หวยลาว

ผลหวยลาว 24 ตุลาคม 2568 รู้พร้อมกันทุกรางวัล ส่องสถิติหวยออกวันศุกร์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 15:39 น.
66
หวยลาว 24 ตุลาคม 2568

คืนนี้ห้ามพลาด ถ่ายทอดสดหวยลาว 24/10/68 เปิดผลสลากพัฒนา เลข 6 ตัว พร้อมสถิติหวยออกวันศุกร์ 3 งวด ก่อนออกรางวัล 2 ทุ่ม

วนกลับมาอีกครั้งสำหรับค่ำคืนวันศุกร์กับการประกาศผลรางวัล หวยลาวพัฒนา ประจำงวดวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ผู้ที่ต้องการร่วมลุ้นผลรางวัลแบบสด ๆ การถ่ายทอดสดจะเริ่มต้นขึ้นในเวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ส่งตรงบรรยากาศการหมุนวงล้อจาก สปป.ลาว ให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจผลรางวัลไปพร้อมกัน ผ่านเฟซบุ๊กเพจ Laolottery Live

ชมสดหวยลาววันนี้ 24 ตุลาคม 2568

 

หวยลาวพัฒนา 24 ตุลาคม 2568 (24/11/68)

  • เลข 6 ตัว : xxx
  • เลข 5 ตัว : xxx
  • เลข 4 ตัว : xxx
  • เลข 3 ตัว : xxx
  • เลข 2 ตัว : xxx

ผลสลากพัฒนา 5/45

  • หมายเลขที่ออกรางวัล : xx / xx / xx / xx / xx

อัตราการจ่ายเงินรางวัลของสลากพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้ หากถูกรางวัลเลข 4 ตัว จะได้รับเงินรางวัล 6,000 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ, ถูกรางวัลเลข 3 ตัว จะได้รับเงินรางวัล 500 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ และท่านใดที่ถูกรางวัลเลข 2 ตัว ได้รับเงินรางวัล 60 เท่า ของจำนวนที่ซื้อ

เปิดสถิติ หวยลาวออกวันศุกร์ เดือนตุลาคม 2568

เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมสำหรับนักเสี่ยงโชค วันนี้ได้รวบรวมผลรางวัลเลข 2 ตัว และ 3ตัว ย้อนหลังในเดือนตุลาคม 2568 ที่ออกตรงกับวันศุกร์มาให้คอหวยลาวได้พิจารณา

หวยลาว วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568

  • เลข 3 ตัว : 509
  • เลข 2 ตัว : 09

หวยลาว วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568

  • เลข 3 ตัว : 318
  • เลข 2 ตัว : 18

หวยลาว วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568

  • เลข 3 ตัว : 654
  • เลข 2 ตัว : 54

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

โซเชียลลุกฮือ โพสต์ปริศนาแฉ ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก ตบจริงกลางกองถ่าย ทีมงานยังงง

35 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หัวจะปวด 2 คู่รักอเมริกันอยู่ด้วยกัน 4 คนผัวเมีย มีลูก 4 คน แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของลูกคนเล็ก

31 นาที ที่แล้ว
หวยลาว 24 ตุลาคม 2568 หวยลาว

ผลหวยลาว 24 ตุลาคม 2568 รู้พร้อมกันทุกรางวัล ส่องสถิติหวยออกวันศุกร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ ปิซ่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 24 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เศรษฐกิจ

ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอส ณวัฒน์ โพสต์หลัง กัน จอมพลัง แถลงเรื่องเงินบริจาคมูลนิธิ ข่าว

บอส ณวัฒน์ ลั่น ได้เห็นหน้าประธานแล้ว หลังขอเงินบริจาคคืน โต้เดือด กัน จอมพลัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อั๋น ภูวนาท” โพสต์ตรง ๆ ถึง “กัน จอมพลัง” ปมดราม่ามูลนิธิฯ ไม่โปร่งใส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ปล่อยโฮกลางวงสื่อ พูดถึงลูกสาว น้องหมี่เกี๊ยว หลังเจอมรสุมดราม่า ข่าว

กัน จอมพลัง ปล่อยโฮกลางวงสื่อ พูดถึงลูกสาว น้องหมี่เกี๊ยว หลังเจอมรสุมดราม่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ลียง พัด&quot; มหาเศรษฐีเขมร ราชาแห่งเกาะกง เจ้าของอาณาจักรธุรกิจข้ามพรมแดน ข่าว

