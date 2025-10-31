ก้อง ศรัณย์ ตำแซ่บ ขอโทษสังคม หลังดราม่าคลิปแคะจมูก-ล้วงเป้า ก่อนจับวัตถุดิบทำส้มตำ
“ก้อง ศรัณย์ ตำแซ่บ” พ่อค้าส้มตำคนดัง โพสต์ขอโทษสังคม หลังดราม่าคลิปแคะจมูก-ล้วงเป้า ก่อนจับวัตถุดิบทำส้มตำ ชาวเน็ตรุมสาปทั้งประเทศ
ชาวเน็ตรุมสวดยับ หลังเจอพฤติกรรมสุดอี๋ของพ่อค้าส้มตำคนดัง ก้อง ศรัณย์ ตำแซ่บ ใช้มือแคะจมูก-ล้วงเป้า ก่อนไปหยิบวัตถุดิบทำส้มตำให้ลูกค้าต่อด้วยมือเปล่า ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคนที่ประกอบการร้านอาหาร และที่สำคัญพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่เจ้าตัวไลฟ์อยู่ด้วย
หลังจากนั้นดราม่าปะทุขึ้นตัวพ่อค้าส้มตำก็ใช่ว่าจะตระหนักถึงความผิดตัวเอง แต่กลับอ้างว่าเป็นคลิปที่ถูกตัดต่อ ทุกอย่างเป็นการแสดงเพื่อสร้างสีสัน ทั้งยังมีการประกาศกร้าวท้าทายกรมอนามัยและนักโภชนาการให้กลับมาดูคลิปเต็มด้วย ซึ่งในประเด็นนี้ทางเพจ ท่านเปา ได้มีการนำเสนอเอาไว้ด้วยทางหน้าเพจ
ล่าสุด 30 ตุลาคม 2568 ก้อง ศรัณย์ ตำแซ่บ ได้มีการเคลื่อนไหวถึงดราม่าดังกล่าวอีกครั้งผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ถุงมือ และ หน้ากาก [ อนามัย ] พร้อมแล้ว …ขอโทษ … #สังคม กับ #พฤติกรรม ไม่เหมาะสม พร้อม แก้ไข และ ปรับปรุง ขอบคุณแฟน ๆ ผู้ใหญ่ ทุก ๆ ท่าน สำหรับคำแนะนำ ดี ๆ ขอโทษ ( สังคม ) กับ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะ ทั้งเจตนา และ ไม่เจนตา ทุก ๆ ประการ น้อมรับผิด ทุก ๆ การกระทำ”
