ด่วน! วีระ ยอมถอยแล้ว หลังได้รับคำเตือนมีทหารและสไนเปอร์เขมรรออยู่ข้างหน้า
วีระ ยอมถอยแล้ว หยุดแผนผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจาน หลังได้รับคำเตือนมีทหารและสไนเปอร์เขมรรออยู่ข้างหน้า เจ้าหน้าที่กลัวอันตราย
จากกรณีที่นาย วีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน เดินทางมาถึงยังบริเวณจุดตรวจ 40 จ.สระแก้ว พร้อมนำรถแบ็กโฮ 1 คัน พร้อมรถแทรกเตอร์อีก 4 คัน เข้ามาจอดประชิดแนว หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายวีระเคยออกมาขีดเส้นตายว่า ภายในวันที่ 31 ต.ค.2568 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้วได้ ตนจะพามวลชนเข้าไปไล่ชาวกัมพูชาด้วยตัวเอง
นายวีระเคยกล่าวว่า ถ้าทหาร ตำรวจ ขัดขวางจะเกิดการนองเลือดแน่นอน แต่ถ้าภายใน 13.00 น. เจ้าหน้าที่สามารถผลักดันชาวกัมพูชาออกจากแผ่นดินไทยได้ ตนจะพามวลชนกลับตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดนายวีระ ได้ถอยออกมาแล้ว ซึ่งนายวีระบอกว่าตอนนี้ทหารเขมรพร้อมสไนเปอร์รออยู่ข้างหน้า เจ้าหน้าที่ไม่อยากให้ตนไปเสี่ยงอันตราย เดี๋ยวจะหาว่าผมเอาแต่ใจ แล้วพาพวกเราไปตาย ซึ่งหลังจากนี้นายวีระจะเดินไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ สภ.โคกสูง ต่อไป