เปิดประวัติ “ลียง พัด” มหาเศรษฐีเขมร ราชาแห่งเกาะกง เจ้าของอาณาจักรธุรกิจข้ามพรมแดน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่านนทบุรี แจ้งความ “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ปมปลอมลายเซ็น ตั้งมูลนิธิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายอนันต์ชัย แนะสังคมให้อภัย กัน จอมพลัง ชี้พลาดเพราะขาดประสบการณ์ ข่าว

ทนายอนันต์ชัย แนะสังคมให้อภัย กัน จอมพลัง ชี้พลาดเพราะขาดประสบการณ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; เตรียมสั่งกรมการปกครอง ลุยสอบ &quot;มูลนิธิกันจอมพลัง&quot; ลั่น ถ้าทำถูกก็ไม่ต้องกังวล ข่าว

“อนุทิน” เตรียมสั่งกรมการปกครอง ลุยสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ลั่น ถ้าทำถูกก็ไม่ต้องกังวล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ดิว ธีรภัทร” ไม่ขอเงินคืน บริจาคเงินแสนให้ “กันจอมพลัง” ถือว่าทำดีไปแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ขิงมาทั้งสวน “เทนนิส พาณิภัค” เผยรีไทร์มาปีกว่า แต่แรงกิ้งโอลิมปิกยังอยู่เบอร์ 1 โลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ถาม นายกฯ อนุทิน ตั้ง ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ ปราบสแกมเมอร์ ข่าว

ไอซ์ รักชนก จี้ถาม ‘ธรรมนัส’ รมว.เกษตร คุมปราบสแกมเมอร์ ลั่น มีความรู้อะไร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผย “ไทย-กัมพูชา” ร่วมลงนาม 26 ต.ค. ชูปราบสแกมเมอร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ธนกร&quot; ยันไม่เกี่ยว ปมถอนอายัดเหล็ก &quot;ซินเคอหยวน&quot; แจงไทม์ไลน์เหตุเกิดก่อนนั่ง รมว.อุตฯ ข่าว

“ธนกร” ยันไม่เกี่ยว ปมถอนอายัดเหล็ก “ซินเคอหยวน” แจงไทม์ไลน์เหตุเกิดก่อนนั่ง รมว.อุตฯ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบร่างหนูน้อยวัย 6 ขวบ เหยื่อแผ่นดินไหวญี่ปุ่น หลังสูญหายนาน 14 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระครูปิยธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดบางปลาเสียชีวิต ข่าว

ศิษย์เศร้า หลวงพ่อสมควร เจ้าอาวาสวัดดัง มรณภาพในกุฏิ คาดโรคประจำตัวกำเริบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“กฤตย์ รัตนรักษ์” ประธานกรรมการ ช่อง 7 ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 80 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ๊เอ๋ โพสต์รัว ๆ ระหว่าง กันจอมพลัง ตั้งโต๊ะแถลงดราม่ามูลนิธิฯ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “กาญจนา สถาวร” นักกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้ปรากฏชื่อเป็นประธาน “มูลนิธิกันจอมพลัง”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลงนามถอนสัญชาติไทย “ลียง พัด” สว.กัมพูชา เอี่ยวค้ามนุษย์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ณัฐพงษ์&quot; ชง 4 ข้อเสนอถึง &quot;อนุทิน&quot; จี้ไทยใช้เวทีอาเซียน เป็นเจ้าภาพปราบสแกมเมอร์ ข่าว

“ณัฐพงษ์” ชง 4 ข้อเสนอถึง “อนุทิน” จี้ไทยใช้เวทีอาเซียน เป็นเจ้าภาพปราบสแกมเมอร์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านไอศกรีมแบรนด์ดัง ประกาศปิดสาขาแรก ศาลาแดง 1 ชวนลูกค้าร่วมเก็บความทรงจำครั้งสุดท้าย เศรษฐกิจ

ร้านไอศกรีมแบรนด์ดัง ประกาศปิดสาขาแรก ศาลาแดง 1 ชวนลูกค้าร่วมเก็บความทรงจำครั้งสุดท้าย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 15:39 น.
66
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โซเชียลลุกฮือ โพสต์ปริศนาแฉ ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก ตบจริงกลางกองถ่าย ทีมงานยังงง

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568

หัวจะปวด 2 คู่รักอเมริกันอยู่ด้วยกัน 4 คนผัวเมีย มีลูก 4 คน แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของลูกคนเล็ก

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568

เอซี มิลาน พบ ปิซ่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 24 ต.ค. 68

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot;

ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส”

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
Back to top button