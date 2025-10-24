ผลหวยลาว 24 ตุลาคม 2568 รู้พร้อมกันทุกรางวัล ส่องสถิติหวยออกวันศุกร์
คืนนี้ห้ามพลาด ถ่ายทอดสดหวยลาว 24/10/68 เปิดผลสลากพัฒนา เลข 6 ตัว พร้อมสถิติหวยออกวันศุกร์ 3 งวด ก่อนออกรางวัล 2 ทุ่ม
วนกลับมาอีกครั้งสำหรับค่ำคืนวันศุกร์กับการประกาศผลรางวัล หวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ผู้ที่ต้องการร่วมลุ้นผลรางวัลแบบสด ๆ การถ่ายทอดสดจะเริ่มต้นขึ้นในเวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ส่งตรงบรรยากาศการหมุนวงล้อจาก สปป.ลาว ให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจผลรางวัลไปพร้อมกัน ผ่านเฟซบุ๊กเพจ Laolottery Live
ชมสดหวยลาววันนี้ 24 ตุลาคม 2568
หวยลาวพัฒนา 24 ตุลาคม 2568 (24/11/68)
- เลข 6 ตัว : xxx
- เลข 5 ตัว : xxx
- เลข 4 ตัว : xxx
- เลข 3 ตัว : xxx
- เลข 2 ตัว : xxx
ผลสลากพัฒนา 5/45
- หมายเลขที่ออกรางวัล : xx / xx / xx / xx / xx
อัตราการจ่ายเงินรางวัลของสลากพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้ หากถูกรางวัลเลข 4 ตัว จะได้รับเงินรางวัล 6,000 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ, ถูกรางวัลเลข 3 ตัว จะได้รับเงินรางวัล 500 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ และท่านใดที่ถูกรางวัลเลข 2 ตัว ได้รับเงินรางวัล 60 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ
เปิดสถิติ หวยลาวออกวันศุกร์ เดือนตุลาคม 2568
เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมสำหรับนักเสี่ยงโชค วันนี้ได้รวบรวมผลรางวัลเลข 2 ตัว และ 3ตัว ย้อนหลังในเดือนตุลาคม 2568 ที่ออกตรงกับวันศุกร์มาให้คอหวยลาวได้พิจารณา
หวยลาว วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568
- เลข 3 ตัว : 509
- เลข 2 ตัว : 09
หวยลาว วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568
- เลข 3 ตัว : 318
- เลข 2 ตัว : 18
หวยลาว วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568
- เลข 3 ตัว : 654
- เลข 2 ตัว : 54
