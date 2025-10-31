บอร์ดคุรุสภา เคาะเกณฑ์ใหม่ ยกเลิกสอบวิชาเอกตั๋วครู มีผลทันที ม.ค. 69
บอร์ดคุรุสภา มีมติ “ยกเลิกสอบวิชาเอก” ในการสอบใบประกอบวิชาชีพครู (ตั๋วครู) มีผลบังคับใช้ทันที ม.ค. 69 เพื่อลดภาระให้ผู้สอบ เชื่อ มหาลัยคุมคุณภาพได้
ถือเป็นข่าวดีครั้งใหญ่สำหรับวงการศึกษาและผู้ที่เตรียมตัวสอบตั๋วครู หรือ ใบประกอบวิชาชีพครู เมื่อล่าสุด (30 ต.ค. 68) ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ได้มีมติสำคัญในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การสอบ โดย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานการประชุม ได้เปิดเผยว่า มติที่ประชุมบอร์ดคุรุสภาเห็นชอบให้ “ยกเลิกการสอบกลุ่มวิชา หรือ วิชาเอก” ในการทดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู (ตั๋วครู)
ศ.ดร.นฤมล ให้เหตุผลว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เพื่อไม่ต้องการให้เป็นภาระของผู้ที่จะสอบตั๋วครู เนื่องจากเล็งเห็นว่า ในขั้นตอนการสอบบรรจุครูในสังกัดต่าง ๆ ผู้สมัครก็จำเป็นต้องสอบความรู้ในสาขาวิชาเอกของตนเองอยู่แล้ว การสอบในส่วนนี้จึงถือเป็นความซ้ำซ้อน โดยมติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีกับการสอบในรอบถัดไปที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคม 2569 นี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับครูที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คุรุสภาจะยังคงเปิดโอกาสให้เข้าเรียนในหลักสูตร 7 โมดูล เพื่อรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (P-License) หรือใบอนุญาตชั่วคราวต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติอนุมัติการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาอีก 23 หลักสูตร จาก 17 มหาวิทยาลัย และอนุมัติหลักการในการออกหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว (ประเภทครู) ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดอาชีวศึกษา ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้วย
อ้างอิงจาก : IG dr.narumon
