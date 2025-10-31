ต๊ะ นารากร เปิดเบื้องลึก ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ตั้งราคาสองมาตรฐาน ชี้หากผิดจริงควรแก้ไขด่วน
ต๊ะ นารากร เปิดเบื้องลึกดราม่า ร้านค้าคนละครึ่งพลัส จ.กาญจนบุรี ตั้งราคาสองมาตรฐาน ชี้หากผิดจริงควรเร่งแก้ไขด่วน
ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องสำหรับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส ต่างก็ออกมาซื้อของอุปโภคบริโภคกันอย่างเนืองแน่นเป็นวันที่ 2 แล้ว ร้านค้าต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ร่วมโครงการก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยทีเดียว แต่ในความชื่นมื่นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้กลับมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาไม่รู้จบ
ล่าสุดมีชาวบ้านในจ.กาญจบุรี พบความผิดปกติหลังไปใช้สิทธิคนละครึ่งพลัสที่ร้านค้าแห่งหนึ่ง มีการจัดแบ่งโซนแยกระหว่าง ลูกค้าที่ชำระแบบทั่วไป กับลูกค้าที่ชำระแบบใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัส นอกจากจะแยกโซนกันอย่างชัดเจนแล้ว ราคาของชนิดเดียวกันแต่ขายในราคาที่ต่างกัน คือ ผู้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสจะซื้อของในราคาที่แพงกว่าลูกค้าทั่วไป จนเกิดเป็นดราม่าระอุในโลกออนไลน์ และมีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมาย
หลังจากมีดราม่า ร้านค้าคนละครึ่ง ตั้งราคาสองมาตรฐาน ทางด้านผู้ประกาศข่าวคนดัง ต๊ะ นารากร ติยายน ก็ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า
“ฉันชอบใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะ ได้ไปประเดิมใช้มาแล้ว แต่มีคนร้องมาเรื่องร้านค้าตั้งราคาสินค้าต่างกันระหว่างคนใช้สิทธิ์กับคนที่ไม่ใช้สิทธิ์คนละครึ่ง และร้านค้ามีการบวกภาษีเพิ่มด้วย
ฉันตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการเข้าใจผิด เหตุเกิดที่ร้านค้าปลีก-ส่งรายใหญ่ใน จ.กาญจนบุรีแห่งหนึ่ง ลูกค้าพบว่าร้านค้ามีการแยกโซน ลูกค้าที่ใช้คนละครึ่งราคาแพงกว่าลูกค้าทั่วไป และมีการบวกภาษีเพิ่มด้วย
พอมีการแชร์ข้อความในกลุ่ม ที่นี่ อ.ท่ามะกา ก็มีหลานของเจ้าของร้านมาเขียนชี้แจงว่า “เป็นร้านค้ามาเช่าพื้นที่ขาย คนละส่วนกัน ร้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่ไม่ได้รับคนละครึ่ง รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” แต่ยังไงก็ตาม ร้านที่ทำผิดกฎ ตั้งราคาขายไม่เท่ากัน หรือมีการบวกภาษีเพิ่ม ควรรีบแก้ไขนะคะ”
อ้างอิงจาก : FB นารากร ติยายน
