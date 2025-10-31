ปู ไปรยา ฟาดบิกินีตัวจิ๋ว อวดหุ่นเซี๊ยะท้าแดดริมชายหาด เซ็กซี่ทะลุจอ

เซ็กซี่ไฟลุก! ปู ไปรยา ฟาดบิกินีตัวจิ๋ว อวดหุ่นเซี๊ยะ หน้าท้องแบนราบ ท้าแดดริมชายหาด ความแซ่บพุ่งทะลุจอ
กลับมาเปิดโหมดความเผ็ดร้อนอีกครั้ง สำหรับ ปู ไปรยา สวนดอกไม้ ลุนด์เบิร์ก รอบนี้ทำเอาหน้าฟีดอินสตาแกรมลุกเป็นไฟเมื่อเจ้าตัวโพสต์ภาพนุ่งบิกินีสีดำสุดเซ็กซี่ริมชายหาด
ภาพเซ็ตนี้มีให้อึ้งถึง 4 รูปด้วยกัน โดย ปู ไปรยา ปรากฏตัวในชุดบิกินี่ตัวจิ๋ว สีดำตัดขอบขาว อวดสรีระสุดเป๊ะปัง หน้าท้องที่แบนราบ บวกกับผมยาวสลวย และแสงแดดรำไรที่สาดส่องมาดั่งไฟสปอตไลต์ ทำให้ ปู ไปรยา ในลุคนี้แซ่บทวีคูณขึ้นไปอีกหลายเท่า
ต้องบอกเลยว่า ปู ไปรยา ยังคงเป็นอีกหนึ่งไอดอลด้านความงามและสุขภาพของสาว ๆ หลายคน ที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีเธอก็ยังคงเป๊ะปังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน และภาพเซ็ตดังกล่าวเซ็กซี่เสียจนคนทั้งวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเนืองแน่น
อ้างอิงจาก : IG prayalundberg
