน&quot; ได้ไหม และอะไรทำได้บ้าง

ไขทุกข้อสงสัย! ชาวคริสต์-มุสลิม ฉลองเทศกาล “ฮาโลวีน” ได้ไหม และอะไรทำได้บ้าง

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568
หวยลาว งวด 31 ต.ค. 68

ผลหวยลาววันนี้ 31 ตุลาคม 68 ทุกรางวัล สลากพัฒนา-เลข 6 ตัว

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568
&quot;จุลพันธ์&quot; คุมเก้าอี้หัวหน้าเพื่อไทย ยันมีอำนาจเต็ม มั่นใจ เลือกตั้งครั้งหน้า กวาด 200 สส.ได้แน่

“จุลพันธ์” ยันมีอำนาจคุม “เพื่อไทย” มั่นใจ เลือกตั้งครั้งหน้า กวาด 200 สส.ได้แน่

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568
ช็อก! เก่ง ลายพราง คิดสั้น กระดกน้ำยาซักผ้าขาว ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

ช็อก! เก่ง ลายพราง คิดสั้น กระดกน้ำยาซักผ้าขาว ห้ามส่งรพ.ด่วน

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568
Back to top button